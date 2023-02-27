華御結開展價值觀教育「御享午餐・結伴同行」計劃 拓港童國際視野 走入社區展示永續農業 邀全港小學參賽

隨着全球氣候變化問題日趨嚴重，大眾和不同持分者對企業負起更多 ESG（環境、社會和 管治）責任的期望和聲音不斷，當各企業爭相加入行列，要突圍而出又應如何真正實踐和 推動可持續發展？而日本農業向來重視可持續糧食系統、優良稻米生產環境和過程，將國 際成功的永續農業作參考案例，從下一代價值觀教育到社區支援入手，以積極行動守護社會和地球環境不是更能達致可持續發展之本意嗎？
協辦學校推行工作坊
百農社於2010年創立，致力推廣日本御結文化，以「創造百年後的『農』」為理念而誕生，將豐盛的飲食文化傳承至下一代，為世界農業發展作出貢獻。旗下日本米御結品牌華御結創立逾 10 年，一直備受香港人愛戴。「御結」寓意母親的愛與家庭溫暖：把炊煮好的美味日本米飯加入喜愛的食材，用心地以雙手相握而成，兩手相連如人與人心相連，這就是「御結」的意義。有見及此，華御結與學界攜手，聯同三間協辦學校，包括聖公會奉基千禧小學、愛秩序灣官立小學與佛教林金殿紀念小學共同推行價值觀教育之「御享午餐 • 結伴同行」計劃，並於2023年2月25日正式啟動。
計劃涵蓋多項具教育意義的活動，首先有校園創意思維工作坊，讓學生了解社會問題並進行思考，期望引起對永續農業的關注；另舉辦全港性的海報設計比賽，承諾透過香港小童群益會捐贈御結予基層兒童，同時傳遞關愛之心，以貫徹支援人們的生活的宗旨。最後，比賽獲勝同學更有機會參與海外遊學團，實地到日本農田考察，了解可持續的糧食系統及優良稻米的生產環境和過程等等，表達對農家貢獻的感謝之心。此外，百農社表示計劃會一直運作下去，如果有學校對此感到興趣，可以聯絡他們，攜手推行工作坊，帶領學生了解可持續的糧食系統及香港糧食進口情況，配合計劃宗旨與目標思考和設計可行的解決方案，更希望可以培養學生的責任感、同理心、關愛與承擔精神等重要價值觀。
海報設計比賽
主辦單位同時舉辦「御享午餐 • 結伴同行」海報設計比賽，並誠邀全港小學生參與。比賽勝出的學生有機會免費參加由主辦單位舉辦的日本遊學團，實地到當地農田考察，了解農業工作者的工作實況、體驗種植稻米的過程及了解優質天然環境對糧食的重要性，從而學習對保護地球有責的訊息。
華御結以支援人們的生活為宗旨，藉著是次計劃向香港基層兒童捐贈御結。主辦單位承諾根據參與海報設計比賽的學生人數而捐出同等數量的御結予基層兒童，誠邀全港小學生踴躍參加，全力為社會出一分力，以表達永續農業發展的關注。作為是次計劃的受惠機構，香港小童群益會創立於1936年，屬本地歷史最悠久的兒童服務機構之一，本著「培育新一代．攜手創未來」的宗旨，一直關注兒童及青少年的身心均衡發展及推動營造有利兒童成長的社會環境，讓他們健康快樂成長。該會將會竭力配合主辦單位將每一個安心、安全的御結送到需要幫助的基層兒童手上。
海報設計比賽參加辦法
以學校為單位，登入以下網頁報名，每位參加者均會獲得華御結$20現金券乙張，獲獎者更有機會參觀御結製作工廠及免費參加日本農田考察遊學團，詳情請瀏覽籌辦單位遊藝地圖網頁內相關資訊。