萬寧貓出盲盒 部份收益捐本地慈善團體 向低收入家庭兒童送禮

聖誕節即將來臨，萬寧以「全城MANY GIFT-MAS！」為主題，提供過萬種健康產品、個人護理、美容護膚產品。為賦予這個佳節更多意義，萬寧推出3款聖誕萬寧貓盲盒，部分收益將捐贈給本地慈善團體希望之箱 (Box of Hope)，將快樂與低收入家庭的兒童分享。另外更有「Many Games好賞玩」兩個網上遊戲，成功挑戰更有機會贏取豐富禮品。

「 Gift U Mannings 貓」盲盒 捐款為低收入家庭兒童送上禮物

萬寧今年特意在聖誕節推出「Gift U Mannings貓」，與全城分享愛心暖意。顧客由2023年12月4日至2024年1月4日，於香港及澳門萬寧指定實體店鋪單一消費每滿淨額港幣/澳門元$100，即可以港幣/澳門元$35換購聖誕萬寧貓盲盒一個。而消費每滿淨額港幣/澳門元$200，則可換購兩個盲盒，如此類推，每單最多可換購5盒。而yuu會員可由即日(2023年12月1日) 起，一連3日至2023年12月3日優先換購。數量有限，換完即止，優惠受有關條款及細則約束。

同時，萬寧將送暖給低收入家庭的兒童，顧客凡換購一個聖誕萬寧貓盲盒，萬寧會捐出港幣$5給希望之箱(Box of Hope)，為受助兒童送上聖誕禮物及學習用品，與他們齊齊歡度開心聖誕節。