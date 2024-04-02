萬寧「揀啱每健事」流動打氣站 送5,000份價值逾$250禮品包

萬寧為鼓勵市民追求健康生活，推出全新「揀啱每健事」企劃，包括宣傳片、大型戶外廣告、線上及線下推廣和購物優惠等，更會於4月5至7日及13至14日設置「揀啱每健事」流動打氣站，遊走港九新界多個地區，設有獎小遊戲，大派5,000份價值逾$250的萬寧健與美禮品包，送出白蘭氏蟲草雞精Cs-4配方、森下仁丹Bifina Si晶球益生菌、AHC超水感淨亮涼感防曬精華等保健、美容、個人護理精選好物。

「揀啱每健事」流動打氣站遊走全港 萬寧將在4月5至7日及13至14日派出「揀啱每健事」流動打氣站，遊走港九新界多地，包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀等，更設有獎小遊戲，玩家只需在限時之內從旋風裝置中，選出代表「健康啲」元素的飛舞標誌，並回答相關問題，即可贏走價值超過$250的禮品包。