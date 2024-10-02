萬寧一連3日辦「瞓覺事 大健事」活動 消費指定金額 送個人化萬寧貓保溫瓶

「睡眠質素」是香港人最關注的三大健康問題之一，成功入眠、充足睡眠時間以及良好睡眠質素是身心健康的先決條件。為提升睡眠質素，萬寧將於10月11日至13日舉辦「萬寧瞓覺事 大健事 DIY保溫瓶「夢」工場」，一連3日於指定分店單一消費淨額滿指定金額，可即場免費設計及印製個人化萬寧貓保溫瓶乙個，製作獨一無二的限量版萬寧貓保溫瓶，提醒自己多喝水、促進睡眠質素。

萬寧一連3日辦萬寧瞓覺事 大健事 DIY保溫瓶「夢」工場活動，消費指定金額，即送個人化萬寧貓保溫瓶。

原來多飲水與睡眠質素有關？由於睡眠時有6至8小時無法適時喝水，亦是一日之中流失最多水分的時間，身體會變得乾燥並有機會出現脫水情況，從而影響睡眠質素，因此睡前補充適當水分有助一夜好眠。為鼓勵廣大市民關注睡眠，萬寧特別推出「瞓覺事 大健事」企劃，召喚萬寧貓提醒大家：想要瞓得好先要飲夠水！

萬寧一連3日辦萬寧瞓覺事 大健事 DIY保溫瓶「夢」工場活動，消費指定金額，即送個人化萬寧貓保溫瓶。

萬寧將於10月11日至13日一連3日舉辦「萬寧瞓覺事 大健事DIY保溫瓶「夢」工場」，推廣期內只要在3間指定萬寧門市：旺角雅蘭中心分店、銅鑼灣總統戲院分店及屯門市廣場分店，單一消費淨額滿港幣$488或以上，並到同一分店之DIY電子自助設計站出示即日有效收據，就可以免費設計及即場印製你的專屬萬寧貓保溫瓶乙個。參加者可透過觸控式屏幕以不同款式的萬寧貓EMOJI及裝飾貼紙自由設計出保溫瓶的外觀，並即時預覽效果，設計過程只需3分鐘，然後最快15 - 30分鐘內即可完成保溫瓶印製並到店取回。保溫瓶更可印上名字，製成獨一無二的個人化萬寧貓保溫瓶。

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