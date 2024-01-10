萬寧派福利｜特派車派過萬份價值超過$688健與美新年福袋

想在龍年福氣滿滿，同時將祝福分享給身邊人？香港最大型健康及美容產品連鎖店萬寧為了將福氣分享給香港每一戶人家，將福氣化身成「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，於1月26至27日和2月3至4日一共四天的新春前夕，連同萬寧貓於香港、九龍及新界多區上演萌爆賀歲巡遊，特派車更會送出過萬份價值超過港幣$688的「萬寧健與美龍年福袋」，包括護膚、保健、個人護理等多款精選好物，更有萬寧貓龍住嚟限量版利是封及萬寧門市現金券大放送；加上「萬寧貓行運一條龍動態WhatsApp Sticker」同步搞笑登場，將萬種祝賀一條龍傳遞給你及身邊摯愛！

「萬寧福氣一條龍特派車」遊走全港 萬寧貓與福氣龍獻瑞好運來

萬寧願每一戶人家在龍年都可以得到無限福氣，並將祝福送給身邊摯愛。因此品牌以福氣龍、利是和祝福為靈感，設計出喜慶感滿溢、龍姿活靈活現的「萬寧福氣一條龍特派車」開蓬巴士，於1月26至27日及2月3至4日派出萬寧貓乘坐特派車於多區上演萌爆賀歲巡遊，在巴士上層與粉絲揮手，寓意萬寧與大家一起新年行大運。歡迎大家盡情捕獲福氣龍和萬寧貓的身影，並將相片傳送給家人朋友，必定龍年福氣旺！萬寧有見之前的巡遊車活動均大受歡迎，新年特意徇眾要求，於「萬寧福氣一條龍特派車」路線首次加入新界地區，將福氣帶到全香港！