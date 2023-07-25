萬聖節2023｜海洋公園哈囉喂全園祭9月回歸 第一波推「鬼校輪迴」 全日暢玩門票$388起

一年一度海洋公園哈囉喂又返嚟啦。今年哈囉喂全園祭首個驚嚇主題為「鬼校輪迴」。都市傳說中的猛鬼學校原來就在海洋公園，連同其他不同驚嚇主題體驗，將於9月15日至10月31日期間，等你勇闖驚險極樂，玩到失聲尖叫！

3 大必玩驚嚇體驗 + 打卡位 鬼校的時間表豐富而精彩，班主任會帶你投入令人喘不過氣的學習體驗，欣賞震懾全場的「嘩鬼大匯演」和各種祭典，以及在鬼影幢幢的「怨靈校巴站」上，拍攝校園生活照呃like。而被遺忘已久的「暗黑嘉年華」亦將會再度奏起派對樂章，吸引你走進殘破的帳篷，窺探鬼魅雲集的派對盛況。另外，公園多個地點會在下午五時變成異度鬼域，處處都是撞鬼熱點。不同埋身驚嚇體驗即將揭曉，記得密切追蹤！

大家亦可身穿校服，到「搗蛋糖果派對」參加迎新會，先玩遊戲贏糖果，暖一暖身，感受哈囉喂氣氛。一班聯群出巡的訓導主任，以及一眾畢業無期的小妖幽靈，都會神出鬼沒地捕捉新同學打卡。不要錯過參加「威威圍威喂」派對，公園的可愛吉祥物威威與好友會換上哈囉喂服飾，與你一起載歌載舞，讓你不會在鬼校被嚇到僵硬。