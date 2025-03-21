荷里活廣場 x Kiztopia設全港最大5,000呎積木王國 7大互動遊戲區 11萬海洋球打造巨型波波池

荷里活廣場及Kiztopia於復活節再次攜手，打造佔地超過5,000呎的積木王國。王國內設7大互動遊戲探索區，當中包括吸睛度爆燈的巨型夾公仔機及起重機，以及用11萬個海洋球打造的波波池，讓小朋友盡情玩樂放電，享受精彩假日時光！

荷里活廣場x Kiztopia 呈獻 「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」

復活節限定設7大遊樂區 荷里活廣場聯同Kiztopia共同打造的「Fantasy Castle Journey童趣城堡大冒險」將於4月4日至5月5日登場。商場1樓的明星廣場將化身為巨型夢幻童趣王國，王國分為7大互動學習遊玩區。入場後即可看到以糖果色系設計的「Kiztopia童趣積木城堡」，城堡內外設置各種障礙物及遊樂設施，考驗訪客的身體協調能力及平衡力。城堡內設的空氣炮絕對吸引到小朋友的目光；城堡頂峰更設滑梯，勇士們可利用滑梯直接瀡進波波池，享受離心力帶來的快感。城堡旁邊的「Giant Ball Ocean 波波海洋大冒險」內含11萬個藍白顏色的球，訪客彷彿置身海洋之中。池內更加矗立巨型海盜船，不妨用船上的空氣炮，與對面城堡的勇士一決高下。

吸睛大型夾公仔機/巨型起重機/移動小火車！ 全場矚目、佔據整個園區超過3分1空間的「Block Dream Factory積木夢工廠」及「Giant Building Playground巨型建構王國」，最適合喜歡併砌及建築的孩子。在巨型建構王國內，訪客可在大型夾公仔機夾出所需的積木，再用移動小火車及巨型起重機運送材料至積木夢工廠中。最後在工廠內發揮創意，與小夥伴合作將夢想化為現實，建造別具個人風格的作品。

如果小朋友仍然電量爆棚，家長可以與他們到「Balance Adventure Challenge 平衡闖關大挑戰」中，使出渾身招數跨過多個障礙物及大型關卡。不但能放電，小朋友更能鍛鍊肌肉力量及手腳協調能力。玩累了，父母不妨與孩子在「Kiztopia Friends Arena 遊戲競技場」挑戰迷你小遊戲，讓身體稍作休息。

遊戲競技場

最後，復活節絕對不能錯過經典彩繪復活蛋、製作手作復活兔與節日小飾物活動。有興趣參與以上節日活動的人士，記得要報名參與「Easter Creative Wonderland復活節創意工坊」。 由3月28日起至4月3日，Klook提供早鳥優惠門票，最平HK$58已經可以入場了！詳情可瀏覽Klook。