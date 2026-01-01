華御結新春喜慶三重奏 2款限定開運御結登場！刮刮賞贏走365件御結/賀年禮券利是

今個農曆新年，華御結推出「新春喜慶三重奏」，將節日祝福化作三重驚喜，推出2款新春限定御結、賀年禮券及開運刮刮賞活動，為日常增添節日祝福與心意，於新一年送上好運，即睇詳情！

新春限定開運御結喜慶登場 為迎接農曆新年，華御結推出兩款新春限定御結，將節慶寓意融入其中。新品「鮑魚櫻花蝦(鮑汁拌飯)」以形似金元寶的鮑魚，象徵財源廣進。鮑魚經高湯紅燒並以慢煮方法烹調，口感嫩滑鮮美；日本米飯拌入鮑魚汁、鰹魚汁及櫻花蝦，米香與鹹鮮層次分明。另一款「XO醬海老」是華御結罕有推出的香辣口味，每件內含兩隻蝦，寓意「蝦蝦大笑」。XO醬以蝦米、火腿、瑤柱及蝦籽等食材調製，香而不膩。兩款限定御結由2026年1月2日起至2月25日供應。

御結禮券利是 送禮必備 華御結推出新春限定御結禮券，每套售價$75，內含5張禮券，總值最高$130。憑券可換領任何一款御結(珍寶御結除外)。購買一套禮券即贈新春利是封一套(5個)，方便顧客送禮之用。禮券於2026年1月2日起發售，數量有限，售完即止，適用於華御結各分店(崇光銅鑼灣分店除外)。

刮刮賞贏走 365 件御結 新年送上好運！2026年1月15日至2月4日期間，凡購買兩件御結，即可獲刮刮卡一張，100%中獎，人人有份！獎品包括頭獎365件御結(全年免費享用)，以及免費御結、自家製濃湯、罐裝飲品及購物優惠等多項獎賞，讓新年好運延續全年。