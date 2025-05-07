萬寧強骨健肌特派車走訪全港18區 送$700止痛防痛1+1禮品包

痛楚是港人最關注的健康問題，近七成港人都有痛楚煩惱，其中肌肉痛、關節痛、頭痛和胃痛是都市人常見的4種痛楚。為正視問題，萬寧將於5月13日至30日一連18日，首次出動「萬寧強骨健肌特派車」，走入全港18區，提供免費骨質及肌肉健康評估、身體成分分析以及個人化健康諮詢服務，讓大家了解自身骨質、肌肉健康和疼痛狀況，及早發現潛在痛楚問題，做好痛楚預防。完成測試後，更有機會即場獲得價值逾$700的「萬寧止痛防痛1+1禮品包」，集合各大健康品牌的止痛、防痛產品和優惠券。

免費骨質肌肉健康評估及諮詢服務

萬寧推出全新「止痛防痛1+1」痛症管理方案，提供多元化的止痛及防痛保健產品，及由萬寧註冊藥劑師、註冊營養師和健康大使組成的專業健康團隊，提供免費個人化健康諮詢。

為讓大家認識打破痛楚循環的關鍵：即時藥效止痛及長效保健防痛雙管齊下，萬寧首次出動「萬寧強骨健肌特派車」，以流動車形式於5月13日至30日、一連18日深入全港18區，由萬寧專業健康團隊提供免費骨質肌肉健康評估及諮詢服務，包括身體成份分析、肌力測試、骨質密度量度，及個人化健康諮詢一站式健康服務。測試及諮詢過程約15分鐘，在萬寧註冊藥劑師或營養師協助下進行，完成後可即時透過掃描二維碼（QR Code）下載評估報告，藥劑師或營養師亦會根據報告結果，即場提供個人化諮詢和健康建議，及早發現潛在的關節與肌肉痛楚。特派車外亦設有互動形式的「止痛防痛1+1」健康資訊分享，讓大眾了解更多藥效止痛、長效防痛的小貼士。