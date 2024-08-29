萬寧熱賣｜全城瘋搶！日本No.1益生菌 買3送1！ 用家實證 比菲德氏菌X乳鐵蛋白 改善腸道免疫力 紓緩敏感 (附限時優惠詳情)

日本百年大藥廠、連續27年銷量No.1益生菌品牌森下仁丹的「Bifina Si益生菌 - 強免疫配方」於8月30至9月12日推出限時震撼優惠，於萬寧、3chembio門市及官網購買即享買3送1，平均$253.5/盒（原價$338），引發全城瘋搶！

經常聽人講食益生菌有助腸道健康，但點解要食、揀邊隻益生菌先啱、森下仁丹的Bifina Si益生菌為何特別受歡迎？就要由認識比菲德氏菌開始。

腸道99%益生菌屬比菲德氏菌

年齡增長、飲食習慣、生活作息、壓力等因素均會影響腸道益菌及壞菌比例。有研究顯示腸道中有99%的益生菌都屬「比菲德氏菌」，一旦比菲德氏菌的數量減少，人體自身是無法自我補充，需要靠進食益生菌補充劑方可補充。