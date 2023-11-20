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生活
2023-11-20 10:40:57

萬壽菊種植丨種花教學5大貼士 新手必讀常犯錯誤！

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種花教學丨萬壽菊5大貼士 新手必讀常犯錯誤！

種花教學丨萬壽菊5大貼士 新手必讀常犯錯誤！

康文署舉辦一人一花活動，每年向參與計劃的中小學、幼稚園及特殊學校學生派發花苗，推廣校園綠化運動、提高學生綠化意識及培養他們對種植的興趣。今年康文署於一人一花2023派發萬壽菊花苗，介紹護理花苗、澆水及換盆的重點。

萬壽菊是甚麼？

萬壽菊（英文︰Tagetes erecta）又名「千壽菊」。萬壽菊花期較長，所以也有「敬老之花」的花語，象徵「多福」、「長壽」。萬壽菊喜溫熱而不耐寒，是一年生草本植物，花瓣呈波浪狀，色澤豔麗，有白、 黃、金黃、橙黃、橙紅等色，萬壽菊主要以播種繁殖，春、秋、冬三季均可播種，種子發芽率極高。

花期因播種期而異，秋天播種，春天開花；春播種，夏秋兩季開花。花期甚長。由種子發芽生長到開花，需時約60至90天， 視乎品種而定。

一人一花2023丨萬壽菊是今年派發花苗 一人一花2023丨拿出花苗時要輕力

萬壽菊生長習性及護理

發芽最佳溫度：15℃ - 20℃

生長最佳溫度：15℃ - 30℃

泥土酸鹼值：pH 6 - 6.5

日照：需要在陽光充足的地方生長，但不能被陽光直接猛烈照射

澆水：保持充足水份

萬壽菊種植貼士，需要生果網及蒜頭袋 萬壽菊種植貼士，勿淋太多水

萬壽菊種植貼士 1.上盆至適合花盆

花盆大小會影響到植物生長，如萬壽菊這種生長快速的植物，可以直接選用4至6吋花盆，便可由小苗種至開花，選擇盆底一定要有去水孔，不然會把根部浸爛。上盆第一步先放盆底墊，可選用園藝店專用的盆底墊和盆底石，或家中很多物料都可以代替，例如洋蔥蒜頭袋、生果網等都可以作為代替品。

在量度小苗原有泥膽的高度後，將培植土和肥料加到花盆底，直至高度足夠讓花苗原有泥膽的泥面達到花盆的水位線的高度，才將小苗從苗格移出來，放到花盆及加入培植土填滿四周空隙，但千萬不要壓實泥土。

萬壽菊種植貼士2.日照需充足

萬壽菊生長適溫介乎攝氏15度至30度。植料以含豐富有機質及排水良好的土壤為佳，並須在日照充足的環境下生長。要是家中沒有太多光照，可以將花苗盡量放近燈光，萬壽菊在光照不足的情況下，會比較難開花，由於香港夏天環境炎熱、陽光猛烈，家同時也需要確保盆栽放置地方不會超過攝氏 30 度，在夏天時期也需要稍微安排遮蔭。

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萬壽菊種植貼士，用手輕拍花盆 萬壽菊種植貼士，將四周空間用泥填滿 萬壽菊種植貼士，將小苗置於花盆正中 萬壽菊種植貼士，淋水也要有技巧

萬壽菊種植貼士 3.適當時候換盆及施肥

在移苗時，預先將肥料埋入花盆底的泥土內。大約兩、三星期後，將肥料放入花盆邊，可以在花盆邊四週挖洞，將肥料放進去，再用泥土掩蓋小洞。

當幼苗達10厘米高時可摘心，以增加分枝，促進開花。 如欲控制花朵數量和大小，可摘除側花芽。如植於半陰處，可致枝條徒長軟弱，開花減少。栽培期間不可施放過多氮肥，以免花朵變小。宜每隔兩至三周施肥一次，薄肥多施。

萬壽菊種植貼士 4.保持充足水份

必需為剛剛上盆的植物澆水，首先用花壺在花盆邊慢慢澆水，倒水後耐心讓土壤慢慢吸收水分，接著再澆，重覆直至看到花盆碟底有水份溢出。靜待一至二小時後，培植土吸透了水，便可以將碟底多餘的水分倒去，否則會浸爛根部。淋水記得每天檢查泥土，用手摸、用眼睇，轉乾後才淋水。

開花期間應小心澆水，不要讓水留在花朵上，以免讓其腐爛。只要陽光充足，就能確保花色鮮豔，開花不斷。花凋謝後，應及早摘除，以促進新芽生長。

萬壽菊種植貼士5.修剪萬壽菊

上盆時如果看到小苗有花，要將花朵全部摘走，以免影響枝葉生長。當花苗長到10厘米高時，便可以進行「摘心」，將最頂的二至四塊葉摘走，目的是刺激植物生長更多分枝，將來開出更多花朵。

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新手種花常犯錯誤 1.陽光曝曬

萬壽菊種植氣溫超過攝氏 30 度，則有機會令萬壽菊的莖葉鬆散、開花減少；相反，如果天氣太冷且低於 10 度，則會讓萬壽菊的生長變慢。剛上盆的植物，不能被猛烈太陽直曬，要放在有遮陰的地方，種植一星期左右才可以放回陽光充足的地方。

新手種花常犯錯誤 2.不捨得修剪

種植時看到小苗開花便要剪掉，因小苗太細，會讓它過度消影響生長，就算不捨得也要剪掉，之後才可以生得更靚，以免影響枝葉生長。

新手種花常犯錯誤 3.澆水過多或過少

萬壽菊種植初期的澆水次數以一周兩次爲主，而開花前後則需要靠觀察及紀錄，特別再為土壤乾濕程度及開花狀態再調整。

新手種花常犯錯誤 4.施肥過量或不足

新手選擇施肥時適合用緩解肥，因養份會慢慢釋放，大家切忌放過多氮肥，建議隔兩至三周施肥一次，薄肥多施即可。將肥料放入花盆邊，可以在花盆邊四週挖洞，將肥料放進去，再用泥土掩蓋小洞。

新手種花常犯錯誤 5.病菌或害蟲侵襲

萬壽菊不易受病蟲侵害，惟葉斑病、莖腐病、銹 病、飛蛾及蚜蟲等病蟲害除外。如發現有病蟲侵害，應立即除去受影響部分，並施用有效殺菌或 殺蟲藥。要預防病蟲害，可以避免高溫潮濕的環境、加強通風、清理凋謝部分，以及在澆水後通風。

原文刊登於 YAHOO著數

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