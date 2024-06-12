華御結$12感謝價搶3大人氣御結 同步推明太子玉子燒/照燒嫩雞腿御結

華御結為慶祝13周年，推出必搶$12人氣熱賣御結限時優惠，包括濃香蛋汁牛壽喜燒、北海道產秋鮭三文魚和明太子沙律。同場更加推明太子玉子燒及照燒嫩雞腿肉御結，

華御結自2011年開設首家門店至今，踏入6月更是品牌13歲生日的大日子，為答謝客人多年的支持及陪伴，華御結推出極受歡迎的超值優惠，於 6 月 13至14 日、16至18 日，客人可以＄12 秒殺感謝價品嚐三大熱賣御結，包括長踞人氣榜三甲位置、口感冶味濃郁的[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（原價 $22）、清新經典口味[御結]北海道產秋鮭三文魚（原價 $20）及開胃又鮮味的[御結]明太子沙律（原價 $19）。詳細優惠日期如下： ．[御結]北海道產秋鮭三文魚（ 6 月 13 日及 14 日） ．[御結]明太子沙律（ 6 月 13 日及 14 日） ．[御結]濃香蛋汁牛壽喜燒（ 6 月 17 日及 18 日）

6 月餐單：人氣明太子玉子燒+全新照燒嫩雞腿肉 特別為喜歡濃香食感御結迷而設的6月餐單亦已同步登場。人氣的[御結]明太子玉子燒選用帶有鹹香微辛味道的鮮味明太子，配搭以日本產雞蛋製成的厚切高湯玉子，拼湊出冶味又開胃的組合，佐飯一流。而全新口味的[御結]照燒嫩雞腿肉（鰻魚汁風味）則以照燒汁炮製日本產鳥取香草雞，其脂肪含量適中，口感細嫩多汁，與特製鰻魚汁拌飯成為完美組合。