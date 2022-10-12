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2022-10-12 12:00:00

萬聖節2022｜黃金海岸X Pokémon辦萬聖節派對 萬聖節市集+Staycation+攤位遊戲

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萬聖節2022｜黃金海岸X Pokémon辦萬聖節派對 萬聖節市集+Staycation+攤位遊戲

萬聖節2022｜黃金海岸X Pokémon辦萬聖節派對 萬聖節市集+Staycation+攤位遊戲

Pokémon粉絲請注意！隨著全新遊戲作品《寶可夢 /紫》將於11月推出，香港黃金海岸聯乘Pokémon推出不同萬聖節派對，包括萬聖節市集、攤位遊戲等，更有Pokémon萬聖節Staycation，一家大小必去！

Pokémon萬聖節限定Staycation 免費玩Pokémon小遊戲

香港黃金海岸酒店推出「Pokémon萬聖節住宿計劃」，包括入住豪華海景客房住宿一晚、享用聆渢咖啡廳早餐（2位成人及1位小童）、暢玩Pokémon主題互動小遊戲、參加萬聖節手偶工作坊，免費使用不同酒店設施等。每位入住皆可獲贈Pokémon萬聖節咖啡杯乙隻、Pokémon造型紙帽乙套（包括呆火鱷、新葉喵及潤水鴨造型紙帽）及一套六款Pokémon萬聖節貼紙！

此外，酒店亦設有Pokémon露台主題客房讓一眾粉絲升級入住（須每晚額外另加HK$400，另設加一服務費），不論是被套枕袋、毛公仔，還是客房的玻璃窗貼及窗簾，都充滿Pokémon的足跡，粉絲們可以享受被Pokémon滿滿包圍的喜悅。

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Pokémon黃金海岸萬聖節派對 多個打卡位+攤位遊戲

香港黃金海岸酒店大堂及商場均設打卡位：酒店大堂設的Pokémon換上俏皮萬聖節裝束聚首一堂，一次過可以與的皮卡丘、炎兔兒及敲音猴打卡影相。另外商場中庭大樹都佈滿Pokémon萬聖節造型吊飾，讓您不論走到哪個角落都找到Pokémon及打卡機會！

此外商場亦於於102931日期間舉行攤位遊戲。大家只要完成任務，即可贏取萬聖節糖果！於黃金海岸商場或黃金海岸酒店餐廳以指定電子貨幣單一消費滿HK$300，即可換領Pokémon萬聖節攤位遊戲券乙張。先到先得，換完即止。

遊戲券換領日期：20221010日至1031

遊戲券換領時間：上午10時至晚上10 (101030)；上午10時至晚上730 (1031)

遊戲券換領地點：黃金海岸商場1樓客戶服務中心

活動日期：20221029日至1031

活動時間：下午1時至晚上8時（102930日）；

下午3時至晚上8時（1031日）

活動地點：黃金海岸商場1

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同場加映：萬聖節市集+Pokemon卡遊戲教學班

香港黃金海岸商場中庭另特設萬聖節市集，匯集不同特色攤檔售賣應節精品、手作小物等等，一邊逛市集，一邊享受萬聖節濃厚氣氛！為求令您的派對體驗更完滿，駐場彩繪化妝師即席為您畫上面部彩繪，扮鬼扮馬投入萬聖節的驚喜狂熱！

寶可夢集換式卡牌遊戲風靡全球，商場亦準備「寶可夢集換式卡牌遊戲教學班」，由專業導師一步一步帶領大家認識卡牌種類、基礎遊戲規則及對戰技巧，從零開始輕鬆學習對戰技巧！學員以「實戰」的方式邊學習邊切磋。

寶可夢集換式卡牌遊戲教學班

日期：20221089日及1516 (星期六及日)

時間：下午1時至6時（每節40分鐘）

地點：黃金海岸商場中庭

內容：可到 S+ REWARDS 免費登記參與，名額有限，先到先得，額滿即止。

黃金海岸商場萬聖節市集 萬聖節手偶工作坊 萬聖節手偶工作坊 萬聖節手偶工作坊 寶可夢集換式卡牌遊戲教學班
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