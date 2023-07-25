萬聖節2023｜日本環球影城萬聖節活動9月展開！ 13大活動率先睇 全新Pokémon跳躍萬聖節派對+貞子乘車遊

日本環球影城每年都會舉辦萬聖節活動，今年將於於 9 月 7 日（星期四）開始。白天有影城首次登場的 DJPokémon演出等可以同影城的夥伴們一齊 high 的「哈哈哈！萬聖節派對」。到了夜晚，影城史上最大量的喪屍將令整個影城籠罩在驚恐之中、「街頭喪屍」讓人尖叫不斷，並且有和歌手「Ado」首次合作的全新「Zombie de Dance」的超熱鬧「萬聖節驚魂夜」，即睇13大活動及打卡位！

在白天，大人小朋友都會玩得超 high 的『哈哈哈！萬聖節派對』强力升級！深受世界喜愛的 Pokémon 和夥伴們的萬聖節派對將首次在影城登場。和身穿影城原創服飾的「DJ 比卡超」、Pokémon 史上首次登場的「DJ耿鬼」一齊伴隨超華麗的音樂舞動的『Pokémon 跳躍萬聖節派對』、和 Pokémon 及夥伴們近距離接觸的『Pokémon Charge Up! Halloween Greeting』都將會舉行。今次，除了自己的 VOCALOID 樂曲以外，亦為眾多歌手提供歌曲的人氣音樂製作『DECO*27』將為最歡樂的 Pokémon 和夥伴們的萬聖節娛樂節目製作音樂。

此外，去年大受歡迎的『My Melody & Kuromi Happy Halloween Greeting』今年也將以全新服飾再次登場，MINIONS 和芝麻街夥伴們也將以本季限定的特別造型迎接大家。所有人都會變得超級元氣，享受白天的萬聖節派對、情不自禁地「哈哈哈」笑出聲。