萬聖節2022｜MOKO新世紀廣場「Snoopy Halloween精品市集」 4大打卡位+ Snoopy限定產品+甜品限定店

10月尾就是萬聖節！MOKO新世紀廣場由10月13日至10月30日期間，舉辦「Snoopy Halloween精品市集」。以Snoopy為主題，設4大打卡位，更有Snoopy期間限定店及限定甜品，Snoopy粉絲一定不能錯過！
Snoopy與好友打卡位逐個捉 重塑多個搞怪萬聖節場景
Snoopy與一眾好友走進MOKO新世紀廣場中庭及L1樓層，並親自設計搞鬼造型，等待粉絲一同迎接萬聖節！2米高Snoopy坐落MOKO 中庭，向來活潑的Woodstock居然靜靜地倚偎於Snoopy懷裡，裝作冷靜地期待着Snoopy迷的蒞臨。歡迎您前來與Snoopy打卡，慶祝今個超萌的怪誕萬聖節。
另外MOKO特設3個萬聖節打卡場景於L1樓層，Snoopy逗趣地以飛機師形象登場，英氣十足；又朝氣勃勃地蹦蹦跳跳，展現萬分活力；最後換上Joe Cool造型展現大家眼前，多個超萌的搞怪打卡位，等你來逐個捕捉！
聯乘山下菓子辦「Trick or Treat甜品限定店」
MOKO聯乘山下菓子，於場內打造「Trick or Treat甜品限定店」，獨家製作Snoopy主題精緻甜點，如馬卡龍、曲奇和意式奶凍供粉絲挑選，Snoopy和朋友以各種造型登場，感覺新鮮之餘亦可愛得令人垂涎，絕對能滿足各位在節日期間想吃甜點的慾望，一起來「Trick or Treat」！
「Snoopy Halloween 精品市集」 逾19款獨家產品和特色食品
商場同時hq「Snoopy Halloween 精品市集」，雲集Snoopy精品，由家居飾品、廚具、隨身好物，以至露營用品均包羅萬有，當中首次於香港登場的Snoopy露營系列T裇、趣緻可愛的Woodstock鎖匙扣最適合充滿獵奇心的你結伴Snoopy到處探險；窩居必備之毛氈等超萌貨品定必能觸動Snoopy迷的購物慾！
另外，場內同期設「FOOD&STYLE國際美食市集」，近20個攤位大賣多款多國特式食品，意式牛軋糖、日式芝士蛋糕、馬來西亞榴槤肉、台灣知名滷味食品、各式歐洲美酒芝士、澳門珍味小食等。
地點：MOKO 新世紀廣場MTR樓層中庭及L1樓層 (近MARK FAST)
開放日期：2022年10月13日至2022年10月30日
開放時間：上午11時至晚上9時