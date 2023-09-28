萬聖節2023｜萬聖節好去處 高街拱形遊廊+地牢免費開放

俗稱「高街鬼屋」的前精神病院，一直被外界視為「猛鬼」之地。當局宣布大樓外圍的「拱形遊廊」，將於明日(29日)下午5時免費對外開放，更暫定會24小時開放，由於這條「拱形遊廊」在過去逾百年都從未對公眾開放，因此今次開放絕對值得期待！

位於西營盤高街2號的「高街鬼屋」，過去多次被用作精神病院，最終於2001年改建為西營盤社區綜合大樓。重建後，大樓的中間位置用作綜合大樓，但就保留了極為罕有、L形的原身花崗石「立面」，並於2015年被列為法定古蹟。

所謂「立面」，其實是築學術語，指建築物的外牆(尤其是正面)，兩層高的「立面」內有寬闊遊廊，較長的一邊面向高街，較短的一邊面向東邊街。過去由於保育關係，拱形遊廊逾百年來從未對公眾開放，過去如要入內拍攝或參觀，需事先向當局申請，如果想去打卡或感受一下神秘氣氛，記得不要錯過。