萬聖節2022｜黃埔天地尋蛛蠍秘Halloween 近距離觀賞稀有蜘蛛蠍子+萬聖節工作坊

萬聖節就到，除了女巫嘩鬼及南瓜之外，曝光度最高的一定蜘蛛和蠍子。紅磡黃埔天地將於10月22至30日周末期間呈獻《尋「蛛」「蠍」秘Halloween》，展出多款來自世界各地不同稀有品種的蜘蛛及蠍子，包括「世界十大毒王」之稱的「以色列金蠍」、健力士紀錄中世上最大蠍子品種之一的「紅爪雨林蠍」，以及曾於《哈利波特》電影中出現的「鞭蛛」，為一家大細帶來「毒」特體驗。商場同時準備了「萬聖DIY工作坊」，加上一班萬聖嘩鬼在黃埔天地大派糖果，絕對可以讓一家大細感受到熱鬧的萬聖節氣氛！

稀有蜘蛛蠍子活體展 一睹「世一」蠍子 「稀有蜘蛛蠍子活體展」將於黃埔天地時尚坊MTR層舉行，展出12種來自世界各地的活體蜘蛛及蠍子，款款稀有珍奇，在港難得一見。當中有「世界十大毒王」之稱，卻擁有世界上最昂貴毒液的「以色列金蠍」，其毒液毒性比山埃仍要強12倍，鑑於含藥用價值，毒液價值每一公升可達至數千萬港元，吸金能力絕對是蠍子界的「世一」。 同場更會展出亞洲蠍子界中的巨無霸一哥及二哥，生活於印度和斯里蘭卡熱帶雨林的「紅爪雨林蠍」是雨林蠍中巨人，為目前健力士紀錄中世界上最大蠍子品種之一，性格兇悍且常發出嘶嘶聲，並會在受攻擊時舉起雙鉗作防禦。而原產於馬來西亞、世界第二大的蠍子品種的「馬來雨林蠍」，身長達到15厘米，在暗黑環境中利用紫外光燈照射，身體會呈現出紫藍螢光，份外神秘吸引。

曾於《哈利波特》出的「鞭蛛」 多種蜘蛛亦會華麗登場，除了曾於《哈利波特》電影中出現、整體外型介乎於蠍子及蜘蛛之間的「鞭蛛」外，多種色彩異常艷麗的捕鳥蛛都是極為罕見：包括橘黃色身驅及有星狀放射花紋的「非洲橙巴布蜘蛛」、整體呈亮麗而夢幻藍色的「夢幻藍巴布蜘蛛」、關節黑白相間的「巴西黑白條紋蜘蛛」、性格溫柔呈紫藍毛的「馬查拉鋼鐵藍蛛」等，位位色彩奪目地棲身於透氣且模仿大自然環境的生態箱內，令大家可以近距離觀賞這些「毒」物的外形與構造。

為了讓大眾對這些稀有蜘蛛及蠍子有進一步認識，現場更設有免費的尋「蛛」「蠍」秘導賞團，由「香港甲蟲研究協會」專人為大家深入講解各種蜘蛛蠍子的生活習性及特徵，了解探索牠們生態上獨有的細節。 萬聖工作坊 DIY 手偶及南瓜燈籠 慶祝萬聖節，絕對不可以兩手空空，黃埔天地舉辦萬聖工作坊，製作可愛嘩鬼造型手偶或造型趣緻的南瓜燈籠，親手製作一份充滿萬聖節色彩的小禮物！另一個少不了的萬聖節傳統就是巡遊活動，一眾嘩鬼將神秘遊走於黃埔天地各期商場並大派糖果，換上萬聖節服飾造型的朋友們亦歡迎加入嘩鬼秘遊的巡遊行列，齊齊Trick or Treat。