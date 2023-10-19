莎莉蛋糕食譜 Sara Lee7大隱藏食法 氣炸鍋/BBQ/加雪糕 仲可以拎去蒸？

莎莉蛋糕（Sara Lee）在澳洲進入自願託管程序，獲任命的自願託管人10月18日表示，公司正尋找買家，令這款不少人的童年回憶蛋糕爆紅，亦有不少網民分享莎莉蛋糕的另類食法，包括BBQ、氣炸鍋，甚至是拎去蒸，大家不妨趁周末試下！

莎莉蛋糕是不少人的童年回憶。

天氣凍一定要食凍嘢！有網民分享，將莎莉蛋糕放進雪櫃冰格冷凍，溫度「約攝氏零至兩度最好」，喜歡蛋糕變硬後口感似雪糕的口感，不過亦有人建議放食之前3分鐘放下格，「解凍」後再食。

唔只雪糕，莎莉蛋糕一樣可以放入冰格冷凍。

天氣凍一定要燒食嘢！在眾多口味中，原味莎莉蛋糕最重牛油味，燒的時候記得厚切，做到外面熱，少少脆，而入面微凍的層次效果，而且太薄亦容易由燒烤叉塌下來，浪費食物。亦有人將邪惡感加倍，是加入綿花糖一起燒，大家今年秋冬BBQ不妨試下。

與BBQ同理，將莎莉蛋糕放入氣炸鍋，同樣做到外脆內軟， 牛油香四溢。將莎莉蛋糕厚切後，記得翻轉再氣炸，做到兩面都香脆。

有網民推介焗原味或朱古力莎莉蛋糕，焗完再加鮮忌廉，熱辣辣蛋糕再加上凍凍的幼滑鮮忌廉，帶來冷熱交錯的食法。

莎莉蛋糕食法 5 ｜蒸

蒸蛋糕看上去非常詭異，但莎莉蛋糕是因為水分少，而令其質地紮實，蒸過後蛋糕增添水份，質地變軟帶來另一種效果。

莎莉蛋糕食法 6 ｜加雪糕

這個絕對是懶人食法，先用微波爐加熱，再加上雪糕，整個過程3分鐘內食得！