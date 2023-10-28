萬聖節2023｜中環街市推5大多元萬聖節活動 嘩鬼夜市/夏蕙BB萬聖節限定見面會

適逢全城狂歡的萬聖節即將來臨，中環街市於德國啤酒節中加入萬聖節元素，由10月28日至31日期間，帶來一連串精彩繽紛的慶祝活動。當中包括嘩鬼夜市、兒童舞蹈表演、啤酒節遊戲等，即睇詳情！

萬聖節 2023 ｜夏蕙 BB 萬聖節限定見面會 著名藝人黃夏蕙（夏蕙BB）將會聯手內容科技電商公司TLive，於10月31日現身中環街市為市民帶來別開生面的萬聖節驚喜。是次活動應用TLive Box的創新娛樂互動宣傳工具，以立體與1:1真人比例展示畫面，提供實時低延遲的4K直播，無地區限制並能與觀眾即時互動。 萬聖節當日，夏蕙BB將以立體及1:1真人比例及「入箱」的形式在中環街市出沒。市民不僅有機會在街頭與夏蕙BB相遇，還可以在TLive Box中與她的真人分身合照、聊天，甚至有可能被「換臉」，帶來全新的互動體驗。

萬聖節 2023 ｜嘩鬼夜市 此外，中環街市更於10月26日起至31日呈獻一連六日的萬聖節「嘩鬼夜市」，並將於中環街市二樓 24小時通道設有20多個以萬聖節為主題的市集攤位，展示各種獨具特色的節日商品，包括奈樂樂暗黑繪本、萬聖節夜光公仔、手工貓貓南瓜頭耳環、萬聖節派對必備的女巫、南瓜頭飾，寵物用南瓜掛袋、黑蜘蛛橙色皮革菊花耳環等，為萬聖節扮鬼扮馬作好準備！ 營業時間：中午12時至晚上10時

萬聖節 2023 ｜萬聖節兒童舞蹈表演 Real Music及 DREAMWORLD 將於10月28日和29日下午3時至4時在中環街市地下中庭為大家帶來一場精彩絕倫的節日娛樂活動。由一眾小朋友特別扮成嘩鬼，以可愛又趣緻的萬聖節造型活潑出場，在充滿動感的音樂和舞蹈下展現無盡活力。

萬聖節 2023 ｜萬聖節面具彩繪工作坊 除了精彩的歌舞表演，中環街市更為一眾「小魔鬼」提供一個發揮創意和藝術的空間；於10月29日下午1時至6時，中環街市地下互動牆將舉行由香港青年協會主辦的「萬聖節面具彩繪畫工作坊」。 而中環街市地下中庭亦將於10月30日和31日的晚上6時至10時，舉辦萬聖節臉部彩繪工作坊。彩繪師將提供各種萬聖節妝容設計，如可愛小鬼、神秘女巫、恐怖殭屍等等，為大小朋友繪製精緻細膩的臉部彩繪，讓大家更能盡情投入節日的氛圍，帶來生動有趣的萬聖節體驗。