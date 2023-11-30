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生活
2023-11-30 18:00:00

萬寧貓出盲盒 部份收益捐本地慈善團體 向低收入家庭兒童送禮

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萬寧貓出盲盒 部份收益捐本地慈善團體 向低收入家庭兒童送禮

萬寧貓出盲盒 部份收益捐本地慈善團體 向低收入家庭兒童送禮

聖誕節即將來臨，萬寧以「全城MANY GIFT-MAS！」為主題，提供過萬種健康產品、個人護理、美容護膚產品。為賦予這個佳節更多意義，萬寧推出3款聖誕萬寧貓盲盒，部分收益將捐贈給本地慈善團體希望之箱 (Box of Hope)，將快樂與低收入家庭的兒童分享。另外更有「Many Games好賞玩」兩個網上遊戲，成功挑戰更有機會贏取豐富禮品。

萬寧「全城MANY GIFT-MAS！」

萬寧「全城MANY GIFT-MAS！」

Gift U Mannings貓」盲盒 捐款為低收入家庭兒童送上禮物

萬寧今年特意在聖誕節推出「Gift U Mannings貓」，與全城分享愛心暖意。顧客由2023124日至202414日，於香港及澳門萬寧指定實體店鋪單一消費每滿淨額港幣/澳門元$100，即可以港幣/澳門元$35換購聖誕萬寧貓盲盒一個。而消費每滿淨額港幣/澳門元$200，則可換購兩個盲盒，如此類推，每單最多可換購5盒。而yuu會員可由即日(2023121) 起，一連3日至2023123日優先換購。數量有限，換完即止，優惠受有關條款及細則約束。

同時，萬寧將送暖給低收入家庭的兒童，顧客凡換購一個聖誕萬寧貓盲盒，萬寧會捐出港幣$5給希望之箱(Box of Hope)，為受助兒童送上聖誕禮物及學習用品，與他們齊齊歡度開心聖誕節。

萬寧貓「Gift U Mannings貓」盲盒 萬寧貓「Gift U Mannings貓」盲盒 萬寧貓「Gift U Mannings貓」盲盒 萬寧貓「Gift U Mannings貓」盲盒 萬寧貓「Gift U Mannings貓」盲盒

Many Games好賞玩」網上遊戲 享限定品牌直減優惠

為了讓大家感受濃濃的節日氣氛，萬寧同時帶來兩款精心設計的網上遊戲。於124日至1217日，先有「搵搵Mannings貓」，與萬寧貓玩捉迷藏。於20秒內成功點擊躲藏在夢幻地圖中的3隻聖誕萬寧貓，即可參加抽獎一次，每人每天最多挑戰一次，幸運兒可贏得全套聖誕萬寧貓盲盒。得獎名額為50名，每名合資格參加者最多只限中獎1次。

緊接在1218日至1231日，萬寧還準備了「Many Gifts 日日Get」。只需在日曆點擊當天日期，依照遊戲指示，於20秒內完成相關任務，挑戰成功即可贏得當日限定獎賞。每天有不同著名品牌的折扣直減優惠，包括Oral BOlayLOréal等。驚喜禮品日日賞，立刻分享給家人與朋友一齊挑戰，齊來過一個驚喜滿載的MANY GIFT-MAS

「Many Games好賞玩」網上遊戲 享限定品牌直減優惠

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