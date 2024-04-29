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2024-04-29 17:00:00

莎莎46周年大抽獎 獎品總值250萬/ SK-II、LA MER等低至15折

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莎莎46周年大抽獎 獎品總值250萬/ SK-II、LA MER等低至15折

莎莎46周年大抽獎 獎品總值250萬/ SK-II、LA MER等低至15折

莎莎今年迎來46周年這個里程碑，推出連串精彩慶祝活動回饋顧客多年來的支持。周年慶祝活動優惠浪接浪，包括一連兩個月的獎品總值250萬周年大抽獎、Color Your Life 工作坊及Whatsapp動態貼圖。另外，「莎莎超級購物祭 Mega Sale」由即日起至519日開鑼，大量人氣品牌包括SK-IILA MERESTĒE LAUDERLANCÔMEclé de peauYSLDr. Jart+Eleanor等優惠低至15折！

獎品總值$250萬 贏東京雙人商務來回機票

莎莎由即日起至2024531日，推出46周年「美麗無限 活出真我」大抽獎。終極大獎包括東京雙人商務來回機票，萬希泉陀飛輪，Phillip Wain 健身及美容療程，Suisse Programme HK$10,000 現金券，德國寶光波爐，Dyson多功能造型器等等，獎品總值250萬。

莎莎推出46周年「美麗無限 活出真我」大抽獎

莎莎推出46周年「美麗無限 活出真我」大抽獎

顧客只需於莎莎門市或網店消費每$300即享即時抽獎機會乙次，單一消費最多可享6次即時抽獎機會，活動推廣期間享有無上限抽獎次數，多買多抽，所有參加即時抽獎的顧客均會自動參加最終大抽獎，讓大家滿載而歸！

Color Your Life 工作坊

無論你是一向有化妝習慣，還是想進一步提昇化妝技巧，都可參加莎莎專誠打造的「Color Your Life 工作坊」，提供最潮的彩妝教學，挑選專屬你的彩妝產品。「Color Your Life 工作坊」將由 5月起，在中環德己笠街分店舉行，更多工作坊詳情請可留意莎莎官網及Facebook的最新資訊。

Color Your Life 工作坊

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同場加映：莎莎超級購物祭Mega Sale

莎莎由即日起至519日推出「莎莎超級購物祭 Mega Sale」，大量人氣品牌包括SK-IILA MERESTĒE LAUDERLANCÔMEclé de peauYSLDr. Jart+Eleanor等優惠低至15折，從肌膚護理、彩妝、香水、以至防曬產品，應有盡有。「莎莎超級購物祭 Mega Sale」除了每週更新必搶優惠外，更設有Mega Sale尊享價堪稱年度至抵，多款精選產品以破天荒優惠發售(包括買11)，絕對是囤貨最佳時機。

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ESTĒE LAUDER 新生活膚彈活輕型面霜 75ml Mega Sale尊享價 $498、建議零售價 $1,080

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