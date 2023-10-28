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生活
2023-10-28 07:00:00

萬聖節2023｜羅蘭多年擔任海洋公園哈囉喂Icon　「龍婆」成香港人集體回憶

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羅蘭，電影《七月十四》 農曆七月必定想起她 香港鬼后羅蘭

每年臨近萬聖節和農曆七月，都有不少鬼片或恐怖片上映，提起港產恐怖片，一定令人想起Icon人物羅蘭飾演的「龍婆」。

面色鐵青，加上冷漠表情和心寒笑聲，驚嚇度十足。「龍婆」這個經典角色，令羅蘭成為觀眾眼中的「鬼后」，當之無愧。

羅蘭粵語片年代飾演壞女人 常遭影迷痛罵

入行逾70年的羅蘭，原名盧燕英，在1960、70年代拍過不少粵語片，角色多是不太討好的角色，例如情婦、舞女、潑婦惡妻等。

雖然羅蘭在戲中只是做配角，但她反而認為做配角沒甚壓力，只要有人願意找自己拍戲便好了。即使她因扮演的壞人角色，所以在街上經常被人大罵，但依然敬業樂業地工作。

羅蘭《七月十四》首演龍婆 傳神演繹驚嚇人心

直至1993年，羅蘭接拍了電影《七月十四》，首次飾演角色「龍婆」。戲中，靈媒龍婆戲份不多，但演出傳神，令人不寒而慄。

羅蘭的出色表現，不單令觀眾留下深刻印象，更使她獲得第13屆「香港電影金像獎」最佳女配角的提名。

自此，羅蘭跟「龍婆」這角色恍如劃上等號，不少鬼片或恐怖片中，例如恐怖片《陰陽路》系列中，羅蘭大都扮演神秘靈異的老人，單是看到其詭異的臉容，足以令人大嚇一跳。

羅蘭「龍婆」電影擔正 兩度提名電影金像獎女配角

1996年，原是配角的龍婆，更升呢擔正電影《七月十三之龍婆》，該角色亦再次令羅蘭獲提名第16屆香港電影金像獎最佳女配角。

羅蘭成為恐怖片的代表人物，由1990年代拍到2010年代中，都經常在電影中看到她的身影。直至2017年，羅蘭宣布不再接拍鬼片，告別超過20的「鬼后」生涯。

羅蘭詭異形象殺入萬聖節 拍哈囉喂廣告玩轉搞鬼造型

但不得不提的是，羅蘭的「龍婆」靈異形象，其實不限於電影圈，在2009年起她受邀拍攝海洋公園萬聖節哈囉喂的廣告片，多年來大玩各種搞鬼造型，驚喜和驚嚇度兼備，同樣令大眾印象深刻，也成為萬聖節的集體回憶之一。

由中國傳統鬼節到西方萬聖節，羅蘭多年來遊走靈異詭秘的扮相造型，亦中亦西的「鬼后」形象，又是港人的集體回憶吧！

本文「當代中國」授權刊出，歡迎關注

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