萬聖節好去處｜迪士尼公園/海洋公園/香港樂高探索中心/香港美酒佳餚巡禮 (持續更新)

一年一度大小惡鬼即將出動！家長和小朋友又可以在萬聖節時扮鬼扮馬，度過開心歡樂的節日。以下一文精選2024年全港萬聖節親子好去處，齊齊出街整蠱做怪。

萬聖節2024｜迪士尼公園「惡人召集反轉迪士尼」門票最低8折 香港迪士尼樂園今年繼續召集一眾惡人，迪士尼正邪角色首次成對出現。得獎歌舞表演「惡人舞動迪士尼」及「惡人大宅舞會」再次歸來。不同迪士尼角色及Duffy好友們齊齊換上萬聖節服裝，與大家一起扮鬼扮馬。在園内的Halloween詭趣花園更可以抽鎖匙扣公仔。香港居民更專享門票優惠，三人同行一日門票85折優惠，四人同行一日門票8折優惠。

萬聖節2024｜海洋公園哈囉喂全日祭2024 城寨主題驚恐指數爆升 哈囉喂全日祭2024以九龍城寨為主題，設立6大驚嚇體驗，包括「城寨詭域」、「囚．逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」及「724 禁地」，適合膽大之人。如果子女年齡較大，能接受刺激恐怖主題的萬聖節活動，海洋公園哈囉喂全日祭或者會較適合。由即日起至2024年9月30日，同時購買兩個或以上海洋公園全年會籍可享八五折優惠。

在9月29日，海洋公園一班「嘩鬼」出巡一日遊，夠膽撞鬼的便要留意以下特別約會。

萬聖節2024｜香港樂高探索中心「 小魔怪狂歡派對」 香港樂高探索中心今年繼續舉辦「 小魔怪狂歡派對」，準備一系列搗蛋任務予小朋友盡情狂歡，包括「 迷你天地搜救行動」、「 樂高創意工作坊」及觀賞4D影片。現時只要購買萬聖節套票更可體驗面部彩繪工作坊，打造驚喜恐怖妝容，融入節日氣氛。 只要完成指定任務，即可獲得限量禮品！

萬聖節2024｜香港美酒佳餚巡禮 不要以為香港美酒佳餚巡禮只適合大人，其實巡禮同樣歡迎小朋友入場。屆時家長可以享受300多個匯聚全球頂級佳釀美饌攤位，品嚐由星級大師調製雞尾酒。小朋友則品嚐來自12間米芝蓮星級食府的美食，學做小老饕。 在10月26至27日會舉行「週末鬼馬派對」，大人細路以萬聖節裝扮入場，即有機會獲贈「品味券」等禮品。晚上6時後，更會有打扮成嘩鬼的演藝人員在場內現身，與市民玩小遊戲，與至親好友投入美酒佳餚的狂熱氣氛。

萬聖節2024｜AIRSIDE鬼屋劇場殺 AIRSIDE聯乘「港鬼故」以及Mental Bread@港式情侶，首次攜手推出鬼屋劇本殺。劇本殺以九龍城寨為主題，玩家在3000呎空間內化身「女廁靈異事件」故事不同角色，對付多隻惡鬼，更要找出神秘事件真相，逃出生天！ AIRSIDE《鬼域寨城》鬼屋劇場殺

日期及時間：10月3日至10月31日，逢星期四至日。 周四、五及萬聖節舉辦時間為下午4點至晚上10點 周六、日及公眾假期舉辦時間為下午2點至晚上10點 票價： 早鳥優惠 周四、五：每位HK$208 周六、日、公眾假期：每位HK$238 2024年10月31日：每位HK268 學生優惠

由2024年9月3日至26日期間，憑學生優惠以七折門票搶先入城緝鬼緝兇！ 正價 周四、五：每位HK$258 周六、日、公眾假期：每位HK$298 2024年10月31日：每位HK328

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萬聖節2024｜星街小區萬聖節街頭派對 在10月26日，萬眾期待的「不給糖就搗蛋」萬聖節街頭派對 （Family Trick-or-Treat Halloween Block Party) 重臨星街小區。各位大小巫師魔法師可於2點在星街小區敲門搗蛋，得到來自8間商戶的免費糖果。喜獲糖果的小朋友們可在區內餐廳Pici找到彩妝師，畫上嚇人又時髦的趣怪妝容，或到 The Pizza Project 與奇妙的扭氣球表演者們見面；再到 TMK Rap & Rolls 親手設計嚇人 T 恤或製作鬼口水。造訪 Pici、The Pizza Project 和 TMK Rap & Rolls 早午餐的小朋友們均可免費參加這些活動，非早午餐食客則可以每位小朋友HKD150的超值價格讓孩子們加入街頭搗蛋行列。

以往活動概況

萬聖節2024｜「富衛1881公館」 Spooktacular 萬聖節嘉年華 這個萬聖節，「富衛1881公館」為大人及小朋友準備了趣味十足的萬聖節活動和驚喜，內容包括「盞鬼無酒精特飲工作坊」、「搞怪巫師帽工作坊」及其他精彩表演！ 「富衛1881公館」中庭更首次化身「怪誕戶外電影院」，由即日起至10月13日，只要透過FWD MAX連結登記，即有機會免費獲得『萬聖節嘉年華親子套票』乙套。套票包括「搗蛋故事屋」入場券以及「怪誕戶外電影院」門票，可於戶外星空下欣賞經典萬聖節電影「玩轉極樂園」或「怪誕城之夜」。 「富衛1881公館」Spooktacular 萬聖節嘉年華活動內容

日期：10月26至27日

時間：下午2時開始

地點：香港九龍尖沙咀廣東道2A號「1881」主樓富衛1881公館 詳情可瀏覽Spooktacular萬聖節嘉年華網站

萬聖節2024｜愉景灣變身「南瓜森林」 在10月17日至31日，「盞鬼」南瓜森林回歸愉景灣，家長不妨帶小朋友到南瓜森林瘋狂打卡！南瓜森林入口有兩米高的螢光南瓜拱門及愉景廣場噴泉的節日裝飾佈置亦是拍照好地點。另外愉景北商場特設八米闊的南瓜打卡位，令今年的節日氣氛更添濃厚。 當然不少得愉景灣必行的萬聖夜歐陸風市集，市集匯聚約50個特色攤位，售賣各式各樣的手作。一家大細一同感受萬聖節時愉景灣的獨特魅力。 除了市集及南瓜森林外，愉景灣更準備「最『盞鬼』造型網上攝影比賽」及「小小嘩鬼服裝比賽」等。 「盞鬼」南瓜森林詳情： 日期：10月17日至31日 時間：全日開放，亮燈時間為18:00-23:00 地點：愉景廣場（正門旁）及愉景北商場 愉景灣萬聖夜市集詳情： 日期：10月27日 (星期日) 時間：14:00-21:00 地點：愉景廣場