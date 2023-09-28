萬聖節2023｜海洋公園哈囉喂全園祭 六大驚嚇鬼屋 小心「怨靈」纏身 慎入！

「海洋公園哈囉喂全園祭 2023」於10月13日至10月31日期間正式開始，召集一班無畏「學生」踏上令人驚心動魄的鬼校之旅，盡情投入一系列精彩、詭異的旅程，體驗無限輪迴恐怖經歷感受哈囉喂懾人心神的魅力，同時釋放自己內心的探險精神！

怨靈鬼 校 傳說一位不幸的女學生經歷了可怕的校園欺凌事件，由籃球場、破舊的學校禮堂、陰暗的走廊到各個恐怖教室，欺凌事件幕幕歷歷在目，而女學生的怪叫聲將不停在你的耳邊環繞！ 賣點：故事性十足，讓玩家不知不覺投入當中，成為「鬼校」一員。 驚嚇度： 6/10

怨靈異 域 可進一步揭開欺凌事件的下半集。鬼影幢幢的葬禮上，通往地獄的大門已經打開，帶大家墜入地獄深處。與同學們一同燒金銀衣紙的同時，你將被無辜拉進一場殘酷審判，面對地獄中無數恐怖考驗！ 賣點：一步入鬼 屋，看到靈堂及滿地 金銀衣紙時，忍不住大喊「祖先庇佑」。穿過 靈堂的地獄之路，讓人害怕之餘，更令人有所反思。 驚嚇度： 7/10

異度空 間 穿過隱蔽在洗手間的宇宙大門，便會跌入這裡，走過看不見盡頭的迴廊及凹凸不平的地板，便可於令人毛骨悚然的售票處取得門票，欣賞令人眩暈的恐怖巨型旋轉木馬，再登上叫人不寒而慄的火車，深入詭異奇幻地帶。但千萬不要被出現於牆上的無數詭譎眼球發現你的逃生蹤影，小心被困一世！ 賣點：迴廊及凹凸不平的地板使玩家驚也跑不了，牆上的詭譎眼球令人不寒而慄。值得一提的是，鬼屋為了增添古舊感，故意弄得很臟，更加上一些蟑螂，有密集恐懼症及潔癖者，請三思而後進。 驚嚇度： 8/10

壹捌靈實驗 室 你會被徵召加入X小隊，佩戴鐳射槍裝備，跟隊友一同消滅可怕的怪物，並毀滅被禁止的S計劃實驗中的致命病毒源。 賣點：互動式鬼屋，玩家可以手持鐳射槍裝備，毀 滅 致命病毒源，同時擁有射撃及被嚇的雙重體驗。 驚嚇度： 6/10

妖怪の 森 這個與世隔絕的日式村莊，令人神魂顛倒的風景背後，竟有嗜血的百鬼妖物潛伏在每個角落。你將穿過鳥居、燈火輝煌的燈籠牆、神秘的神社、陰深的温泉和令人暈眩的鏡子迷宮；在迷宮深處更會遇到一具近5米高、企圖奴役毫無戒心人類的巨型骸骨！ 賣點：由一開始日式村莊、祈願石、鳥居、神社、石和尚等都充滿日式風情。妖物像真度激高，而且神出鬼沒，隨時跳出來嚇到人尖叫。 驚嚇度： 8/10

咒偶 II 一位陰魂不散的女演員正等你來探班，當你走過華麗的衣帽間、放滿詭異道具的倉庫及探索神秘的後台時，經典劇場的迷人魅力正呼喚著你，將你帶入一個充滿陰謀的國度，合演《長相「屍」守》！ 賣點：最恐怖鬼屋延續「驚」 典 《咒偶 I 》，《咒偶 II 》也有不少驚嚇位，劇場華麗的人偶、化妝間內執著的演員、神秘後台的工作人員等。 驚嚇度： 9/10

驚嚇體驗景點開放日期及收費 所有驚嚇體驗景點將於2023年10月13至15日、20 至23日、27至29日及 31日開放。詳情