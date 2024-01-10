萬寧派福利｜特派車派過萬份價值超過$688健與美新年福袋

想在龍年福氣滿滿，同時將祝福分享給身邊人？香港最大型健康及美容產品連鎖店萬寧為了將福氣分享給香港每一戶人家，將福氣化身成「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，於1月26至27日和2月3至4日一共四天的新春前夕，連同萬寧貓於香港、九龍及新界多區上演萌爆賀歲巡遊，特派車更會送出過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，包括護膚、保健、個人護理等多款精選好物，更有萬寧貓龍住嚟限量版利是封及萬寧門市現金券大放送；加上「萬寧貓行運一條龍動態WhatsApp Sticker」同步搞笑登場，將萬種祝賀一條龍傳遞給你及身邊摯愛！
「萬寧福氣一條龍特派車」遊走全港 萬寧貓與福氣龍獻瑞好運來
萬寧願每一戶人家在龍年都可以得到無限福氣，並將祝福送給身邊摯愛。因此品牌以福氣龍、利是和祝福為靈感，設計出喜慶感滿溢、龍姿活靈活現的「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，於1月26至27日及2月3至4日派出萬寧貓乘坐特派車於多區上演萌爆賀歲巡遊，在巴士上層與粉絲揮手，寓意萬寧與大家一起新年行大運。歡迎大家盡情捕獲福氣龍和萬寧貓的身影，並將相片傳送給家人朋友，必定龍年福氣旺！萬寧有見之前的巡遊車活動均大受歡迎，新年特意徇眾要求，於「萬寧福氣一條龍特派車」路線首次加入新界地區，將福氣帶到全香港！
多區大派過萬份價值超過$688健與美新年福袋 傳遞萬種祝賀
除了於路面巡遊，「萬寧福氣一條龍特派車」更會於鰂魚涌、中環、堅尼地城、旺角、尖沙咀、將軍澳、荃灣及屯門停泊與粉絲互動，大派過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，裡面包括多款精選的健與美個人產品，盛載着萬寧對大家健康和美麗的萬種祝賀。例如AHC膠原緊緻回彈眼霜令你青春常駐； Dove多芬胜肽修護髮膜及Colgate高露潔全效專業深層牙齦修護牙膏讓你時刻神采飛揚；Protector 3D立體口罩及Salonpas撒隆巴斯舒適貼等助你龍馬精神； 金裝能全素和雅培活力加營素等使你和家人身壯力健。只要簡單追蹤萬寧Instagram或Facebook帳戶，就可以獲贈一份「萬寧健與美龍年福袋」，福袋裡的賀年禮品於活動四日將會隨機派發，帶給你不同的新春驚喜！
全港萬寧門市現金券大放送 笑住辦年貨
萬寧全港門市同時也有推出龍年優惠！在指定期內，只要到各分店購買健康產品或美容產品滿港幣$388*，均送你港幣$50現金券；購買食品及糖果產品滿港幣$150*，即送你港幣$20現金券；購買頭髮護理產品滿港幣$150*，即送你港幣$50現金券！多買多賞，讓全港萬寧陪你笑住辦年貨！
*每發票計，數量有限，送／售／換完即止，不包括出位價，換購價產品。所有價格以店鋪為準。如有爭議，萬寧保留最終之決定權。推廣期及詳情可參閱優惠券內的條款及細則。
「萬寧貓行運一條龍動態WhatsAppSticker」「龍」重搞笑登場
於1月 12日開始可以下載萬寧貓行運一條龍動態WhatsApp Sticker，一套共四款，包括：貼地又融入潮語的搞笑拜年篇、輕易收服一眾貓奴的萌爆萬寧貓篇、好運源源不絕的行運一條龍篇、以及時刻貼心照顧你的萬寧健與美日常篇，時刻為你身邊摯愛送上祝福。無論你在任何時候身處何地，都可以透過傳送萬寧貓不同系列的WhatsApp Sticker向你的身邊人送上不同祝福，讓龍年福氣圍繞著自己和親朋好友！