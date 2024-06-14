萬寧免費大派3000份超過$200「萬」遊世界禮品包 全新獨家人氣產品大放送！

想留在香港都可以隨時入手來自世界各地的護膚、保健、個人護理及嬰兒護理等好物？盡在全港最大型健康及美容產品連鎖店──萬寧！萬寧將一連兩日於6月22及23日派出「萬寧健與美搜羅小隊」，「飛」勻港九新界陪你「萬」遊世界，驚喜大派三千份價值超過港幣$200的「萬」遊世界禮品包，包括多款獨家及人氣新登場產品！一於跟上「萬寧健與美搜羅小隊」，投入「萬」遊世界之旅，無須出國都可輕鬆獲得各國精選好物！ 萬寧「健與美」搜羅小隊「飛」勻全港「萬」遊世界地標！ 萬寧既龐大又專業的搜購團隊一直緊貼世界潮流，從各國各地如日本、韓國、美國、澳洲和德國等搜羅數以千計的環球好物，從新興保健品、美容護膚，日常個人護理以至嬰兒產品等包羅萬有，務求為你精心挑選、嚴格把關，照顧你和家人從內到外的健與美需要！為了讓大家體驗「萬」遊世界，萬寧將於6月22至23日派出「萬寧健與美搜羅小隊」，以及以飛機造型為靈感，讓你感受旅遊喜悅的「萬」遊專機，一邊帶你在香港遊走六大國家，一邊將萬寧從世界各地引進的獨賣及最新產品與你分享！

「萬寧健與美搜羅小隊」出動！ 一連兩日「飛」勻港九新界陪你「萬」遊世界 搜羅最好 免費大派三千份價值超過$200「萬」遊世界禮品包

在香港「飛」遍六個國家 如何在香港飛遍六個國家？「萬寧健與美搜羅小隊」已為你安排精彩行程：亞洲方面，「思鄉」的香港人經常將香港與日本的景色重疊，一於去擁有「港版千本鳥居」的荃灣區一解鄉愁；韓國是護膚品牌聖地，以「韓國街」聞名的尖沙咀區當然也是搜羅小隊必去！ 而歐美洲方面，英國以London Eye聞名的海岸線，搜羅小隊將帶你到中環摩天輪重現！知你想到美國紐約時代廣場感受大都市繁華，同樣有時代廣場的銅鑼灣鬧市也是搜羅小隊的必到地點。如想飛到「楓葉國」加拿大，不如先到香港賞楓勝地元朗區一遊！澳洲出名有黃金海岸，搜羅小隊則會帶大家到擁有港版黃金海岸的屯門區探訪一下。六大「航點」帶大家用想像力在香港漫遊世界，用新角度欣賞社區日常景色，更有遊戲和禮品贈送，馬上加進你的行程！ *各區確實活動位置請參閱下表*

一連兩日免費大派三千份禮物 多款萬寧獨家及新登場產品 價值超過 $200 ！ ^ 「萬寧健與美搜羅小隊」一連兩日準備了合共三千份、每份價值超過港幣$200^的「萬」遊世界禮品包，讓你一次過率先試用多款獨家人氣新產品，包括萬寧獨賣品牌——來自日本的洗髮及護髮品牌Himawari向日葵和韓國OLIVE YOUNG 旗下的科研生物皮膚學品牌BOH；另外當然少不了迎接盛夏必備的新登場AHC Safe On 美肌防曬乳及Bioré 碧柔極水感3D提亮防曬液，還有GATSBY冰凍止汗香體巾、曬後還原亮白美肌的維他命C和保濕護膚品等，讓你盡情投奔初夏！更多個人氣品牌與產品包括：ANESSA、Dermacept、PHYSIOGEL、Cetaphil、CUREL、明色、舒適達、QV和幸福，涵蓋護膚、保健及個人護理，都一一為你送上！

團友將獲發「登機證」 跟著搜羅小隊「萬」遊世界 另外，每位參加「萬」遊世界之旅的團友將獲發「登機證」乙張，上面印有關於萬寧環球產品問題，只要答對便可成功登上「萬」遊專機贏取豐富禮品！各位團友，「萬」遊世界之旅即將出發，馬上記低以下召集時間與地點，一起跟著搜羅小隊「萬」遊世界，搜羅最好！