萬寧免費送你│萬寧玩轉盛夏全日祭 免費派過千杯粒粒雪糕/過百元盛夏禮品包/賺盡yuu24倍積分

萬寧將為大家呈獻「萬寧玩轉盛夏全日祭」，精選夏日好物禮遇陪你對抗悶熱日曬，更預備好玩好食好買活動浪接浪！首先，由即日至7月20日，yuu會員只要在活動期間到萬寧購買指定美容、個人護理及健康產品，包括防曬、止汗劑及驅蚊等多款精選盛夏消暑好物，即可賺盡24倍積分！萬寧亦將於7月29及30日推出壓軸驚喜，連續兩日出動「萬寧玩轉盛夏Party Car」遊走港九多區，提供「滿FUN遊戲」及免費派價值過百元盛夏必備禮品包，讓你在炎炎夏日都可以24小時保持清爽涼快。同場更會免費大派過千杯韓國大熱粒粒雪糕，讓萬寧與你玩盡涼快暑假！

Party Car 遊走港九多區免費 大派粒粒雪糕及消暑好 物

萬寧將於7月29日至30日期間出動「萬寧玩轉盛夏Party Car」，遊走銅鑼灣、旺角及尖沙咀三大旺區，玩盡每FUN每刻！只要於活動期間到訪Party Car，於限時內完成遊戲，除了可以免費獲得韓國大熱粒粒雪糕，在熱辣辣的夏天享受清涼愉悅的滋味外，更可以獲得萬寧盛夏必備消暑禮品包及優惠券，總值超過港幣$100！

女士消暑防曬必備

兩日分別會派出不同的消暑禮品，第一日將有機會獲得ANESSA極防水美肌UV乳液4毫升、BOH維他命美白物理防曬霜及泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳試用裝、Bioré碧柔兒童溫和物理防曬乳液SPF50+ PA+++ 5毫升、Dove清爽止汗香體噴霧135毫升，以及GATSBY冰凍止汗香體巾10片。