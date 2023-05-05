萌爆登場｜CANVAS首度聯乘Plastic Thing 推出為食妹擴香機/層層疊積木/WhatsApp貼紙

初夏天氣濕熱侷促，連心情也煩悶起來。澳洲有機香薰美學專家CANVAS首度聯乘人氣插畫Plastic Thing，由即日起至7月陸續推出不同限定產品，5月率先登場的是抱抱為食妹擴香機，搭配各款CANVAS天然精油使用，能紓緩緊張情緒，排解壓力，達至心靈排毒。另外，購物淨額滿$600即送限量版疊疊為食妹積木遊戲，邊玩邊護膚！

澳洲有機香薰美學專家CANVAS首度聯乘人氣插畫Plastic Thing，由即日起至7月份期間陸續推出不同限定產品。

為食妹送上香噴噴愛的抱抱 Plastic Thing的為食妹平日愛吃愛睡，但原來也有愛美的一面。這次聯乘主打的香薰噴霧器——抱抱為食妹擴香機，頂着大肚腩的她張開一對肉感十足的手，為愛美之人送上抱抱。香薰噴霧器把具有不同功效的香薰油霧化成飄散在空氣中的芳香，從而療癒及平衡心神狀態，恍如被為食妹溫柔般抱著一樣舒適，深層調理身心靈健康。即日起，於CANVAS門市凡購物即可以超抵價$225換購原價$1,380的抱抱為食妹擴香機，如沒有額外消費，則可以優惠價$395入手。

可愛抱抱為食妹擴香機

躺平在家玩層層疊積木 另一款限定商品——限量版疊疊為食妹積木遊戲，捕捉了為食妹與Puffy在家中懶洋洋地躺平的搞笑一面，並用為食妹的藍、黃、橙作為積木主題顏色，好玩之餘，非常具收藏價值。即日起至5月31日，凡於CANVAS各大分店單次消費淨額滿$600，可免費獲贈Plastic Thing限量版疊疊為食妹積木遊戲，各位為食妹的忠粉不要錯過了。

疊疊為食妹積木遊戲

振寜神精油入門套裝特價發售 入手香薰噴霧器後必定要配備天然有機的CANVAS優質香薰油，達至最佳的身心靈紓緩效果，CANVAS特別推介提「振寜神精油入門套裝」，搭配擴香機一同使用，套裝集5款不同功能的香薰油，透過芳香療法療癒不同身心靈需要。

預告 6 月有更多聯乘精品 下載可愛 Sticker CANVAS更預告，將於6月推出更多Plastic Thing聯乘精品，包括潔手液套及拍拍燈。潔手液套為浴室增添美感及生活情趣，拍拍燈則可放於床頭櫃，與擴香機一起伴你入眠。換購詳情將於Facebook及Instagram公布。品牌更推出CANVAS X Plastic Thing最新為食妹搞笑WhatsApp貼紙讓大家下載。 下載網址：https://whatsticker.online/p/668672Eeun6A2/HK