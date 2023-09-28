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生活
2023-09-28 20:24:12

萬聖節2023｜萬聖節好去處 高街拱形遊廊+地牢免費開放

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萬聖節2023｜萬聖節好去處 高街拱形遊廊+地牢免費開放

萬聖節2023｜萬聖節好去處 高街拱形遊廊+地牢免費開放

俗稱「高街鬼屋」的前精神病院，一直被外界視為「猛鬼」之地。當局宣布大樓外圍的「拱形遊廊」，將於明日(29)下午5時免費對外開放，更暫定會24小時開放，由於這條「拱形遊廊」在過去逾百年都從未對公眾開放，因此今次開放絕對值得期待！

「拱形遊廊」在過去逾百年都從未對公眾開放。 「高街鬼屋」於2001年改建為西營盤社區綜合大樓。

位於西營盤高街2號的「高街鬼屋」，過去多次被用作精神病院，最終於2001年改建為西營盤社區綜合大樓。重建後，大樓的中間位置用作綜合大樓，但就保留了極為罕有、L形的原身花崗石「立面」，並於2015年被列為法定古蹟。

所謂「立面」，其實是築學術語，指建築物的外牆(尤其是正面)，兩層高的「立面」內有寬闊遊廊，較長的一邊面向高街，較短的一邊面向東邊街。過去由於保育關係，拱形遊廊逾百年來從未對公眾開放，過去如要入內拍攝或參觀，需事先向當局申請，如果想去打卡或感受一下神秘氣氛，記得不要錯過。

「拱形遊廊」採用早期巴洛克式細節，包括寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊。 「拱形遊廊」採用早期巴洛克式細節，包括寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊。 「拱形遊廊」採用早期巴洛克式細節，包括寬闊的拱形遊廊和下方的粗琢花崗石塊。

兩層的拱形遊廊設計大致相同，均有花崗岩石柱，加上木板天花，以及純樸自然的紅磚設計，十分適合一眾文青打卡朝聖；如果想感受神秘氣氛，可以入夜後去地牢「探險」。

「高街鬼屋」過去多次用作精神病院外，有指在二次大戰爆發時，日軍以此為刑場，地牢刑室更被用作拷問，死傷人士不計其數；另有指醫院前方的佐治五世公園，曾是亂葬崗，令鬧鬼傳聞不脛而走。

地牢位置樓底高，並有一間細房。 地牢位置樓底高，並有一間細房。
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