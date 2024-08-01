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2024-08-01 16:30:00

荷花BB展2024｜第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕 必搶免費著數+精選筍貨推介搶先看！

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荷花BB展2024｜第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕 必搶免費著數+精選筍貨推介搶先看！

荷花BB展2024｜第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕 必搶免費著數+精選筍貨推介搶先看！

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爸爸媽媽期待已久BB展又回來了！由荷花集團主辦的大型BB展「國際嬰兒、兒童用品博覽」於今日起一連4日（814日）在香港會議展覽中心Hall 1隆重回歸！今年打破近年攤位數量，齊集超過650個孕婦嬰兒用品攤位，優惠低至2折起，更有大量免費著數禮品換領，一起看看有甚麼精選筍貨推介！

 

32屆國際嬰兒、兒童用品博覽

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳

日期：202481日至4

時間：81日至3 (10:00am8:00pm)84(10:00am7:00pm)

門票：成人港幣$30、小童港幣$201米以下小童免費）；博覽購物優惠券$25

售票：即場購票｜網上購票AlipayHK｜支付寶｜01空間

網址：>按此前往<

第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕 第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕

【2024荷花BB展｜必搶著數】

一、博覽「入場獎賞」–憑門票即可換領！【換領攤位：ZA41

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入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到ZA41攤位領取豐富禮品乙份！ 每日限量免費換領禮品包括：Cetaphil嬰兒滋潤配方沐浴露50ml、威露士抗菌洗髮水、威威強效去污梳打洗衣珠、植物百味Regain發芽紫莓米飲、Tempo棉柔潔面巾、CATALO兒童全效護眼專家(3ct)等。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

二、博覽「消費大獎賞」–掃完貨記得不可錯過！【換領攤位：ZA38

只要於場內即日累積消費滿$2,000或以上，憑3至5張不同商戶發出之發票正本，其中一張須為荷花攤位A01、A15、ZA39攤位，即可免費換領禮品乙份！

除了「入場獎賞」、「消費大獎賞」外，仲有額外兩大獎賞等緊大家！

三、博覽「購物優惠券」送指定豐富禮品！

凡購買大會博覽【購物優惠券】，更可以獲贈指定豐富禮品。【換領攤位：（網上購票）大會詢問處憑套票換領；（現場購票）於售票處或大會詢問處購買時換領】

 

四、荷花網禮遇 x HUGGIES BB會」一次過換領多重實用禮品！【換領攤位：ZB13,14

而憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網FacebookIGWechat，即可獲贈指定豐富禮品。同時加入Huggies BB會成為新會員，即送Natural系列紙尿片、學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！每日禮品數量有限，送完即止。

 

【2024荷花BB展｜筍貨推介+優惠】荷花Eugene Baby

攤位：A01

【荷花Eugene Baby】食品區集齊多款人氣寶寶零食，總有一款會是BB鍾意！最平$50/7包！ 【荷花Eugene Baby】特價區貨品低至$10 【荷花Eugene Baby】外遊區貨品包括手推嬰兒車、寶寶汽車椅等，等你輕鬆帶BB出遊！

【2024荷花BB展｜筍貨推介+優惠】日本命力

攤位：E05–E06

【日本命力】活得易維D滴劑（1–3支）8折$214；（4支或以上）7折$187 【日本命力】活得易 攤位：E05–E06

【BB展會場限定】「活得易Reuteri益生菌」會場優惠低至34折售$128/盒（Exp：10/2024）；「BioGaia活得易滴劑」會場優惠低至34折售$68/盒（Exp：10/2024）。

另外，凡於現場Like「活得易」Facebook專頁並向職員出示，即送活得易益生菌試食裝乙份。數量有限，送完即止。

 

2024荷花BB展｜筍貨推介+優惠】寶寶百味&植物百味

攤位：D08–D09；D18–D19

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【植物百味】REGAIN發芽紫莓米（$48/盒；$88/2盒；$168/4盒；$318/8盒） & ELEVATE胡麻糙米飲（即將發售，敬請期待） 【寶寶百味】3合1有機BB胚芽米水$25/3包；$70/10包 【寶寶百味】有機波波米（士多啤梨、藍莓、香蕉、芝士、可可、糙米、蘋果甘筍、南瓜）$140/5包；$380/15包；1000/40包

會場限定：75折購買寶寶百味禮券

「$300禮券」售$225、「$500禮券」售$375；購買兩張即送「3合1有機BB胚芽米500g及多元活力營養沖劑乙盒（價值$221）。

 

【2024荷花BB展｜筍貨推介+優惠】nepia Genki!

攤位：M04–M05

【nepia Genki!】Whito紙尿片TAPE（sizes NB–XL）及學習褲PANTS（M–XXL） 【nepia Genki!】憑「博覽購物優惠券」即以$100換購：Whito紙尿片NB乙包或Genki! Premium Soft紙尿片NB兩包 【nepia Genki!】購物滿指定金額，即可獲贈豐富禮品，包括：nepia抽取式廚房紙3盒裝、nepia x SPLAT家庭護理禮品包、Baby Basic嬰幼兒食品禮包、麵包超人超柔軟面紙便攜裝及磁石貼、麵包超人紙巾儲物包等等。

【2024荷花BB展｜筍貨推介+優惠】Jayden Baby

攤位：Q08–Q10；Q17–Q19

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【Jayden Baby】pixel UV LED消毒烘乾機送副層架（白色／杏色／千禧粉紅／柔和綠）7折優惠價$3206（原價$4580） 【Jayden Baby】Waldin Dial-Fit Pro 3合1嬰兒揹帶$1444（原價$1699）（奶油/燕麥/奶茶/深灰/太空灰/深藍色）
【Kawai】親子套裝$510（原價$760）；兒童成長套裝$525（原價$778）

親子套裝$510（日本肝油丸、日本肝油鈣片、日本肝油丸C20、Ca梨の鈣）

兒童成長套裝$525（日本肝油丸原裝、日本肝油鈣片原裝、日本肝油丸C20原裝、Ca梨の鈣10粒試用裝、日本肝油丸50粒試用裝兩盒）

 

擔心買得太多？BB展場內備有送貨服務（攤位ZA32），付完款幫你將「戰利品」送到家裹，讓大家可以無後顧之憂盡情購物！