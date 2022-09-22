萬聖節2022｜海洋公園水上樂園哈囉喂派對 Klook獨家優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票！

今個十月，海洋公園水上樂園將變成濕身嘩鬼狂歡聖地！由10月1日至10月31日期間，大家可在水上樂園盡情投入萬聖節遊戲及活動，以及在遍布全場的哈囉喂打卡位影相！此外，KLOOK八週年生日推出限時海洋公園及水上樂園優惠，$560包水上樂園及海洋公園門票，超級抵玩！

萬聖節 2022 ｜化身濕身哈囉喂派對 南瓜波波池 + 攪鬼攤位遊戲

濕身哈囉喂派對即將在水上樂園登場！珊瑚大堂將設有「攪鬼攤位遊戲」，而湧浪灣及天海灣將變身成為「吹氣南瓜波波池」，讓探險家們在水中與南瓜同樂。亦可到漂流探秘體驗「瘋狂南瓜漂流之旅」，與過百隻小南瓜一同由熱帶雨林隨水漂到北極冰洞。而水上樂園Go Splash及Go Splash Lite會員更可於十月哈囉喂期間獲贈吹氣南瓜。數量有限，先到先得。

此外，園區亦會有一眾嘩鬼，與大家TRICK OR TREAT，大派糖果及歡笑聲。更可大班好友齊齊參加「鬼『味』大挑戰」成為鬼界食神，於小食亭一嚐神秘鬼界美食。