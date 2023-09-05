萬聖節2023｜西貢學校鬼屋劇本殺！限時搶第2位半價

近年愈來愈多人喜歡玩劇本殺（LARP），今年 10 月Mental Bread@港式情侶全力製作《鬼域結界 西貢公立學校》，與大家過一個恐怖港式萬聖節。9 月 5 日下午 3 時起可於KKDay網站預訂，即可享第 2 位半價或低至 6 折的優惠，喜歡恐怖推理故事的你便要來試玩一下！

荒廢逾30年的西貢公立學校將打造成陰深恐怖鬼屋。鬼屋結合互動式劇場及解謎元素，成為獨一無二的劇場殺體驗，作為玩家的你將成為故事角色之一，在120分鐘內以小組的形式在近萬呎古蹟學校內不斷遊走探險，根據故事發展與惡鬼近距離對峙互動，找出方法超渡怨靈，逃出鬼校。

120分鐘故事 X 劇場殺解謎任務