萬寧免費送你│萬寧玩轉盛夏全日祭 免費派過千杯粒粒雪糕/過百元盛夏禮品包/賺盡yuu24倍積分

萬寧將為大家呈獻「萬寧玩轉盛夏全日祭」，精選夏日好物禮遇陪你對抗悶熱日曬，更預備好玩好食好買活動浪接浪！首先，由即日至7月20日，yuu會員只要在活動期間到萬寧購買指定美容、個人護理及健康產品，包括防曬、止汗劑及驅蚊等多款精選盛夏消暑好物，即可賺盡24倍積分！萬寧亦將於7月29及30日推出壓軸驚喜，連續兩日出動「萬寧玩轉盛夏Party Car」遊走港九多區，提供「滿FUN遊戲」及免費派價值過百元盛夏必備禮品包，讓你在炎炎夏日都可以24小時保持清爽涼快。同場更會免費大派過千杯韓國大熱粒粒雪糕，讓萬寧與你玩盡涼快暑假！
Party Car遊走港九多區免費大派粒粒雪糕及消暑好物
萬寧將於7月29日至30日期間出動「萬寧玩轉盛夏Party Car」，遊走銅鑼灣、旺角及尖沙咀三大旺區，玩盡每FUN每刻！只要於活動期間到訪Party Car，於限時內完成遊戲，除了可以免費獲得韓國大熱粒粒雪糕，在熱辣辣的夏天享受清涼愉悅的滋味外，更可以獲得萬寧盛夏必備消暑禮品包及優惠券，總值超過港幣$100！
女士消暑防曬必備
兩日分別會派出不同的消暑禮品，第一日將有機會獲得ANESSA極防水美肌UV乳液4毫升、BOH維他命美白物理防曬霜及泛醇鎮靜輕爽水潤防曬乳試用裝、Bioré碧柔兒童溫和物理防曬乳液SPF50+ PA+++ 5毫升、Dove清爽止汗香體噴霧135毫升，以及GATSBY冰凍止汗香體巾10片。
禮品包適合兒童及男士
而第二天將有機會獲得Bioré碧柔晶凝光感防曬乳SPF50+ PA++++ 15克、CANCER COUNCIL澳洲防癌協會兒童防曬霜SPF50+ 35毫升、Rexona男士止汗噴霧──黑白抗印135毫升及Tempo激爽冰涼濕紙巾檸檬味10片，即取即用，阻隔紫外線之餘又可以時刻保持清爽，為你的夏天做好準備，清涼舒心過暑假，務求讓你可以玩盡每FUN每刻！記得約定朋友與萬寧一齊開心過盛夏！
萬寧玩轉盛夏Party Car活動詳情
活動日期：2023年7月29及30日（星期六及日）
活動時間：中午12時正至下午6時半
活動地點：銅鑼灣、旺角及尖沙嘴（確實位置稍後於萬寧FaceBook專頁公佈）
注意：活動時間及地點會因應天氣及當日路面情況或有改動，詳情請留意萬寧專頁。參加者須於指定日 子到指定地點於限時內完成簡單遊戲領取禮品。所有禮品以先到先得形式送出，每人限換乙份，數量有限，送完即止。萬寧將保留處理有關禮品的權利，參加者均不得異議或要求任何形式之補償。如有任何爭議，萬寧保留最終決定權。