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生活
2023-12-05 14:00:00

華御結優惠2023早餐+$10換購精選御結/買5送1/到會85折優惠/秋冬限定炭火燒肉系列/全新袋裝豆乳湯

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華御結優惠2023早餐+$10換購精選御結/買5送1/到會85折優惠/秋冬限定炭火燒肉系列/全新袋裝豆乳湯

華御結優惠2023早餐+$10換購精選御結/買5送1/到會85折優惠/秋冬限定炭火燒肉系列/全新袋裝豆乳湯

華御結推出早餐驚喜優惠，由即日起至2024年1月7日每個工作天（周六、日及公眾假期除外）為客人帶來限定優惠。在優惠期的早晨時段（早上11時前），到華御結購買任何口味御結，即可以$10加購人氣精選御結。除了12月的各種驚喜優惠外，還有歡聚到會服務。特別推介只需以微波爐輕鬆加熱的各款湯品和御結，其中全新袋裝和風骨膠原雞丸豆乳湯可變身豆乳湯鍋。華御結亦同時推出兩款秋冬限定炭火燒肉系列御結，馬上睇內文詳情！

在優惠期的早晨時段（早上11時前），到華御結購買任何口味御結，即可以$10加購人氣精選御結

早晨時段購買任何口味御結，即可以$10加購人氣精選御結

華御結優惠一：每週驚喜優惠！

由即日起至2024年1月7日，華御結每週均會推出不同驚喜優惠，以美味延續節慶喜悅。由即日起至2023年12月8日，早上11點前購買任何御結加$10，即可換購 [御結]吞拿魚沙律，為早餐時段添上多重滋味。同場加映假日歡聚限定優惠，於假日期間御結買五送一，隨時締造美味時刻。

更多優惠陸續登場，密切留意華御結各分店及官方社交媒體發布，敬請期待！

於逢星期六、日及公眾假期，凡選購 5 個御結即送1個御結

華御結優惠二：假日限定買五送一

由2023年12月9日至2024年1月7日，於逢星期六、日及公眾假期，凡選購 5 個御結即送1個御結。每次交易只限獲贈單據中最低價格之御結，優惠不適用於套餐及不可與其他優惠同時使用。

透過華御結網購平台訂購御結及飲品到會，特選套餐可享低至85折優惠

華御結優惠三：派對到會優惠 直送上門

透過華御結網購平台訂購御結及飲品到會，特選套餐可享低至85折優惠*，最適合校園活動、公司聚會，以及相約好友歎盡和風滋味，歡度熱鬧佳節！

*即日起至2023年12月31日優惠期間，購物滿$1,200可享免費送貨上門服務；如訂單金額為$1200以下，運費為$150。優惠期後，購物滿$1800可享免費送貨上門服務，如訂單金額為$1800以下，運費為$250。

立即到華御結網購平台訂購

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華御結秋冬限定炭火燒肉系列御結登場

秋冬是屬於燒肉的季節，華御結12月推出兩款以傳統燒肉料理為主題的限定御結，其中[御結]炭火燒牛肉 (燒肉汁拌飯) 利用牛肉配搭鹿兒島產醬油與特製香煎白芝麻，再加上燒肉汁拌飯與香脆紫菜，呈現有如燒肉店內充滿炭火香氣牛肉的經典美味；[御結]鹽蔥烤牛舌則選用滿有嚼勁的厚切牛舌，沾上蔥鹽醬汁後以炭火燒製，令牛舌的油脂甘香更加突出，與香甜白飯成為最佳配搭。

供應期：由2023年12月7日2024年至1月3日

華御結隱藏食法！即叮加熱御結湯品 變身豆乳湯鍋

 

華御結推介人氣御結與湯品之創意温暖食法，讓你在秋冬大飽口福。除了全新[御結] 炭火燒牛肉 (燒肉汁拌飯) 與 [御結]鹽蔥烤牛舌外，人氣之選 [御結]蒲燒三文魚腩 與 [御結]本格和風燒牛肉等等以微波爐加熱後，立即變成暖笠笠滋味。甚或可以多花心思製作燒御結，熱騰騰的美味配上濃郁香氣，絕對讓你垂涎三尺。

秋冬幼滑日式滋味——經典和風骨膠原雞丸豆乳湯，以全新袋裝豆乳湯登場，放進微波爐加熱，就可以輕鬆即開即飲，成為寒流下的暖胃首選。聖誕佳節相約三五知己圍爐，或開心出發郊遊露營，不可錯過隱藏食法：以和風骨膠原雞丸豆乳湯化身的滋味豆乳湯鍋，既美顏又暖心，聚會享用更添溫馨。放入 [御結] 秋鮭三文魚 與豆乳湯一同熬煮，還能變身層次多元化又冶味的日式雜炊，頓時飽腹感滿滿！配搭華御結各種御結、甜品、小料理、水果杯及沙律，令每個相聚時刻都滿足又窩心。

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