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生活
2023-09-14 16:30:00

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

資料由客戶提供

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莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

正義迴廊被讚演技出色的「表姐」莊韻澄早前因朋友送贈1盒護膚品，效果太顯著而禁不住要出post開心分享！

 

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

日前她在FBIG發佈帖子，大曬白滑臉頰，指朋友送的家用護膚品令她不用做醫美打針，同樣有注射效果」，更「滑過囝囝波子塊面」、「蘋果肌漲卜卜」

 

小編為大家找到這盒 Fillerina 大有來頭

原來早在4年前大台節目姊妹淘中已經提及過這套「去皺神器」，葉翠翠更公開大讚用後一夜變滑，當時引來全城熱搶，反應非常熱烈，不止香港，連美國、英國、韓國等的傳媒都大推。

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

今次 Fillerina 回歸比之前版本強100%
效果等同「注射透明質酸」

臨床測試：*95%實用家明顯減淡細紋、面部提升、膚質及彈性改善。

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

12種不同大小分子透明質酸 細至400Da 1納米細1萬億倍！！

透明質酸中不同的大小分子是決定進入皮膚的深淺度，同時影響滲透度及其功效，例如大分子能到達表皮層作保濕，而微小分子則可滲透至真皮層為皮膚細胞進行緊緻修復、刺激膠原增生。

而為了配合不同肌膚的需要，這次回歸的升級版本 Fillerina 已經6透明質酸提升至12種透明質酸，最細更只有400Da即比1納米及細胞細至少1千萬倍，使透明質酸真正滲透至皮膚最底層，全方位為各層肌膚補水填充去皺，打造豐盈飽滿的年輕肌膚！

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

新加3種膠原蛋白 + 2種彈力蛋白  

膠原蛋白能填充紋理，提升肌膚柔軟及飽滿度，而彈力蛋白則可結合及支撐膠原蛋白，令肌膚提升彈性及緊緻度。Fillerina 中的5種不同大小的蛋白成分，同樣能滲透至底層，皮膚細胞真正吸收，維持緊緻Q彈！

 

專利填充技術 + 專利透明透酸成分 + 專利針筒型量度器

結合不同大小分子透明質酸及其他成分，令所有功能分子不但能滲透至表皮層、真皮層，其滲透效果更等同於醫美注射療程的。配合專利針筒型量度器，把透明質酸精準而衞生地塗在凹陷、皺紋、乾燥位置，重點修護衰老肌膚

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

瑞士品牌LABO 意大利製造

創立於高端美容大國——瑞士的 LABO Cosprophar AG（LABO 科學美容中心），在30年前已經投入臉部護膚品與頭髮護理品研發，擁有豐富而專業的科學研發經驗及技術，並成功獲得多個美容技術專利與大獎，成功風靡全球37個國家。

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

居家智慧型「非入侵」保養 在家也能輕易塗抹

現今醫學美容療程盛行，然而不但要注意潛在的健康風險，而且價錢不菲。而這套去皺神器Fillerina 12HA 透明質酸填充去紋家用療程」，不用打針，價錢不過一千，只要在家中連續使用14日，便可無痛安全去皺、緊緻提升、極速補水！

 

邊到買到？

小編已經幫大家做了Research，外國網站通常要港幣$1,500至$1,800（未計運費），但 Xenia 提及的朋友—— Sandy原來是香港唯一售賣 Fillerina 正貨的網店，扣除港幣$100優惠後，現在只需港幣$999！！！

莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

除了女士適用 男士也見效！

店主之前就分享了1位男士的真實測試效果，從相片可見該男士的眼紋比未用前淡了很多！

小編見現在還有港幣$100折扣優惠，折後港幣$999就買到一套！

傳送門：https://bit.ly/3LonzAh 
查詢：(852) 2708 1678 / (852) 9690 3845
 

*根據Wiley 美容皮膚病學雜誌》（Wiley JOURNAL OF COSMETIC DERMATOLOGY）40名女性對 Fillerina 透明質酸填充去紋家用療程的研究（in vivo test）結果。

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