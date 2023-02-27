華御結開展價值觀教育「御享午餐・結伴同行」計劃 拓港童國際視野 走入社區展示永續農業 邀全港小學參賽

隨着全球氣候變化問題日趨嚴重，大眾和不同持分者對企業負起更多 ESG（環境、社會和 管治）責任的期望和聲音不斷，當各企業爭相加入行列，要突圍而出又應如何真正實踐和 推動可持續發展？而日本農業向來重視可持續糧食系統、優良稻米生產環境和過程，將國 際成功的永續農業作參考案例，從下一代價值觀教育到社區支援入手，以積極行動守護社會和地球環境不是更能達致可持續發展之本意嗎？

協辦學校推行工作坊

百農社於2010年創立，致力推廣日本御結文化，以「創造百年後的『農』」為理念而誕生，將豐盛的飲食文化傳承至下一代，為世界農業發展作出貢獻。旗下日本米御結品牌華御結創立逾 10 年，一直備受香港人愛戴。「御結」寓意母親的愛與家庭溫暖：把炊煮好的美味日本米飯加入喜愛的食材，用心地以雙手相握而成，兩手相連如人與人心相連，這就是「御結」的意義。有見及此，華御結與學界攜手，聯同三間協辦學校，包括聖公會奉基千禧小學、愛秩序灣官立小學與佛教林金殿紀念小學共同推行價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃，並於2023年2月25日正式啟動。

計劃涵蓋多項具教育意義的活動，首先有校園創意思維工作坊，讓學生了解社會問題並進行思考，期望引起對永續農業的關注；另舉辦全港性的海報設計比賽，承諾透過香港小童群益會捐贈御結予基層兒童，同時傳遞關愛之心，以貫徹支援人們的生活的宗旨。最後，比賽獲勝同學更有機會參與海外遊學團，實地到日本農田考察，了解可持續的糧食系統及優良稻米的生產環境和過程等等，表達對農家貢獻的感謝之心。此外，百農社表示計劃會一直運作下去，如果有學校對此感到興趣，可以聯絡他們，攜手推行工作坊，帶領學生了解可持續的糧食系統及香港糧食進口情況，配合計劃宗旨與目標思考和設計可行的解決方案，更希望可以培養學生的責任感、同理心、關愛與承擔精神等重要價值觀。