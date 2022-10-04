萬聖節2022｜MOKO新世紀廣場「Snoopy Halloween精品市集」 4大打卡位+ Snoopy限定產品+甜品限定店

10月尾就是萬聖節！MOKO新世紀廣場由10月13日至10月30日期間，舉辦「Snoopy Halloween精品市集」。以Snoopy為主題，設4大打卡位，更有Snoopy期間限定店及限定甜品，Snoopy粉絲一定不能錯過！

Snoopy 與好友打卡位逐個捉 重塑多個搞怪萬聖節場景

Snoopy與一眾好友走進MOKO新世紀廣場中庭及L1樓層，並親自設計搞鬼造型，等待粉絲一同迎接萬聖節！2米高Snoopy坐落MOKO 中庭，向來活潑的Woodstock居然靜靜地倚偎於Snoopy懷裡，裝作冷靜地期待着Snoopy迷的蒞臨。歡迎您前來與Snoopy打卡，慶祝今個超萌的怪誕萬聖節。

另外MOKO特設3個萬聖節打卡場景於L1樓層，Snoopy逗趣地以飛機師形象登場，英氣十足；又朝氣勃勃地蹦蹦跳跳，展現萬分活力；最後換上Joe Cool造型展現大家眼前，多個超萌的搞怪打卡位，等你來逐個捕捉！