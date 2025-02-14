荷花BB展2025｜「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日開鑼 小編現場直擊！著數筍貨必看懶人包

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver 亮白飲 或Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml或 Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml或 得果定潤喉硬糖 (8粒) 或 Urbios優益生益生菌 (7包) 或 李錦記頭道原釀減鹽頭抽 35ml或 Virjoy Luxury 迷你濕厠紙 或 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

嘩！嘩！嘩！到底為甚麼今天會有如此多人聚集會展？原來是爸媽掃貨必到的BB展又來了！由荷花集團主辦的大型BB展 -「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」由今天起至2月16日一連3日於香港會議展覽中心Hall 3隆重舉行。場內集合超過500個攤位，齊集BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費實用禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物 (攤位ZA23)。

參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/A11/U02攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit™ 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up 隨變嬰幼兒餐椅、Auto One 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、Coolbe 坐墊式揹帶、b&h-Hera B 醫院級電動雙摩打奶泵、Infantino 甜睡折疊嬰兒睡籃、美的手提式蒸氣掛燙機、Cetaphil 透亮抗敏潔面乳及爽膚水套裝等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

3. 博覽購物優惠券 送家居濕紙巾、潤喉糖、潔面巾

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

凡購買大會博覽購物優惠券，即送萬潔靈家居消毒濕紙巾樽裝 或 好幸福特濃薑萡 (暖胃止嘔) 或 得果定免疫防護喉糖 或 Virjoy極致綿柔亮膚潔面巾 (10片裝) 其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

4. Fambam Whatsapp 媽媽 Group 送 丹麥 BIBS COLOUR 圓形乳膠玩咀

換領攤位： U01

立即加入

只要憑BB展購物優惠券，再加入Fambam Whatsapp社群及其中的媽媽Group，即可獲丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀一個，每日限量150個，數量有限，送完即止，換完將發送其他禮品。

5. 參加升學教育日講座 即獲逾 $700 豐富禮品

換領位置：大舞台

登記表格

免費登記參加升學教育日講座，完成活動後可獲取逾 $700 豐富實用禮品福袋！講座包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。

6. 荷花網禮遇 x HUGGIES BB 會 一次過換領多重禮品 Huggies 尿片濕紙巾夠實用

換領攤位： U05-07

Huggies BB會立即登記

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook 、IG及Wechat，即可獲贈：Nuk 奶瓶蔬果清洗液旅行裝60ml、Cetaphil益生元鎖水潔膚乳29ml、快潔All-in-1洗衣珠袋裝10MLx3粒、尚護健甜橙即效止痕貼4片裝及日本西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖(3粒裝)等豐富禮品。每日禮品隨機發送。同時加入HUGGIES Natural天然透氣紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

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