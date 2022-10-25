萬聖節2022｜萬聖節恐怖馬拉松劇本殺 5大懸疑嚇人劇本 萬聖節當日恐怖升級

萬聖節將至，如果你覺得傳統鬼屋欠挑戰及新意，不如試試近年大熱的劇本殺(LARP)，即是真人實境角色扮演遊戲。本地實體劇本殺場館「第二人生體驗館」，以實景劇本殺及原創劇本作招徠，玩家可全心及全身投入劇本。「第二人生體驗館」於今個萬聖節推出《恐怖馬拉松劇本殺》，共有5大劇本(包括4個恐怖本及1個歡樂本)，除了有套票優惠外，萬聖節當日的預約更會有恐怖升級，自問大膽的朋友記得不要錯過。

恐怖馬拉松劇本殺

第二人生體驗館劇本介紹 《盂蘭勝會》劇本介紹 民初時期香港的一條偏僻古村——鎖羅門村設定了《盂蘭勝會》之幽浮人間場景，故事起於農曆七月十四日，村中為盂蘭節舉辦勝會，為酬神慰鬼上演神功戲。突然，後台傳來一聲慘叫，眾人趕到，只見一穿戴戲服的女子倒臥在後台地上，此時一個女子穿過重重人群，來到後台幕外說要找人；另一邊相，一群行人為了避雨跑進村內一處陰暗房子，口渴難耐的他們更喝下了桌上奉好的茶水，誰也沒有意識到，香爐中熄滅的香…… 是巧合還是命運將他們帶到了這裏？迷途中他們又能否找到離開的路？參加者可以與朋友組隊挑戰，找出故事的關鍵證據。 參與人數：6（4男2女）至 8人（4男2女 + 1男1女）可反串 遊戲時間：150至180分鐘 遊戲難度：8/10（10分滿分） 價錢：$320/一位（原價$499/一位）

《魅及上映》劇本介紹 功成戲院前身為殯儀館，十五年前因殯儀館不再應用而遷往別址，其後原址改建為私人電影院。該戲院後來多次傳出靈異怪事，被稱為「猛鬼戲院」，不少朋友甚至專程為探靈而來，戲院亦以此作招來，除上映一般電影外，亦會定時重播經典鬼片。雖然經常傳出鬧鬼傳聞，但人流並沒有減少，反而經常全院滿座，因此亦有不少人認為，是戲院營運者及負責人為刷人氣而刻意營造出來的虛構傳聞。到底傳言屬真屬假？ 參與人數：6（4男2女）*可反串 遊戲時間：120至150分鐘 遊戲難度：8/10（10分滿分） 劇本類別：恐怖本 價錢：$320/一位（原價$420/一位）(包含角色專屬服飾)

《愛幼婦產醫院》劇本介紹 安靜祥和的玉湖村四面環山，原本一切正常的村莊突發5天5夜洪水，村民無一人生還。經高人指點後，在玉湖村舊址修建寺廟超度村民，卻不曾想到寺廟被人為破壞，修建了《愛幼婦產醫院》。醫院營業期間一切正常，可是不知為什麼醫院的老闆跳樓自殺了，從此醫院就有了各種傳聞。有傳聞說修建寺廟是為了鎮壓亡魂，寺廟被破壞後玉湖村的亡魂四處遊蕩尋找機會附身，讓自己「活過來」。有傳聞說《愛幼婦產醫院》出生的嬰兒大部分都會死亡，死後的嬰兒不願意離去跟隨在自己母親的身邊。有傳聞說醫院的老闆是一個修道之人，修建醫院是想利用嬰兒的出生化解玉湖村村民的怨氣。傳聞越來越多，越來越詭異……今天是2019年的七月半，醫院大門口來了一群人…… 參與人數：8（4男4女）*可反串 包服裝 遊戲時間：200至240分鐘 遊戲難度：7/10（10分滿分） 劇本類型：恐怖、高級、開放、遊戲氣氛配合現代故事 優惠價：$420/一位（原價$550/一位）

《如月街 7 號》劇本介紹 曾經在世界上的某個角落，有一條從沒有存在過的街道。一位婦人輕輕道說著：「從來沒有人知道進入的方法，也沒有人知道該如何離開，你知道這是為什麼嗎？因為他們全部都消失了⋯⋯」婦人漸漸的咧開嘴，衝著你笑：「嘻嘻嘻⋯⋯」 參與人數：6（4男2女）*可反串 遊戲時間：220至240分鐘 遊戲難度：9/10 （10分滿分）進階級燒腦 劇本類型：恐怖驚悚遊戲氣氛配合現代故事 價錢：$450/位 （原價$580/位 ）

《試映會》劇本介紹 80年代的香港電影業正值平步青雲的階段，萬眾期待的歡樂情趣電影《官人，我又要發財！》亦終於完成拍攝，即將舉行試映會。正當萬事俱備，觀眾亦陸續到場時，卻發現原片突然遺失，到底當中是人為失誤抑或存心陷害？試映會又能否如願舉行？玩家需親身進入實景電影院場館，尋找原片遺失的線索，抽絲剝繭，找出事情的來龍去脈。《試映會》的劇本節奏較為簡單輕快，以歡樂搞笑為主，適合一眾初入門玩家。在找出「原兇」的過程中，必定能與其他玩家產生有趣搞笑的共鳴，渡過歡樂的兩小時！ 參與人數：6（3男3女）*可反串 遊戲時間：90至120分鐘 遊戲難度：6/10（10分滿分） 價錢：$280/一位（原價$420/一位）(包含角色專屬服飾)