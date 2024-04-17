萬寧No.1健康慶典 贏過千元福袋及現金券/藥劑師營養師免費諮詢/健康講座

萬寧將一連兩日4 月27 至28 日，於九龍塘又一城舉辦首次「萬寧No.1健康慶典」，提高大眾對健康資訊的認識及關注。活動特別聚焦四大熱門保健產品：益生菌、維他命、NMN和蟲草保健品，現場有4款精心策劃互動遊戲，萬寧將派出3,000份價值超過$1,000港幣的福袋，參加者可通過遊戲贏取獎品。參加者還有機會現場與註冊藥劑師及營養師進行免費咨詢，了解健康資訊，並在健康講座中聽取專家分享，掌握最新保健資訊，以及領取在各保健品牌攤位的購物現金券。

近年越來越多人有服用保健品的習慣，萬寧希望透過「No.1 健康慶典」，解答有關4 大熱門保健產品的常見問題。只要完成現場4 項保健Challenge，成功儲齊4 個蓋印，便可憑印花卡換領福袋乙個。每個福袋包含多款精選優質產品，包括善存高效活腸免疫益生菌配方、G-NIIB 微生態護腸配方、GNC維他命D-3 400 IU、Swisse Ultiboost 鈣+維他命 D、全逆齡白金版NMN、Optima NMN 18000 細胞年輕化配方試用裝 及免疫抗敏配方(温室蟲草)試用裝及現金券等，價值超過港幣$1,000，一連兩日合共派發3000份！

【傾】住了解保健資訊 藥劑師營養師免費諮詢

「萬寧No.1 健康慶典」專誠設置「社區健康守護站」及「社區營養補給站」，有註冊藥劑師及營養師駐場帶來即席免費健康諮詢，讓大家與藥劑師及營養師展開真正營養對話Q&A，講解各種身體狀況及保健方法之餘，也解答對保健品的各種疑問或迷思。

【聽】住專家分享 健康講座

萬寧亦首度聯同Proven、GNC、Noto 樂道、 WholeLove Plus愛完全等人氣保健品牌，一連兩日舉辦每天3場合共6場「萬寧『營』來健與美」之健康講座，每場約15 分鐘，請來保健品牌、藥劑師和營養師等組成最強「健與美」分享團隊，由最貼近保健品市場的業界人士分享第一手保健資訊。