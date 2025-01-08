萬寧新春限定「快閃拜年團」 大派4,000份限量萬寧貓揮春連優惠券　

喵聲一到迎蛇年，萬寧將於1月15日至19日新春前夕一連5天，舉行「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」，連同首度換上賀年造型亮相的萬寧貓，萌爆巡遊香港島、九龍、新界各區，首次快閃全港10間萬寧門市向市民拜早年送祝福兼合照打卡，更會即場大派4,000份限量版萬寧貓揮春連優惠券。

萬寧貓首度換上賀年造型，頭頂寓意「大吉大利」的可愛大桔，換上紅光煥發的賀年造型萌爆現真身，並帶領一眾傳遞心意的祝福小助手，遊走香港島、九龍及新界各區萬寧門市，包括銅鑼灣、太古、將軍澳、沙田、上水、元朗、旺角、尖沙咀、屯門及青衣，這亦是萬寧貓首次「落區」走遍全港多達10間門市，跟大家拜早年送祝福兼合照打卡，用相片留住福氣一刻。

派 4,000 份萬寧貓揮春連優惠券

「萬寧貓 送心意 大健事 快閃拜年團」準備合共4,000份小禮物大放送，顧客只要於限定快閃時間親臨指定萬寧門市， Like及Follow萬寧Facebook和Instagram專頁，即可獲萬寧貓送上限量版賀年揮春連優惠券。每份包含4款不同設計的揮春，印有4款不同鬼馬表情的新春造型萬寧貓，以及與健康、美貌、秀髮與口福有關的賀句，外包裝剪開後更可額外獲得２張揮春。

４款賀年揮春分別連同4種不同產品類別的專屬優惠券，包括體魄強「健」的愛完全、撒隆巴斯及撒隆適保健產品、美麗如「花」的L'Oreal Paris 女士護膚及Physiogel 低敏護膚產品、秀髮柔「順」的潘婷豐盈防斷洗護髮系列及50惠天然海藻染髮產品，以及大飽口「福」的Meadows 及賀年果仁小食產品，優惠券可即時在萬寧門市購物使用。