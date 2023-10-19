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生活
2023-10-19 17:17:19

莎莉蛋糕食譜 Sara Lee7大隱藏食法 氣炸鍋/BBQ/加雪糕 仲可以拎去蒸？

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Sara Lee莎莉蛋糕7大隱藏食法 氣炸鍋/BBQ/加雪糕 仲可以拎去蒸？

Sara Lee莎莉蛋糕7大隱藏食法 氣炸鍋/BBQ/加雪糕 仲可以拎去蒸？

莎莉蛋糕（Sara Lee）在澳洲進入自願託管程序，獲任命的自願託管人1018日表示，公司正尋找買家，令這款不少人的童年回憶蛋糕爆紅，亦有不少網民分享莎莉蛋糕的另類食法，包括BBQ、氣炸鍋，甚至是拎去蒸，大家不妨趁周末試下！

莎莉蛋糕是不少人的童年回憶。

莎莉蛋糕是不少人的童年回憶。

莎莉蛋糕食法1｜放入冰格冷凍

天氣凍一定要食凍嘢！有網民分享，將莎莉蛋糕放進雪櫃冰格冷凍，溫度「約攝氏零至兩度最好」，喜歡蛋糕變硬後口感似雪糕的口感，不過亦有人建議放食之前3分鐘放下格，「解凍」後再食。

唔只雪糕，莎莉蛋糕一樣可以放入冰格冷凍。

唔只雪糕，莎莉蛋糕一樣可以放入冰格冷凍。

莎莉蛋糕食法2BBQ

天氣凍一定要燒食嘢！在眾多口味中，原味莎莉蛋糕最重牛油味，燒的時候記得厚切，做到外面熱，少少脆，而入面微凍的層次效果，而且太薄亦容易由燒烤叉塌下來，浪費食物。亦有人將邪惡感加倍，是加入綿花糖一起燒，大家今年秋冬BBQ不妨試下。

莎莉蛋糕可加棉花糖一起燒。

莎莉蛋糕可加棉花糖一起燒。

莎莉蛋糕食法3｜氣炸鍋

BBQ同理，將莎莉蛋糕放入氣炸鍋，同樣做到外脆內軟， 牛油香四溢。將莎莉蛋糕厚切後，記得翻轉再氣炸，做到兩面都香脆。

有網民用氣炸鍋將莎莉蛋糕加熱。

有網民用氣炸鍋將莎莉蛋糕加熱。

莎莉蛋糕食法4｜焗

有網民推介焗原味或朱古力莎莉蛋糕，焗完再加鮮忌廉，熱辣辣蛋糕再加上凍凍的幼滑鮮忌廉，帶來冷熱交錯的食法。

焗莎莉蛋糕 焗莎莉蛋糕

莎莉蛋糕食法5｜蒸

蒸蛋糕看上去非常詭異，但莎莉蛋糕是因為水分少，而令其質地紮實，蒸過後蛋糕增添水份，質地變軟帶來另一種效果。

莎莉蛋糕食法6｜加雪糕

這個絕對是懶人食法，先用微波爐加熱，再加上雪糕，整個過程3分鐘內食得！

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莎莉蛋糕加雪糕。

莎莉蛋糕加雪糕。

莎莉蛋糕食法7｜加煉奶

最後一種食法是將煉奶加到莎莉蛋糕之上，做法最簡單，亦適合一眾喜歡吃甜的人士。

Klook.com
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