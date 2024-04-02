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生活
2024-04-02 18:30:00

萬寧「揀啱每健事」流動打氣站 送5,000份價值逾$250禮品包

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萬寧「揀啱每健事」流動打氣站 送5,000份價值逾$250禮品包

萬寧「揀啱每健事」流動打氣站 送5,000份價值逾$250禮品包

萬寧為鼓勵市民追求健康生活，推出全新「揀啱每健事」企劃，包括宣傳片、大型戶外廣告、線上及線下推廣和購物優惠等，更會於457日及1314日設置「揀啱每健事」流動打氣站，遊走港九新界多個地區，設有獎小遊戲，大派5,000份價值逾$250的萬寧健與美禮品包，送出白蘭氏蟲草雞精Cs-4配方、森下仁丹Bifina Si晶球益生菌、AHC超水感淨亮涼感防曬精華等保健、美容、個人護理精選好物。

萬寧全新「揀啱每健事」企劃

萬寧「揀啱每健事」企劃

「揀啱每健事」流動打氣站遊走全港

萬寧將在457日及1314日派出「揀啱每健事」流動打氣站，遊走港九新界多地，包括中環、銅鑼灣、旺角及尖沙咀等，更設有獎小遊戲，玩家只需在限時之內從旋風裝置中，選出代表「健康啲」元素的飛舞標誌，並回答相關問題，即可贏走價值超過$250的禮品包。

萬寧「揀啱每健事」流動打氣站遊走全港

萬寧「揀啱每健事」流動打氣站遊走全港

禮品包集合多款保健、美容及個人護理精選人氣好物，如白蘭氏蟲草雞精Cs-4配方及森下仁丹Bifina Si晶球益生菌，助你增強免疫力；AHC超水感淨亮涼感防曬精華幫助肌膚抵禦紫外線侵害；DIANE 髮質重構深層導入髮膜有助修復受損髮絲結構及重塑柔滑髮質；牙齦適健齒護齦特強清新配方牙膏；凡士林肌亮水潤精華凝乳煥發活力，以及萬寧「揀啱每健事」便利貼等，一系列由內到外的健康應援豐富禮品。

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