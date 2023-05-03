華御結推出Go Green之旅 兩款素食御結新登場 五月Green Monday限時優惠 全線素食御結減$2

近年素食熱潮興起，不少港人都搖身一變成為「素人」。多年來嚴選優質食材炮製滋味和食，一直希望滿足不同口味客人需要，並送上更多新鮮健康飲食選擇的華御結，將於今個五月展開Go Green之旅，與你踏上綠色生活之路！其中華御結素食系列將會以綠色食材為主角，推出兩款全新素食滋味之選。此外，華御結亦會由5月8日起至29日，逢週一（Green Monday）全線素食御結限時享$2折扣優惠，讓你按口味喜好自由配搭更豐富素食之選，自組清新和風輕食套餐，盡情享受初夏綠色滋味！

五月素食新品登場 清新惹味各具特色

素食料理往往以蘊含豐富蛋白質與鈣質的豆製品為主要食材，今個五月華御結就選用了兩款口感截然不同的優質豆製品，為御結注入全新滋味。其中全新登場的[御結]野菜四目煮物（日光腐皮使用）使用來自日本栃木縣日光市的優質腐皮，當地天然純淨山水環境令製成的腐皮品質上乘，且鮮甜幼滑，與爽口食材配搭出更具層次的豐富口感。而全新的[御結]秘製麻辣素肉醬則選用口感像真的大豆植物肉，加入日本產冬菇粒與麻辣醬調味，香辛感與鮮味驚喜滿載，令素食也變得毫不寡味單調，絕對是一眾嗜辣者必試新滋味！