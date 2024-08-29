萬寧熱賣｜全城瘋搶！日本No.1益生菌 買3送1！ 用家實證 比菲德氏菌X乳鐵蛋白 改善腸道免疫力 紓緩敏感 (附限時優惠詳情)

日本百年大藥廠、連續27年銷量No.1益生菌品牌森下仁丹的「Bifina Si益生菌 - 強免疫配方」於8月30至9月12日推出限時震撼優惠，於萬寧、3chembio門市及官網購買即享買3送1，平均$253.5/盒（原價$338），引發全城瘋搶！
經常聽人講食益生菌有助腸道健康，但點解要食、揀邊隻益生菌先啱、森下仁丹的Bifina Si益生菌為何特別受歡迎？就要由認識比菲德氏菌開始。
腸道99%益生菌屬比菲德氏菌
年齡增長、飲食習慣、生活作息、壓力等因素均會影響腸道益菌及壞菌比例。有研究顯示腸道中有99%的益生菌都屬「比菲德氏菌」，一旦比菲德氏菌的數量減少，人體自身是無法自我補充，需要靠進食益生菌補充劑方可補充。
比菲德氏菌為何重要？首先，比菲德氏菌在腸道當中可以分泌醋酸、乳酸，這些酸性物質能打造適合益菌居住的環境，維持腸道內菌叢生態的平衡；其次，益菌有助維持消化道機能，增加腸道蠕動，可以有效的幫助排便順暢；再者，比菲德氏菌可以製造出各種維生素，如維他命B1、B2、B6等，為人體提供所需維生素的補充。
革命性專利「3層耐酸性晶球技術」 保護益生菌活性通過胃酸
雖然比菲德氏菌可以靠進食益生菌補充劑補充，但人體的胃酸足以殺死益生菌。日本森下仁丹研發出領先全球的革命性專利「3層耐酸性晶球技術」，耐酸性皮膜加上保護層，包裹著比菲德氏菌及乳鐵蛋白，確保最少90%的活性益生菌通過胃酸直達腸道發揮功效。
珍貴乳鐵蛋白 針對調理過敏體質
日本森下仁丹的「Bifina Si益生菌 - 強免疫配方」主要成分除了蘊含25億個比菲德氏菌及10億個乳酸菌外，更特別加入被譽為人體健康第一道防線的乳鐵蛋白（核心免疫蛋白），有助激活免疫細胞，減少細菌入侵，減少生病機會，更特別針對敏感皮膚及腸胃問題，調理過敏體質。乳鐵蛋白與比菲德氏菌產生協同效應可以加強抑制惡菌生長，提升益生菌繁殖及增強益菌活化，進一步改善腸道免疫力，再配合特別加入的益生元，提供營養有助繁殖更多益菌。
2星期排便次數增 1個月改善濕敏
用家真實見證，服用日本森下仁丹的「Bifina Si益生菌 - 強免疫配方」1星期已能定時排便，順暢清宿便；2星期排便次數明顯增加，有效改善胃氣、胃脹，減走假肚腩。
持續服用1個月更有助改善皮膚過敏，80%用家認同改善濕敏症狀，代表自身免疫力有所提升。每日1至2包，直接倒入口中，以室溫水送服即可。
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