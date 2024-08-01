荷花BB展2024｜第32屆國際嬰兒、兒童用品博覽今日開幕 必搶免費著數+精選筍貨推介搶先看！

爸爸媽媽期待已久BB展又回來了！由荷花集團主辦的大型BB展「國際嬰兒、兒童用品博覽」於今日起一連4日（8月1至4日）在香港會議展覽中心Hall 1隆重回歸！今年打破近年攤位數量，齊集超過650個孕婦嬰兒用品攤位，優惠低至2折起，更有大量免費著數禮品換領，一起看看有甚麼精選筍貨推介！ 第 32 屆國際嬰兒、兒童用品博覽 地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 1展覽廳 日期：2024年8月1日至4日 時間：8月1日至3日 (10:00am–8:00pm)；8月4日(10:00am–7:00pm) 門票：成人港幣$30、小童港幣$20（1米以下小童免費）；博覽購物優惠券$25 售票：即場購票｜網上購票｜AlipayHK｜支付寶｜01空間 網址：>按此前往<

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