荷蘭人氣兄弟檔大廚Blend Brothers 11月來港 擔任「懷歐敘」客席主廚

IG擁有10000位粉絲的荷蘭兄弟檔主廚Blend Brothers重臨香江，將於11月6日至14日替香港港麗酒店擔任客席主廚，與「懷歐敘」主廚Chef Gary聯手獻藝，合力炮製期間限定歐陸菜餐單，將別樹一幟的現代荷蘭風味帶來。

哥哥下廚弟弟調酒 二人組合Blend Brothers烹飪靈魂人物哥哥Hendrik Buysse，曾於荷蘭澤蘭省多家米芝蓮星級餐廳雕琢廚藝，擅長將多樣化的當地農產食材，放到自家食譜之中，發揮獨門烹調風格。弟弟Kamiel則精通創意調酒及流行DJ音樂，他特別調製的創意雞尾酒為餐廳注入熱鬧氣氛。兄弟檔多年來遊走各國，為食客帶來生動有趣的非一般餐飲體驗，在廚藝界獲得廣泛讚賞。今次來港，與入行27年的懷歐敘主廚Chef Gary聯手獻藝，採用優質時令食材，運用創意結合烹飪技藝，烹調精緻菜式。

二人組合Blend Brothers哥哥Hendrik Buysse與弟弟Kamiel Buysse將於11月6日至14日擔任「懷歐敘」客席主廚。

荷蘭牛肉可樂餅 午餐和晚餐菜單以海陸珍鮮食材、香料及兩地烹飪精髓為主軸。先以兩款餐前酒揭開序幕，然後細味荷蘭至尊生蠔，生蠔順滑，富天然海水味，加上醃漬墨西哥辣椒及黑薄荷醬，增添獨特風味。隨後奉上魚油豐腴的油甘魚帶子刺身，配墨西哥辣椒及柚子汁，清新的柚子果香與辣椒的辛香令海鮮口感更豐富。亮點推介經典荷蘭牛肉可樂餅，用上霍爾斯坦牛頸肉做餡料，肉質柔嫩細膩，炸後外酥內軟。主菜可選海鱸魚蝴蝶切，魚肉鮮嫩，質感結實；又或可選脆皮豬腩肉，皮薄酥脆，豬肉細嫩濕潤。最後以特色雞尾酒作結，另有侍酒師精心挑選兩款美酒搭配菜式。

盛宴不單是美食盛會，更是一場結合場景設計、音樂、藝術、美酒與文代交融的精彩感官體驗，給大家罕有的新鮮感。Kamiel設計的酒吧小食及雞尾酒亦將於寶絲吧供應。

懷歐敘 地址：香港金鐘道88號太古廣場香港港麗酒店8樓

電話：2822 8803;

供應日期: 2025年11月6日至14日

午膳菜譜：三道菜每位$488，四道菜每位$508

晚膳菜譜：四道菜每位$880 | 五道菜每位$1,080

揭幕晚宴 (2025年11月6日)每位$1,480

另收加一服務費 網上訂座