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生活
2025-02-14 16:00:00

荷花BB展2025｜「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日開鑼 小編現場直擊！著數筍貨必看懶人包

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荷花BB展2025｜「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日開鑼 小編現場直擊！著數筍貨必看懶人包

荷花BB展2025｜「BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」今日開鑼 小編現場直擊！著數筍貨必看懶人包

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嘩！嘩！嘩！到底為甚麼今天會有如此多人聚集會展？原來是爸媽掃貨必到的BB展又來了！由荷花集團主辦的大型BB -BB春季購物節」暨「兒童成長教育展」由今天起至216日一連3日於香港會議展覽中心Hall 3隆重舉行。場內集合超過500個攤位，齊集BB及孕婦必買用品，包括嬰幼兒用品、奶粉食品、外出用品、孕婦用品等，優惠更低至1折，更有大量免費實用禮品，為家長提供全面的購物集中地。場內備有送貨服務，爸媽們可以無後顧之憂盡情購物 (攤位ZA23)

2025BB春季購物節暨兒童成長教育展」

地點：香港灣仔會議展覽中心Hall 3 展覽廳

日期： 202521416

時間： 214 15 (10:00am –8:00pm)216(10:00am – 7:00pm)

門票：成人 $30 / 小童 $20

售票地點：荷花親子網電子門票HK01Alipay、支付寶及現場售票

展覽網址

2025荷花BB 場內著數逐個捉

1. 博覽「入場獎賞」 憑門票即可換領

換領攤位：U01

所有入場人士只要填妥門票上的「入場獎賞」表格，便可憑登記頁面到U01攤位領取豐富禮品一份。包括每日限量免費換領：YouthEver 亮白飲 Cetaphil 嬰兒潤膚乳液50ml Cetaphil 嬰兒溫和潔膚及洗髮露59ml 得果定潤喉硬糖 (8) Urbios優益生益生菌 (7) 李錦記頭道原釀減鹽頭抽 35ml Virjoy Luxury 迷你濕厠紙 其他豐富禮品。所有禮品每日送完即止，並將以其他禮品代替。

博覽「入場獎賞」 博覽「入場獎賞」

2. 博覽「消費大獎賞」 掃完貨記得不可錯過

換領攤位：U04

參觀人士只須於BB展即日累積消費滿$2,000或以上，憑3-5張不同商戶發出之發票正本(其中一張須為荷花攤位A01/A02/A11/U02攤位)，即可免費換領禮品1份。消費總值越大，換領之獎品價值越高。獎品包括：Bamboo 3Dknit 嬰幼兒搖椅、Bombol Pop-Up 隨變嬰幼兒餐椅、Auto One 閃速收車舒適小巧嬰兒手推車、Coolbe 坐墊式揹帶、b&h-Hera B 醫院級電動雙摩打奶泵、Infantino 甜睡折疊嬰兒睡籃、美的手提式蒸氣掛燙機、Cetaphil 透亮抗敏潔面乳及爽膚水套裝等。所有禮品每日不同，數量有限，送完即止。

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博覽「消費大獎賞」

3. 博覽購物優惠券 送家居濕紙巾、潤喉糖、潔面巾

換領攤位：預先網上購買套票：大會詢問處憑套票換領

現場：於售票處或大會詢問處購買時換領

凡購買大會博覽購物優惠券，即送萬潔靈家居消毒濕紙巾樽裝 好幸福特濃薑萡 (暖胃止嘔) 得果定免疫防護喉糖 Virjoy極致綿柔亮膚潔面巾 (10片裝) 其他豐富禮品。禮品每日隨機發送，數量有限，送完即止。

4. Fambam Whatsapp媽媽Group 丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀

換領攤位：U01

立即加入

只要憑BB展購物優惠券，再加入Fambam Whatsapp社群及其中的媽媽Group，即可獲丹麥BIBS COLOUR圓形乳膠玩咀一個，每日限量150個，數量有限，送完即止，換完將發送其他禮品。

5. 參加升學教育日講座 即獲逾$700 豐富禮品

換領位置：大舞台

登記表格

免費登記參加升學教育日講座，完成活動後可獲取逾 $700 豐富實用禮品福袋！講座包括一條龍學校特色、直資學校優勢及面試攻略、孩子學習外語攻略、PNK1 名校入學資訊、孩子海外升學路向指南。

6. 荷花網禮遇x HUGGIES BB 一次過換領多重禮品 Huggies尿片濕紙巾夠實用

換領攤位：U05-07

Huggies BB會立即登記

憑博覽購物優惠券及Like & Follow荷花親子網Facebook IGWechat，即可獲贈：Nuk 奶瓶蔬果清洗液旅行裝60mlCetaphil益生元鎖水潔膚乳29ml、快潔All-in-1洗衣珠袋裝10MLx3粒、尚護健甜橙即效止痕貼4片裝及日本西海健腸乳酸菌魚肝油軟糖(3粒裝)等豐富禮品。每日禮品隨機發送。同時加入HUGGIES Natural天然透氣紙尿片/ 學習褲試用裝及嬰兒濕紙巾！

每日禮品數量有限，送完即止。

2025荷花BB HIT 產品優惠率先睇

1. 荷花Eugene Baby

攤位：A01

荷花Eugene Baby 攤位：A01 荷花Eugene Baby｜入會即送精美禮物 荷花Eugene Baby｜入會即送精美禮物 荷花Eugene Baby｜寶寶汽車椅低至8折起

2. 寶寶百味

攤位：E08-09E18-19

寶寶百味售賣各種寶寶食品，照顧不同階段健康需要。 寶寶百味即食米形麵 會場優惠價: $380/10盒，加送1盒，平均 $34.5/盒 (原價$56)

3. 活得易

攤位：E03

活得易 展位： E03 於荷花 BB 展期間親臨 E03攤位，購買任何產品即可以低至 31 折的至抵加購價 $68 / $88選購活得易益生菌滴劑或维D滴劑。

4. CATALO

攤位：D01、D17-18

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即場登記成為會員獲贈入會禮品一份 CATALOBB展會場限定優惠，兒童天然維他命C配方60粒$99/件、兒童健營成長小熊軟糖60粒$99/件

5. Mustela

攤位：M08-09，M18-19

Mustela 有機認證牛油果萬用修護霜$99/件（原價$165）​、兒童順滑防打結洗髮乳$99/件（原價$135）​

Mustela 有機認證牛油果萬用修護霜$99/件（原價$165）​、兒童順滑防打結洗髮乳$99/件（原價$135）

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