華懋集團×新紀元卵 8大商場設4大打卡位+互動遊戲 消費送獨家定製蛋卷

日本產雞蛋向來是港人首選雞蛋。日本蛋品牌「新紀元卵」由即日起至5月5日，於華懋集團旗下8大商場設4大打卡位及互動遊戲。消費滿$600即可換領全港獨家定製的「曉の雞蛋卷」。登記成為商場會員及追蹤讚好官方社交平台，更可獲贈可愛新紀元卵趣緻雞蛋小毛巾。

設4大打卡位 華懋集團旗下8大商場—如心廣場、好運中心、翩匯坊、希爾頓中心、粉嶺名都商場、上水名都商場、順福糧倉及巴黎．倫敦．紐約戲院購物中心由即日起至5月5日，攜手日本雞蛋品牌新紀元卵呈獻【玩轉復活「卵」】活動。如心廣場特設4大打卡位，當中包括近3米高的巨大化的「新紀元・曉」專屬巨型雞蛋包裝盒，盒內放有復活節版本的新紀元卵和彩蛋，充滿節日氣氛！旁邊的「赤白大廚」拍蛋機最適合喜歡挑戰的訪客，在30秒內拍打最多發光的按鈕，將成績拍照並公開上載至個人社交平台，最高分的5位參加者將每人獲得HK$500商戶現金券。場內少不了介紹日本蛋冷知識的「卵の小百科」，只要摸摸圓轆轆的彩蛋，即可了解日本雞蛋的小秘密。3米闊的「卵の餐桌」巨形太陽蛋，必定是不少日本雞蛋控的打卡熱點。

玩游戲送日本蛋 4月18日至21日及4月19日至20日的下午2時至6時期間，如心廣場及好運中心分別舉行「解碼尋卵大作戰」。屆時商場不同角落將設復活卵之QR Code。登記成為商場會員，並掃描3個QR Code，即可參與活動，猜中正確答案可贏取新紀元卵10隻裝雞蛋，帶回家品嘗日本蛋滋味。

特製蛋卷+送 小毛巾 如果想品嚐恆香老餅家使用日本雞蛋特製而成的蛋卷，可於活動期間在指定商場消費滿$600，即送恆香 x 新紀元卵．曉首創「曉の雞蛋卷」 一盒。 除了全港獨家特製蛋卷，新紀元卵自家設計的蛋形禮品亦是日本雞蛋粉絲必搶精品。由4月18日至21日期間指定一天，登記成為商場會員，並讚好及追蹤「Freds 日本卵」的社交媒體帳號，即可獲贈新紀元卵趣緻雞蛋小毛巾。