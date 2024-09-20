萬聖節好去處｜迪士尼公園/海洋公園/香港樂高探索中心/香港美酒佳餚巡禮 持續更新

一年一度大小惡鬼即將出動！家長和小朋友又可以在萬聖節時扮鬼扮馬，度過開心歡樂的節日。以下一文精選2024年全港萬聖節親子好去處，齊齊出街整蠱做怪。

萬聖節即將來臨，家長又可以與小朋友一起扮鬼扮馬啦。

香港迪士尼樂園今年繼續召集一眾惡人，迪士尼正邪角色首次成對出現。得獎歌舞表演「惡人舞動迪士尼」及「惡人大宅舞會」再次歸來。不同迪士尼角色及Duffy好友們齊齊換上萬聖節服裝，與大家一起扮鬼扮馬。在園内的Halloween詭趣花園更可以抽鎖匙扣公仔。香港居民更專享門票優惠，三人同行一日門票85折優惠，四人同行一日門票8折優惠。

哈囉喂全日祭2024以九龍城寨為主題，設立6大驚嚇體驗，包括「城寨詭域」、「囚．逃」、「冥府婚宴」、「亡幽酒店」、「凶靈宅院」及「724 禁地」，適合膽大之人。如果子女年齡較大，能接受刺激恐怖主題的萬聖節活動，海洋公園哈囉喂全日祭或者會較適合。由即日起至2024年9月30日，同時購買兩個或以上海洋公園全年會籍可享八五折優惠。

香港樂高探索中心今年繼續舉辦「 小魔怪狂歡派對」，準備一系列搗蛋任務予小朋友盡情狂歡，包括「 迷你天地搜救行動」、「 樂高創意工作坊」及觀賞4D影片。現時只要購買萬聖節套票更可體驗面部彩繪工作坊，打造驚喜恐怖妝容，融入節日氣氛。 只要完成指定任務，即可獲得限量禮品！

萬聖節2024｜香港美酒佳餚巡禮

不要以為香港美酒佳餚巡禮只適合大人，其實巡禮同樣歡迎小朋友入場。屆時家長可以享受300多個匯聚全球頂級佳釀美饌攤位，品嚐由星級大師調製雞尾酒。小朋友則品嚐來自12間米芝蓮星級食府的美食，學做小老饕。

在10月26至27日會舉行「週末鬼馬派對」，大人細路以萬聖節裝扮入場，即有機會獲贈「品味券」等禮品。晚上6時後，更會有打扮成嘩鬼的演藝人員在場內現身，與市民玩小遊戲，與至親好友投入美酒佳餚的狂熱氣氛。