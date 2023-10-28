萬聖節2023｜中環街市推5大多元萬聖節活動 嘩鬼夜市/夏蕙BB萬聖節限定見面會

適逢全城狂歡的萬聖節即將來臨，中環街市於德國啤酒節中加入萬聖節元素，由10月28日至31日期間，帶來一連串精彩繽紛的慶祝活動。當中包括嘩鬼夜市、兒童舞蹈表演、啤酒節遊戲等，即睇詳情！
萬聖節2023｜夏蕙BB萬聖節限定見面會
著名藝人黃夏蕙（夏蕙BB）將會聯手內容科技電商公司TLive，於10月31日現身中環街市為市民帶來別開生面的萬聖節驚喜。是次活動應用TLive Box的創新娛樂互動宣傳工具，以立體與1:1真人比例展示畫面，提供實時低延遲的4K直播，無地區限制並能與觀眾即時互動。
萬聖節當日，夏蕙BB將以立體及1:1真人比例及「入箱」的形式在中環街市出沒。市民不僅有機會在街頭與夏蕙BB相遇，還可以在TLive Box中與她的真人分身合照、聊天，甚至有可能被「換臉」，帶來全新的互動體驗。
萬聖節2023｜嘩鬼夜市
此外，中環街市更於10月26日起至31日呈獻一連六日的萬聖節「嘩鬼夜市」，並將於中環街市二樓 24小時通道設有20多個以萬聖節為主題的市集攤位，展示各種獨具特色的節日商品，包括奈樂樂暗黑繪本、萬聖節夜光公仔、手工貓貓南瓜頭耳環、萬聖節派對必備的女巫、南瓜頭飾，寵物用南瓜掛袋、黑蜘蛛橙色皮革菊花耳環等，為萬聖節扮鬼扮馬作好準備！
營業時間：中午12時至晚上10時
萬聖節2023｜萬聖節兒童舞蹈表演
Real Music及 DREAMWORLD 將於10月28日和29日下午3時至4時在中環街市地下中庭為大家帶來一場精彩絕倫的節日娛樂活動。由一眾小朋友特別扮成嘩鬼，以可愛又趣緻的萬聖節造型活潑出場，在充滿動感的音樂和舞蹈下展現無盡活力。
萬聖節2023｜萬聖節面具彩繪工作坊
除了精彩的歌舞表演，中環街市更為一眾「小魔鬼」提供一個發揮創意和藝術的空間；於10月29日下午1時至6時，中環街市地下互動牆將舉行由香港青年協會主辦的「萬聖節面具彩繪畫工作坊」。
而中環街市地下中庭亦將於10月30日和31日的晚上6時至10時，舉辦萬聖節臉部彩繪工作坊。彩繪師將提供各種萬聖節妝容設計，如可愛小鬼、神秘女巫、恐怖殭屍等等，為大小朋友繪製精緻細膩的臉部彩繪，讓大家更能盡情投入節日的氛圍，帶來生動有趣的萬聖節體驗。
萬聖節2023｜萬聖節驚喜禮遇
中環街市全新商店、主打手工製作意式雪糕gelato的本地雪糕品牌 Hello Molly 將會推出萬聖節特別優惠，凡追蹤 Hello Molly 的 Instagram 專頁便可獲得免費雪糕配料乙份。此外，在生活百貨店Slowood購買精選無包裝糖果及朱古力更可享九折優惠、購買兩件萬聖節朱古力可享八折優惠，而曲奇阿嬸更推出萬聖節限定竹炭抹茶忌廉芝士曲奇及焦糖餅乾曲奇，售價為HK$38。