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2023-07-31 23:10:33

荷花BB展2023│一文睇清必買貨品/免費換領禮品/必搶低至3折產品 仲有早鳥優惠門票

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荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

每年由荷花集團主辦爸媽掃貨必到的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」又到啦！荷花BB展將於836日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。今年集合超過500個攤位，齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折，更有大量免費著數禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

BB 展除了有又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下Check著數。

荷花BB2023博覽「入場獎賞」憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W05攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：仙特拉領自動泡沬洗手機連威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露跨奧多功能奶嘴夾久光兒童退熱貼6片或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：W05

荷花BB2023博覽「消費獎賞」──掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展即日累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A13/W06攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：LOOOK AUTOONE 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、New Classic Toys 木製聲光粉紅色玩具廚房、Mini Vespa 兒童玩具電單車GTSuPang 紫外線消毒器、cura 61消毒、烘乾及暖奶機連電子溫度計、Bombol Bamboo 3Dknit 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up Booster 隨變嬰幼兒餐椅及LOOOK COOLBE 坐墊式揹帶等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

換領攤位：W09

荷花BB2023│荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品 過萬元禮品最重本

86日或之前登記成為新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，總值高達$10,530

BB展新會員多重禮遇賞」包括：

1 限量精品21（會場限定牛牛柔軟單人被或立體牛牛兩用袋）

2 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份(2,000)

3 孕媽媽專享註冊營養師咨詢服務

4「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版(2,000)

5 Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）

詳情請參閱: https://friso.events/Eugene-news-recruit-form

另外，親臨攤位體驗「自家農場探索館」後更可獲得牛牛矽膠圍兜！

換領攤位：A06

荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。 荷花BB展2023│於8月6日或之前登記成為荷蘭美素佳兒新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」。

荷花BB2023│牛欄媽媽會──送便攜式換片墊或雙語識字卡夠實用

優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。

換領攤位：A02

荷花BB展2023│優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。 荷花BB展2023│優先或即場加入「牛欄媽媽會」成為新會員，即可獲贈便攜式換片墊」；現有會員可領取「雙語識字卡」。 每日禮品數量有限，先到先得，送完即止。

荷花BB2023│美贊臣媽媽會入會禮遇──超可愛護頭小兔枕

只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品，禮品當中首推造型超可愛的美贊臣護頭小兔枕，小朋友自己揹著玩就不怕跌親頭仔！禮品還包括特大環保袋、舒特膚嬰兒潔膚及洗髮露及潤膚乳液體驗套裝一套，余仁生優惠券等！

換領攤位：A09

荷花BB展2023│只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品。 荷花BB展2023│只要持有效懷孕證明或寶寶出生證明，及即場加入「美贊臣會」的新會員，即可獲得豐富禮品。

荷花BB2023│雅培媽媽會入會禮物 高質小熊六層紗紗防踢睡袋

登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。而現有會員登記尊享：特大雅培熊仔購物袋。禮品數量有限，額滿即止！ *只限成功登記的新會員

換領攤位：A05

荷花BB展2023│登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。

荷花BB展2023│登記成為雅培媽媽會新會員即送：雅培小熊六層紗防踢睡袋、特大雅培熊仔購物袋、幸福醫藥好幸福特濃薑泊及UBellyCare x Marena 產後收復療程$300購物禮劵。

荷花BB2023│「雀巢防敏媽媽會」迎新禮品──長袖口水肩 餵食最方便

只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。孕媽咪或寶寶未滿7個月的媽咪更有機會與註冊營養師進行11免費營養諮詢！名額有限，額滿即止。

換領攤位：A07

荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。 荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。 荷花BB展2023│只要於網上登記成為「雀巢防敏媽媽會」會員，並親臨攤位即可帶走BB必備精美雀巢®長袖防水口水肩、時尚購物袋及媽媽貼心護膚禮包各乙份。

荷花BB2023Apta Club BB甜睡小法寶──安睡白噪音小夜燈

優先即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！

換領攤位：A10

荷花BB展2023│優先或即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！ 荷花BB展2023│優先或即場加入Apta Club 會員，即送迎新禮品安睡白噪音小夜燈，現有會員則可獲贈多用途防水圍裙。新手爸媽們切勿錯過機會！

荷花BB2023│「迪士尼美語世界」──送米妮及米奇Playtime CD教材

只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。

換領攤位：A04

荷花BB展2023│只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。 荷花BB展2023│只要掃描博覽購物優惠券QR Code，並填妥資料即賞「迪士尼美語世界」Playtime CD套裝及美贊臣防滑矽膠餐盤。

荷花BB2023HiPP喜寶有機禮物包最啱為食BB

網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包，包括HiPP 環保袋、有機米糊純米獨立包裝、多穀物米糊獨立包裝、活泉水蘋果汁、潤膚露試用裝，HiPP 現金優惠劵，先到先得，送完即止。

換領攤位：A08

荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。 荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。 荷花BB展2023│網上預先登記換領HiPP 喜寶有機禮物包。

荷花BB2023Oxford Path牛津寶寶限定禮品包 早教字母海報及教材

登記資料即獲「牛津寶寶荷花禮品包」（價值$400

1. Oxford Path 全新體驗套裝乙份（適合孕媽媽／0-2歲寶寶）

2. 牛津寶寶字母海報乙張

3. 英語兒童讀物《Cheekys Nappy》乙本

4. 愉媽媽月子工房一日湯券

預先免費登記：https://bit.ly/3PnWqjN

換領攤位：M01-03

荷花BB展2023│憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

荷花BB展2023│憑購物優惠券到Genki! & Whito攤位，讚好及追蹤nepia HK Facebook及Instagram專頁，並加入nepia Genki! 媽媽會，可免費換領nepia Genki! 嬰兒紙尿片或學習褲試用裝乙包。

荷花BB2023CP推介 產品低至2

每年最受家長矚目的話題搜羅最抵、高CP值的嬰幼兒及孕婦產品，率先披露BB展必搶產品

荷花BB2023六甲村產後套裝

場內優惠價：$429 (原價$849) 攤位A01

荷花BB2023PALI 4.UNO手推車連前欄

場內優惠價：$599 (原價$849) 攤位A01

荷花BB2023BABYWORKS 即棄口水──24

場內優惠價：11 (原價$69) 攤位A01

荷花BB2023PUMPKIN有機南瓜米糊200G

場內優惠價：11 (原價$59) 攤位A01

荷花BB2023荷蘭美素佳兒®金裝 / FRISO PRESTIGE® / FRISO PRESTIGE® BIO 奶粉

場內優惠價：$270 (只適用於FRISO® Club會員首購禮遇) (原價$539) 攤位A06

荷花BB2023喜臨感溫即棄母乳儲存袋

場內優惠價：$10 (每日限量30) (原價$75) 攤位D06-07

荷花BB2023喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝

場內優惠價：$2,638 (每日限量10) (原價$5,340) 攤位D06-07

荷花BB2023紫金堂黑豆水

場內優惠價：11 (每日限量10) (原價$315) 攤位E09-10

荷花BB2023EDISONmama學習吸管杯

場內優惠價：11 (原價$168) 攤位F14-15

荷花BB2023b&h (Swiss) Hygea輕便手推車

場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 攤位G04-05, G14

荷花BB2023b&h (Swiss) 新生兒套裝

場內優惠價：$949 (原價$2,197) 攤位G04-05, G14

荷花BB2023Chicco Baby Moments沐浴露200ml

場內優惠價：$30 (原價$88) 攤位G01-02,G17-18

荷花BB2023Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶

場內優惠價：$399 (原價$1,299) 攤位G15

荷花BB2023Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹)

場內優惠價：$99 (原價$325) 攤位H11-12

荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│六甲村產後套裝 場內優惠價：$429 (原價$849) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│PALI 4.UNO手推車連前欄 場內優惠價：$599 (原價$$1,599) 荷花BB展2023│BABYWORKS 即棄口水──24塊 場內優惠價：買1送1 (原價$69) 荷花BB展2023│BABYWORKS 即棄口水──24塊 場內優惠價：買1送1 (原價$69) 荷花BB展2023│PUMPKIN有機南瓜米糊200G 場內優惠價：買1送1 (原價$59) 荷花BB展2023│荷蘭美素佳兒®金裝 / FRISO PRESTIGE® / FRISO PRESTIGE® BIO 奶粉 場內優惠價：$270 (只適用於FRISO® Club會員首購禮遇) (原價$539) 荷花BB展2023│喜臨感溫即棄母乳儲存袋 場內優惠價：$10 (每日限量30盒) (原價$75) 荷花BB展2023│喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10套) (原價$5,340) 荷花BB展2023│喜臨UV LED消毒烘乾機(典雅系列)及護脊腰櫈揹帶套裝 場內優惠價：$2,638 (每日限量10套) (原價$5,340) 荷花BB展2023│紫金堂黑豆水 場內優惠價：買1送1 (每日限量10盒) (原價$315) 荷花BB展2023│EDISONmama學習吸管杯 場內優惠價：買1送1 (原價$168) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) Hygea輕便手推車 場內優惠價：$399 (預訂) (原價$1,980) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│b&h (Swiss) 新生兒套裝 場內優惠價：$949 (原價$2,197) 荷花BB展2023│Chicco Baby Moments沐浴露200ml 場內優惠價：$30 (原價$88) 荷花BB展2023│Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299) 攤位：G15 荷花BB展2023│Petit Bee 韓國製多功能腰櫈式嬰兒背帶 場內優惠價：$399 (原價$1,299) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325) 荷花BB展2023│Tommee Tippee嬰兒睡袋 (米色彩虹) 場內優惠價：$99 (原價$325)

荷花BB2023媽媽寶寶食品、餵哺推介

BB及媽咪食品及用品是每年最受歡迎的項目之一，場內集齊大量為食BBLIKE的食品及用品優惠！

荷花BB2023RENEWALLIFE DDODDOMAM有機米牙仔餅/米條/糙米泡芙/糙米條

場內優惠價：$100/6 (原價$32-$34/) 攤位A01

荷花BB2023韓國RENEWALLIFE DDODDOMAM梨桔梗汁5包裝

場內優惠價：$53/包；$68買2送1 (原價$68/) 攤位A01

荷花BB2023HiPP喜寶有機果蓉唧唧裝

場內優惠價：$99/6 (原價$24.8/) 攤位A08

荷花BB2023Hungry Tiger有機嬰兒麵

場內優惠價：$120/3盒；$210/6盒 (原價$44.9/) 攤位F04

荷花BB2023韓國貝貝有機營養米餅

場內優惠價：買2送1 (原價$40攤位F04

荷花BB2023余仁生產前產後進補组合

場內優惠價：$438 (原價$596攤位R14-16

荷花BB2023Ajishoya純米日本水果味泡芙

場內優惠價：$100/4(原價$33/攤位T18-19

荷花BB2023波堤寶寶 寶寶粥系列750g

場內優惠價：買2送1 (原價$125攤位攤位ZA22-23

荷花BB2023BEABA Babycook Duo 灰色(DAY 1, 3限量1)

場內優惠價：$1,199BEABA天然消毒液 限量3件；Suavinex護膚試用裝 限量4 (原價$1,899) 攤位V01-02

荷花BB2023BEABA Babycook Solo 荔枝紅色 (DAY 1, 3限量2)

場內優惠價：$1,199BEABA天然消毒液 限量3件；Suavinex護膚試用裝 限量4 (原價$$1,899) 攤位V01-02

荷花BB2023BEABA Babycook Solo 炭灰色 (DAY 2, 4限量2)

場內優惠價：$1,199BEABA 天然消毒液 限量3件；Suavinex 護膚試用裝 限量4 (原價$1,899) 攤位V01-02

荷花BB展2023│RENEWALLIFE DDODDOMAM有機米牙仔餅/米條/糙米泡芙/糙米條 場內優惠價：$100/6包 (原價$32-$34/包) 荷花BB展2023│RENEWALLIFE DDODDOMAM有機米牙仔餅/米條/糙米泡芙/糙米條 場內優惠價：$100/6包 (原價$32-$34/包) 荷花BB展2023│RENEWALLIFE DDODDOMAM有機米牙仔餅/米條/糙米泡芙/糙米條 場內優惠價：$100/6包 (原價$32-$34/包) 荷花BB展2023│RENEWALLIFE DDODDOMAM有機米牙仔餅/米條/糙米泡芙/糙米條 場內優惠價：$100/6包 (原價$32-$34/包) 荷花BB展2023│韓國RENEWALLIFE DDODDOMAM梨桔梗汁5包裝 場內優惠價：$53/包；$68買2送1 (原價$68/包) 荷花BB展2023│韓國RENEWALLIFE DDODDOMAM梨桔梗汁5包裝 場內優惠價：$53/包；$68買2送1 (原價$68/包) 荷花BB展2023│HiPP喜寶有機果蓉唧唧裝 場內優惠價：$99/6支 (原價$24.8/支) 荷花BB展2023│HiPP喜寶有機果蓉唧唧裝 場內優惠價：$99/6支 (原價$24.8/支) 荷花BB展2023│韓國貝貝有機營養米餅 場內優惠價：買2送1 (原價$40) 荷花BB展2023│Hungry Tiger有機嬰兒麵 場內優惠價：$120/3盒；$210/6盒 (原價$44.9/盒) 荷花BB展2023│Hungry Tiger有機嬰兒麵 場內優惠價：$120/3盒；$210/6盒 (原價$44.9/盒) 荷花BB展2023│Hungry Tiger有機嬰兒麵 場內優惠價：$120/3盒；$210/6盒 (原價$44.9/盒) 荷花BB展2023│余仁生產前產後進補组合 場內優惠價：$438 (原價$596) 荷花BB展2023│余仁生產前產後進補组合 場內優惠價：$438 (原價$596) 荷花BB展2023│余仁生產前產後進補组合 場內優惠價：$438 (原價$596) 荷花BB展2023│Ajishoya純米日本水果味泡芙 場內優惠價：$100/4件(原價$33/件) 荷花BB展2023│Ajishoya純米日本水果味泡芙 場內優惠價：$100/4件(原價$33/件) 荷花BB展2023│波堤寶寶 寶寶粥系列750g 場內優惠價：買2送1 (原價$125) 荷花BB展2023│BEABA Babycook Duo (DAY 1, 3限量1件) 荷花BB展2023│BEABA Babycook Solo 炭灰色 (DAY 2, 4限量2件)

荷花BB2023BB外出用品必買推介

集合大量優質及至抵的外出用品，讓爸媽輕鬆帶B出遊。

荷花BB2023EIGHTEX MANIERES 51揹帶

場內優惠價：$719 (原價$1,199) 攤位A01

荷花BB2023MAXI COSI JAYA 手推車

場內優惠價：$2,699VIP $2,099 (原價$2,999) 攤位A01

荷花BB2023MUNCHKIN GOBOOST 旅行加高椅

場內優惠價：$263 (原價$439) 攤位A01

荷花BB2023PALI 意大利 TRE.9SW雙向手推車

場內優惠價：$1,099 (原價$2,099) 攤位A01

荷花BB2023gb Gold Pockit+ All City 手推車

場內優惠價：$2,119 (原價$2,119) 攤位B01-03

荷花BB2023Baby Star Brisa Auto-Fold 手推車

場內優惠價：$2,119 (原價$2,890) 攤位B01-03

荷花BB2023韓國 i-angel Hello腰櫈揹帶

場內優惠價：$1,191 (原價$1,588) 攤位：B22

荷花BB2023│英國LittleLife 學行防走失小背包

場內優惠價：$277 (原價$399) 攤位：B22

荷花BB2023韓國Hugpapa 嬰兒揹帶

場內優惠價：$1,274 (原價$1,499) 攤位：E01,E24-25

荷花BB2023Chicco Mysa 雙向手推車

場內優惠價：$4,280 (原價$5,998) 攤位：G01-02, G17-18

荷花BB2023BabyBjörn Carrier Move 初生嬰兒揹帶

場內優惠價：$999 (原價$1,599) 攤位：J20-22

荷花BB2023思詩樂嬰兒專用抗菌清潔棉140

場內優惠價：$25 (原價$29.5) 攤位：L07-08, L17-18

荷花BB2023SINBII EZBAG 嬰兒雙肩坐墊揹帶

場內優惠價：$988-$1,388 (原價$1,690-$2,090) 攤位：T05-07

荷花BB2023美國Thinkbaby 寶寶專用SPF50 物理性防曬霜89ML

場內優惠價：$126 (原價$158) 攤位：U16

荷花BB2023Childhome Mommy Bag絨面(每日限量1) 送驚喜小禮物限量10

場內優惠價：$399 (原價$999) 攤位：V01-02

荷花BB2023Childhome Family Bag 絨面(每日限量1) 送驚喜小禮物限量10

場內優惠價：$199 (原價$495) 攤位：V01-02

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荷花BB2023孕媽媽專享禮遇

大會為方便各位孕媽媽入場掃貨，更推出孕婦專享禮遇！孕媽媽只要由即日至724 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票，而第1,001 名登記就可於現場換領精美禮品一份。登記網址：https://bit.ly/3O9vT8y

孕媽媽只要由即日至7月24日 ，於網站登記資料及上載懷孕證明，首1,000名登記的孕媽媽即獲得BB展免費門票。

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第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳

日期：202383日至6

時間：

835 (10:00am8:00pm)

86(10:00am7:00pm)

門票：成人$30 /小童 $20

售票地點：荷花親子網電子門票：https://eticket.eugenegroup.com.hk或現場售票

展覽網址：https://www.eugenebaby.com/bbexpo/

門票早鳥優惠！於714日至23日期間購買電子門票即享8折早鳥優惠！

常見問題

問：荷花BB展會於甚麼時候在哪裡舉行？

答：荷花BB展將於香港會議展覽中心Hall 1展覽廳舉行……詳情

問：荷花BB展何時舉行？

答：荷花BB展將於2023年8月3至6日一連4日舉行……詳情

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