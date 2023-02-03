荽友勿錯過 特色麻辣牛肉芫荽薄餅

位於西營盤的Cafe2 Oyster n Grill，近日推出全新特色菜單，以中西合璧的fusion新菜式，為食客帶來驚喜。結合四川與西式的麻辣牛肉芫荽薄餅，上枱時即席加入大量新鮮芫荽，直至顧客認為份量滿足才會叫停，相信一定可滿足一眾芫荽控！
薄餅選用紐西蘭的肉眼，再以自家秘製的麻辣醬、番茄蓉作醬汁配搭薄餅，香口又惹味。另一坎菠蘿膶腸薄餅，以油香十足的本地臘腸及膶腸，配上新鮮菠蘿等特色配料，是升級版本的夏威夷薄餅呢！
此外，兩款主食東坡肉意大利飯及腐乳肉片韭菜花炒意粉，同樣是話題菜式。兩款「佬味」十足的佳餚，前者以肥瘦均勻的荷蘭五花腩以玫瑰露酒慢煮約3小時，配搭煙韌的意大利飯；後者便用上開平腐乳配美國豬肉眼片及意大利Granoro意粉，別具創意。
18蚊隻生蠔 88蚊飲3個半鐘
除了多款新菜外，鮮味十足的即開生蠔，亦是這裡的名物，由即日起Cafe 2 Oyster n Grill推出震憾價即開精選活生蠔買一送一優惠(原價$36/隻起，買一送一優惠折扣後只需$18/隻)，每日全天候(午市及晚市)供應，一眾蠔控不能錯過。有即開活生蠔，豈能沒有美酒，每日晚上6點至9點30分時段期間，只需惠顧滿$200或以上，另加$88/位，即可享無限暢飲紅、白及啤酒的優惠，一邊飽嘗生蠔一邊摸著酒杯底任飲美酒，人生莫過於此。