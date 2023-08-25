萬聖節2023｜海洋公園哈囉喂全園祭9月回歸 6大鬼屋主題率先睇 全日暢玩門票$388起

一年一度海洋公園哈囉喂又返嚟啦。今年哈囉喂全園祭首個驚嚇主題為「鬼校輪迴」。都市傳說中的猛鬼學校原來就在海洋公園，連同其他不同驚嚇主題體驗，將於9月15日至10月31日期間，等你勇闖驚險極樂，玩到失聲尖叫！以下為大家介紹6大主題鬼屋，以及各種驚嚇體驗，即睇詳情！

海洋公園哈囉喂 2023 ｜ AEON 信用卡呈獻：怨靈鬼校 進入荒廢多年的【AEON信用卡呈獻：怨靈鬼校】，校內不時傳出的怪叫聲定必令你未行已經膽戰心驚。只要幻想與昔日同窗重返校園，鼓起勇氣踏進未知的國度，跟隨神秘的腳步聲，一步一步重回過去，便回揭開當年血腥的驚慄真相！ 海洋公園哈囉喂 2023 ｜怨靈異域 延續未完的校園恐怖事件，你將被拉入【怨靈異域】。小心被這隻困於鬼校課室的凶靈纏身！請時刻保持警惕，避免無辜地被牽進地獄最深處。 海洋公園哈囉喂 2023 ｜異度空間 逃離課室後，一道隱藏多重宇宙的大門隨時出現在你眼前，引領你跌入其他怪奇宇宙。首先有陰深可怕的【異度空間】，讓你每一秒都感受到自己的恐懼心跳聲。徘徊於看不到盡頭的無限迴廊、迷幻鏡像空間和令人眩暈的恐怖巨型旋轉木馬，小心你的一舉一動，因為你已被無數詭譎的眼球監視！

海洋公園哈囉喂 2023 ｜壹捌靈實驗室 於凶域隱蔽的【壹捌靈實驗室】正秘密進行一項恐怖實驗，試圖將活人變成生化武器。隨著致命病毒迅速擴散播整個實驗室，一場關乎人類存亡之戰，將全取決於你的決定。 海洋公園哈囉喂 2023 ｜妖怪の森 如果你有幸逃離實驗室，將到達陰深僻靜的後花園。傳說一班探靈家曾神秘消失於這個【妖怪の森】的隱秘樹海中，你可踏上這場驚險之旅，在這條與世隔絕的日式村莊尋找他們的下落。全力躲避百鬼妖物，或許還可發現一眾生還者，不然只會眼睜睜看著他們變成一堆冰冷的骸骨，而靈魂更會被困於妖怪森林。 海洋公園哈囉喂 2023 ｜咒偶 II 最後，你可潛入荒廢已久的電影片場【咒偶II】探班，一名寂寂無名的女演員終日夢想成為女主角，可惜直至死前都未能完夢，她的執念在片場內陰魂不散。探索這個虛無縹緲的舞台，一不留神便會掉進模糊界限，與惡靈接通。

海洋公園哈囉喂 2023 ｜暗黑嘩鬼祭典 此外，你會被淹沒於令人心驚膽跳的魔幻魅力之中！沉睡已久的魔間女王邪氣重生，她的忠實信徒蜂擁而至，誓要參加「魔間女王祭典」見女王一面。而首屆地獄選美大賽「奪命選美騷」同時矚目登場，一眾「凶」靈女神、鬼界KOL將會大展「非人」魅力。你更將走進「屍舞間」，欣賞各路大「屍」級跳舞高手興奮跳出墳墓，在強勁音樂節拍中，施展的詭異舞姿。在「嘩鬼大匯演」上，一班妖魔鬼怪更會「凶」群而出，無預警下出現在你眼前，殺你一個措手不及！ 大家亦可身穿校服，到「搗蛋糖果派對」參加迎新會，先玩遊戲贏糖果，暖一暖身，感受哈囉喂氣氛。一班聯群出巡的訓導主任，以及一眾畢業無期的小妖幽靈，都會神出鬼沒地捕捉新同學打卡。不要錯過參加「威威圍威喂」派對，公園的可愛吉祥物威威與好友會換上哈囉喂服飾，與你一起載歌載舞，讓你不會在鬼校被嚇到僵硬。