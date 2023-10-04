萬聖節2023｜蘭桂坊首推沉浸式鬼屋 限定3日+佔地過萬呎+票價劃一$158

位於中環藝穗會的「U GO? 呈獻：《瘋藝院—亡魂之謎》」是蘭桂坊歷代首間萬聖節鬼屋，其由10月29日至31日展出，每晚7時至10時嚇「鬼」你，為你帶來不一樣的體驗。以都市傳說為主題，令參加者更有代入感。一節參加票價為$158，一眾演藝人員將傾力「嚇你」，為你帶來最難忘、最難過的驚嚇體驗。

藝穗會作為中環超過111年的歷史藝術地標，佔地超過10000呎，這次將化身一個獨特而神秘的藝術空間，融合了鬼怪的元素和創意藝術的表現形式；鬼屋更由過百名本地藝術家參與各種形式的藝術創作並以神秘和主題為基礎，透過數碼技術及環境佈置，打造近乎現實的情境，讓每一位參加者體驗時能完全投入，沉溺在恐懼之中！

本次活動更會與元宇宙平台The Sandbox合作，大玩虛實相間，將恐怖體驗延伸至虛擬世界！參加者被嚇「鬼」後，可於The Sandbox上繼續試膽，從《Silent Murmurs》的無盡空間中逃出生天，更可參與邊玩邊賺的遊戲活動！