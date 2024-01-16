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生活
2024-01-16 20:30:21

華御結新年新滋味！限量賀年御結登場 必食好意頭「金元寶」原隻鮑魚櫻花蝦+應節紅蟹蝦沙律口味

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華御結新年新滋味！限量賀年御結登場 必食好意頭「金元寶」原隻鮑魚櫻花蝦+應節紅蟹蝦沙律口味

華御結新年新滋味！限量賀年御結登場 必食好意頭「金元寶」原隻鮑魚櫻花蝦+應節紅蟹蝦沙律口味

喜喜洋洋的農曆新年一向是香港人最重視的傳統節日，家家户户皆以應節食材炮製新年菜式。華御結特別推出兩款賀年口味御結——鮑魚櫻花蝦（鮑汁風味）和紅蟹蝦沙律（日式蒜茄醬風味），巧妙地將豐富海洋食材，呈獻兩款色、香、味俱全的高質御結；鮑魚櫻花蝦（鮑汁風味）以鮑魚汁、鰹魚汁及櫻花蝦炮製拌飯，包裹著外型如「金元寶」的原隻鮑魚，肉厚飽滿、鮮香嫩滑，祝賀新一年「鮑」有盈餘；[御結]紅蟹蝦沙律（日式蒜茄醬風味）則混合蝦粒、蟹柳與紅雪蟹肉等，加上獨特沙律醬、番茄醬與蒜片混合而成的冶味醬汁，無論大人定小朋友都一定會食到「蝦」「蝦」笑！

與此同時，與親友拜年時甜點、菓子當然是送禮佳品。由122日起購買華御結任何口味日式大福六個，即附上精美禮盒包裝，同時更享買任何甜品2件減$3優惠（六件共減＄9於，新一年為親友送上大福大利，窩心祝福

日式大福

日式大福

新春必食好意頭口味 鮑魚櫻花蝦（鮑汁風味

新年菜式多以海鮮入饌，當中「鮑魚」必是首選食材之一。華御結推出的賀年御結新品：[御結]鮑魚櫻花蝦（鮑汁風味），選用外型有如「金元寶」的原粒鮑魚，先以豬排骨、豬蹄、火腿與蠔油等熬製高湯紅燒鮑魚汁，再以60慢煮鮑魚，使肉厚飽滿的鮑魚保持鮮香嫩滑；混合以鮑魚汁、鰹魚汁與櫻花蝦的炊飯則濃郁冶味、口感豐富； 讓你新一年「鮑」有盈餘，幸福滿載。

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另一應節款式 [御結]紅蟹蝦沙律（日式蒜茄醬風味）絕對是海鮮控的至愛，由蝦粒、蟹柳與紅雪蟹肉組成鮮味餡料，再配上日式蒜茄醬風味沙律醬，配搭日本香甜米飯，清爽開胃，是大人小朋友喜愛的味道，祝賀新一年笑口常開「蝦」「蝦」笑。

[御結] 紅蟹蝦沙律 (日式蒜茄醬風味) $20｜供應期：即日至2月，每日限量發售 [御結]鮑魚櫻花蝦（鮑汁拌飯）$28｜供應期：即日至2月14日，每日限量發售 華御結一月新產品
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