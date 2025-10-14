萬聖節好去處︱ THE SOUTHSIDE×英國團隊設EYES ON YOU幻彩森林 5米高魔怪打卡位/廣東歌之夜

今年萬聖節又多個好去處！即日起，南區地標THE SOUTHSIDE攜手英國藝術團隊打造「EYES ON YOU」幻彩森林。商場內設7大打卡位外，同時推出「SOUTHSIDE廣東歌萬聖夜」等連串活動，不妨帶齊孩子和愛寵到場參加。

大魔怪侵襲THE SOUTHSIDE！

大魔怪侵襲THE SOUTHSIDE！為迎接萬聖節，商場邀請英國藝術團隊Designs in Air設計多隻怪獸，並設7大打卡位。最為吸睛的拍照位必屬，中庭位置5米高的幻彩森林霸主Grollop。訪客當然不能錯過逾4米高的雙子怪獸Eye Scream及2.5米高的綠色怪物Howler，隨手一拍，即可得到搞怪滿分的美照。

廣東歌萬聖夜/ Pawlloween/Trick-or-Treat/ 攤位遊戲 商場同時於10月25日推出「SOUTHSIDE廣東歌萬聖夜」，更預告當日會有神秘歌手現身及唱出多首經典廣東歌。慶典當然少不了家中寵物。各位毛孩與主人不妨於10月19日「Pawlloween」百鬼夜行活動中扮鬼扮馬，一起夜行打卡。萬聖節當日，大小嘩鬼向指定商戶說出「Trick-or-Treat」，即可獲贈糖果和小禮物！即日起至11月2日，逢星期五、六、日及公眾假期，商場中庭設有萬聖節攤位遊戲，包括「眼仔碌碌」、「帽子戲法」及「有眼無蛛」等趣味挑戰，玩家有機會帶走精美禮物。