莊韻澄親身體驗居家「非入侵」透明質酸 14天效果等同注射療程！

《正義迴廊》被讚演技出色的「表姐」莊韻澄早前因朋友送贈1盒護膚品，效果太顯著而禁不住要出post開心分享！

日前她在FB及IG發佈帖子，大曬白滑臉頰，指朋友送的家用護膚品令她不用做醫美打針，同樣有「注射效果」，更「滑過囝囝—波子塊面」、「蘋果肌漲卜卜」！ 小編為大家找到這盒 Fillerina 大有來頭 原來早在4年前大台節目《姊妹淘》中已經提及過這套「去皺神器」，葉翠翠更公開大讚用後一夜變滑，當時引來全城熱搶，反應非常熱烈，不止香港，連美國、英國、韓國等的傳媒都大推。

今次 Fillerina 回歸比之前版本強 100%

效果等同「注射透明質酸」 臨床測試：*95%真實用家明顯減淡細紋、面部提升、膚質及彈性改善。

12 種不同大小分子透明質酸 細至 400Da 比 1 納米細 1 萬億倍 ！！ 透明質酸中不同的大小分子是決定進入皮膚的深淺度，同時影響滲透度及其功效，例如大分子能到達表皮層作保濕，而微小分子則可滲透至真皮層為皮膚細胞進行緊緻修復、刺激膠原增生。 而為了配合不同肌膚的需要，這次回歸的升級版本 Fillerina 已經由6種透明質酸提升至12種透明質酸，最細更只有400Da，即比1納米及細胞細至少1千萬倍，使透明質酸真正滲透至皮膚最底層，全方位為各層肌膚補水填充去皺，打造豐盈飽滿的年輕肌膚！

新加 3 種膠原蛋白 + 2 種彈力蛋白 膠原蛋白能填充紋理，提升肌膚柔軟及飽滿度，而彈力蛋白則可結合及支撐膠原蛋白，令肌膚提升彈性及緊緻度。Fillerina 中的5種不同大小的蛋白成分，同樣能滲透至底層，皮膚細胞真正吸收，維持緊緻Q彈！ 專利填充技術 + 專利透明透酸成分 + 專利針筒型量度器 結合不同大小分子透明質酸及其他成分，令所有功能分子不但能滲透至表皮層、真皮層，其滲透效果更等同於醫美注射療程的。配合專利針筒型量度器，把透明質酸精準而衞生地塗在凹陷、皺紋、乾燥位置，重點修護衰老肌膚！

瑞士品牌 LABO 意大利製造 創立於高端美容大國——瑞士的 LABO Cosprophar AG（LABO 科學美容中心），在30年前已經投入臉部護膚品與頭髮護理品的研發，擁有豐富而專業的科學研發經驗及技術，並成功獲得多個美容技術專利與大獎，成功風靡全球37個國家。

居家智慧型「非入侵」保養 在家也能輕易塗抹 現今醫學美容療程盛行，然而不但要注意潛在的健康風險，而且價錢不菲。而這套去皺神器「Fillerina 12HA 透明質酸填充去紋家用療程」，不用打針，價錢不過一千，只要在家中連續使用14日，便可無痛安全去皺、緊緻提升、極速補水！ 邊到買到？ 小編已經幫大家做了Research，外國網站通常要港幣$1,500至$1,800（未計運費），但 Xenia 提及的朋友—— Sandy原來是香港唯一售賣 Fillerina 正貨的網店，扣除港幣$100優惠後，現在只需港幣$999！！！