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2022-09-22 17:36:52

萬聖節2022｜海洋公園水上樂園哈囉喂派對 Klook獨家優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票！

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萬聖節2022｜海洋公園水上樂園哈囉喂派對 Klook獨家優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票！

萬聖節2022｜海洋公園水上樂園哈囉喂派對 Klook獨家優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票！

今個十月，海洋公園水上樂園將變成濕身嘩鬼狂歡聖地！由101日至1031日期間，大家可在水上樂園盡情投入萬聖節遊戲及活動，以及在遍布全場的哈囉喂打卡位影相！此外，KLOOK八週年生日推出限時海洋公園及水上樂園優惠，$560包水上樂園及海洋公園門票，超級抵玩！

萬聖節2022｜化身濕身哈囉喂派對 南瓜波波池+攪鬼攤位遊戲

濕身哈囉喂派對即將在水上樂園登場！珊瑚大堂將設有「攪鬼攤位遊戲」，而湧浪灣及天海灣將變身成為「吹氣南瓜波波池」，讓探險家們在水中與南瓜同樂。亦可到漂流探秘體驗「瘋狂南瓜漂流之旅」，與過百隻小南瓜一同由熱帶雨林隨水漂到北極冰洞。而水上樂園Go SplashGo Splash Lite會員更可於十月哈囉喂期間獲贈吹氣南瓜。數量有限，先到先得。

此外，園區亦會有一眾嘩鬼，與大家TRICK OR TREAT，大派糖果及歡笑聲。更可大班好友齊齊參加「鬼『味』大挑戰」成為鬼界食神，於小食亭一嚐神秘鬼界美食。

鬼『味』大挑戰 Trick or Treat 吹氣南瓜波波池 海洋公園水上樂園哈囉喂派對 海洋公園水上樂園哈囉喂派對

限時KLOOK優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票

KLOOK慶祝八歲生日，推出了一系列水上樂園和海洋公園門票優惠。其中922日晚上8時將推出快閃優惠，只需以一張水上樂園的票價港幣$560，便可同時獲得海洋公園門票。此外，亦可選擇超值水上樂園二人同行平日入場門票，以港幣$552超著數價格購買兩張水上樂園成人平日門票。

與此同時，海洋公園亦特意為公園訪客提供水上樂園限時優惠，讓你以超抵價格玩盡兩個公園。凡於92425日到訪海洋公園可於園內以成人港幣$400，小童港幣$280的優惠價，購買適用於所有日期的水上樂園門票（休園日期除外），或以成人港幣$330，小童港幣$230購買水上樂園平日門票。

優惠

優惠期

有效期

KLOOK 生日優惠

KLOOK 超值水上樂園二人同行平日入場門票

水上樂園成人平日門票2張：港幣552

（價值港幣690元）

2022922日晚上8時起

2022923日至20221031日（不包括休園日）

KLOOK 買一張水上樂園門票送一張海洋公園門票

水上樂園成人日間門票及海洋公園成人門票：
港幣560元（價值港幣1,058元）

KLOOK 超值海洋公園二人同行入場門票

海洋公園成人門票2張：港幣512

（價值港幣640元）

2022923日至20221013日（不包括休園日）

海洋公園水上樂園限時優惠

海洋公園訪客水上樂園門票優惠
成人票價：港幣400元（原價：港幣560元）
小童票價：港幣280元（原價：港幣392元）

2022924日及25日於海洋公園園內獨家發售

2022924日至20221031日（不包括休園日）

海洋公園訪客平日水上樂園門票優惠

成人票價：港幣330元（原價：港幣460元）
小童票價：港幣230元（原價：港幣322元）
限時KLOOK優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票

限時KLOOK優惠 $560包水上樂園+海洋公園門票

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