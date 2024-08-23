菁雲╳米芝蓮一星萬豪金殿 時令養生菇菌一啖入魂 必吃羊肚菌野鴨鮰魚金肚 牛肝菌脆油條 黑虎掌黑蒜豬手

金鐘萬豪酒店米芝蓮一星中菜廳萬豪金殿，每年踏入八月份，皆會與本地菇菌供應商菁雲推出時令雲南野生菇菌盛宴。經過多年合作，行政總廚鄧家濠再獻新猷，嚴選十數款頂級時令野菌，除了牛肝菌、羊肚菌、雞㙡菌、松茸老人頭、荔枝菌等，更有雲南最矜貴的乾巴菌，合共創作出十道菇菌菜式。今年亦由過往菇菌宴套餐，加入單點菜單，豐儉由人，讓更多食客品嘗菇菌養生滋味。

行政總廚鄧家濠以味道豐腴濃郁的牛肝菌製成醬料，配搭出兩款小吃:牛肝菌脆油條($88)及油牛肝菌和牛面頰春卷($168)。入口香脆惹味，菌香四溢，將油炸鬼與春卷平民美食，變得精緻可口。全新創作菜式羊肚菌野鴨鮰魚金肚($388)，鮰魚肚爽滑彈牙卻內藏乾坤，釀入了炒香的羊肚菌碎、鵝肝粒、鴨肉及陳皮乾;蒸至定型後再以羊肚菌汁入味，on top再放羊肚菌增添香氣，整個配搭將羊肚菌推向極致。另一道黑虎掌黑蒜豬手($288)，以肉厚肥美見稱的黑虎掌製成滷水汁，將豬手燜至軟腍後起骨，再放於炒黑虎掌糯米飯上．配上微酸解膩的黑蒜粒，食味完全融為一體。

萬豪金殿│雲南最矜貴珍稀野菌「乾巴菌」

乾巴菌韭菜鵝香鴨盞(每份12件$2,088，須於48小時前預訂)，雲南最矜貴的乾巴菌，因工序繁複及清洗需時，香港極少餐廳採用。鄧家濠捨易取難，特別以辛香的韭菜、辣椒及鮮美的鵝肉粒與柔軟細嫩的乾巴菌一起拌炒，引出乾巴菌的獨特異香，再配搭充滿油香、入口即融的香脆燒鴨皮，一啖入魂。

其他菜式包括細膩清幽的松茸老人頭冬絲花膠羹($288)；肉嫩菌香的雞㙡菌油撥龍蝦($428)；清雅幽香的鴿蛋荔枝菌濃雞湯燴鮮竹笙($188)；所有單點菜式即日起至9月27日供應。另設有八道菜雲南菇菌嘗味菜譜，每位$1,388(四位起)。

萬豪金殿

金鐘金鐘道88號太古廣場香港JW萬豪酒店3樓

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