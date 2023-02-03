荽友勿錯過 特色麻辣牛肉芫荽薄餅

位於西營盤的Cafe2 Oyster n Grill，近日推出全新特色菜單，以中西合璧的fusion新菜式，為食客帶來驚喜。結合四川與西式的麻辣牛肉芫荽薄餅，上枱時即席加入大量新鮮芫荽，直至顧客認為份量滿足才會叫停，相信一定可滿足一眾芫荽控！

薄餅選用紐西蘭的肉眼，再以自家秘製的麻辣醬、番茄蓉作醬汁配搭薄餅，香口又惹味。另一坎菠蘿膶腸薄餅，以油香十足的本地臘腸及膶腸，配上新鮮菠蘿等特色配料，是升級版本的夏威夷薄餅呢！

此外，兩款主食東坡肉意大利飯及腐乳肉片韭菜花炒意粉，同樣是話題菜式。兩款「佬味」十足的佳餚，前者以肥瘦均勻的荷蘭五花腩以玫瑰露酒慢煮約3小時，配搭煙韌的意大利飯；後者便用上開平腐乳配美國豬肉眼片及意大利Granoro意粉，別具創意。