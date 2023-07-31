荷花BB展2023│一文睇清必買貨品/免費換領禮品/必搶低至3折產品 仲有早鳥優惠門票

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

每年由荷花集團主辦爸媽掃貨必到的「第31屆國際嬰兒、兒童用品博覽」又到啦！荷花BB展將於8月3至6日一連4日於香港會議展覽中心Hall 1隆重舉行。今年集合超過500個攤位，齊集熱門嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至三折，更有大量免費著數禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物。

荷花BB展貨品又齊又抵，每年很多爸媽及準爸媽都會進場掃貨。

BB 展除了有又齊又抵的產品外，當然不少得場內大量免費著數禮品，而大會更設「博覽入場獎賞」及「消費大獎賞」！同時不少參展商亦加送豐富贈品，立即參閱以下必Check著數。

荷花 BB 展 2023 │ 博覽「入場獎賞」憑門票即可換領！

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到W05攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：仙特拉領自動泡沬洗手機連威露士泡沫殺菌潔手液專用補充裝200ml或舒特膚嬰兒滋潤配方沐浴露或跨奧多功能奶嘴夾或久光兒童退熱貼6片或其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

換領攤位：W05

荷花 BB 展 2023 │ 博覽「消費 大 獎賞」──掃完貨記得不可錯過！

參觀人士只須於荷花BB展即日累積消費滿$1,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A13/W06攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：LOOOK AUTOONE 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、New Classic Toys 木製聲光粉紅色玩具廚房、Mini Vespa 兒童玩具電單車GTS、uPang 紫外線消毒器、cura 6合1消毒、烘乾及暖奶機連電子溫度計、Bombol Bamboo 3Dknit 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up Booster 隨變嬰幼兒餐椅及LOOOK COOLBE 坐墊式揹帶等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

換領攤位：W09

荷花 BB 展 2023 │荷蘭美素佳兒限定迎新禮遇 搶手牛牛禮品 過萬元禮品 最重本

於8月6日或之前登記成為新會員，即有機會獲贈「BB展限定新會員多重禮遇賞」，總值高達$10,530

「BB展新會員多重禮遇賞」包括：

1 限量精品2選1（會場限定牛牛柔軟單人被或立體牛牛兩用袋）

2 香港心母乳顧問及疫苗中心禮品及兒童疫苗現金券乙份(共2,000名)

3 孕媽媽專享註冊營養師咨詢服務

4「迪士尼美語世界」感統認知訓練玩具乙份及「迪士尼美語世界」體驗版(共2,000份)

5 Kidzzmo媽媽人氣百寶袋乙個（共4,000個）

詳情請參閱: https://friso.events/Eugene-news-recruit-form

另外，親臨攤位體驗「自家農場探索館」後更可獲得牛牛矽膠圍兜！

換領攤位：A06