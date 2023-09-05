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生活
2023-09-05 11:30:00

萬聖節2023｜西貢學校鬼屋劇本殺！限時搶第2位半價

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萬聖節2023｜西貢學校鬼屋劇本殺！限時搶第2位半價

萬聖節2023｜西貢學校鬼屋劇本殺！限時搶第2位半價

近年愈來愈多人喜歡玩劇本殺（LARP），今年 10 Mental Bread@港式情侶全力製作《鬼域結界 西貢公立學校》，與大家過一個恐怖港式萬聖節。9 月 5 日下午 3 時起可於KKDay網站預訂，即可享 2 位半價或低至 6 折的優惠喜歡恐怖推理故事的你便要來試玩一下

荒廢逾30年的西貢公立學校將打造成陰深恐怖鬼屋。鬼屋結合互動式劇場及解謎元素，成為獨一無二的劇場殺體驗，作為玩家的你將成為故事角色之一，在120分鐘內以小組的形式在近萬呎古蹟學校內不斷遊走探險，根據故事發展與惡鬼近距離對峙互動，找出方法超渡怨靈，逃出鬼校

【快閃限量搶 2 位半價】鬼屋 x 互動故事式劇場 - 劇場殺驚慄求生體驗夜場門票

優惠：$792/2 位；平均 $396/位（原價：$388/位）

【低至 6 折】鬼屋 x 互動故事式劇場 - 劇場殺驚慄求生體驗

優惠：

夜場 $420/位（原價：$528/位）

中午場 $320/位（原價：$528/位）

*夜場優惠不適用於 10 27 – 31

優惠詳情：

地址：西貢普通道30(西貢天后廟旁)

日期：105-8日；1012-15日；1019-23日；1025-31

優惠預訂期：20239515:00 至 912 23:59

優惠網址：https://www.kkday.com/zh-hk/product/149655?cid=13367

 

場次：

周六日及公眾假期場次：

第一場：14:30 – 16:30

第二場：17:30 – 19:30

第三場：20:00 – 22:00

第四場：22:30 – 00:30

平日場次：

第一場：19:00 – 21:00

第二場：21:30 – 23:30

 

120分鐘故事 X 劇場殺解謎任務

全新鬼屋體驗

以小組的形式在古蹟學校內，根據故事發展與惡鬼近距離對峙互動，找出方法超渡怨靈，逃出鬼校

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