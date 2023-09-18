萬聖節2023｜迪士尼Halloween 5大必玩重點+美食商品！ 全新庫伊拉大宅舞會+Jack怪誕大餐

一年一度萬聖節又來了！今年香港迪士尼樂園舉辦「Disney Halloween Time 2023」，年度盛事當然少不了一眾惡人！除了每年的重點—「惡人舞動迪士尼」外，今年更有全新的「惡人大宅舞會」，以及一系列美食及商品。即睇詳情！
迪士尼Halloween｜惡人大宅舞會
今年迪士尼於展藝會舉辦全新「惡人大宅舞會」時尚至惡派對，時尚女魔頭庫伊拉邀來她的迪士尼惡人朋友，邀請每位參與舞會的賓客各展風騷，成為全場焦點！
場內設有七個不同打卡位，全部都是以不同惡人角色為主題，包括《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉。地上亦有不停幻變的投影，大家一定要Cosplay入場，猶如走在時尚天橋，讓你搶盡「瘋」頭。
而庫伊拉更會壓軸登場，演繹原創「惡」曲《Shine》，邀請大家一同大放異彩。與她老友鬼鬼的邪惡皇后、紅心皇后與凱帝斯亦會逐一惡翻全場。造型出眾的賓客更有機會被欽點上台！
迪士尼Halloween｜惡人舞動迪士尼
今年萬聖節經典「惡」曲將再次響起，五大迪士尼惡人以驚艷造型回歸，在原野劇場呈獻得獎歌舞匯演「惡人舞動迪士尼」！《睡公主》的奸角黑魔后、《小魚仙》的海女巫烏蘇拉、《公主與青蛙》的巫師霍博士、《美女與野獸》的壞蛋加斯頓、《魔髮奇緣》的嘉芙夫人紛紛登場，再加上精彩視聽元素、懾人燈光效果與服飾設計，賓客勢必深深感受到每位迪士尼惡人的獨特時尚魅力！
迪士尼Halloween｜阿Jack怪誕大餐
怪誕城的焦點人物南瓜王阿Jack再次佔據河景餐廳，動員怪誕城上上下下，發揮好「嚇」之道，推出沉浸式怪誕大餐體驗！賓客要把握好千載難逢的機會向村民們學習調製獨特配方的魔藥特飲，隨即再效仿莎莉，親手炮製科學怪人最愛的迷魂湯！當賓客細味怪誕的主題晚餐菜式時，阿Jack、莎莉及Oogie Boogie將與大家近距離互動。
迪士尼Halloween｜米奇Halloween玩轉大街派對
完美的萬聖時尚派對，怎少得了期待已久的米奇與好友！隨著萬聖節詭魅音樂，他們將會在巨型南瓜造型花車上鬼馬登場。Duffy、ShellieMay、Gelatoni及LinaBell更會一同現身，令派對升溫！同場亦有驚艷打扮的Vampirina與小公主蘇菲亞再次出巡。
迪士尼Halloween｜與惡人朋友見面
踏進「派對惡人谷」，賓客可與黑魔后和邪惡皇后鬥擺甫士角力。《仙履奇緣》邪惡後母杜明尼夫人及她兩個心腸歹毒的女兒安蒂和狄茜、洛基，以及多位迪士尼惡人亦將露出「憎」面目。古靈精怪的史迪仔，更帶同女朋友安琪一起首次穿上萌萌的萬聖節裝束，搞鬼當贈興！
而米奇與好友，及Duffy與好友已應節地換上萬聖可愛裝扮，準備好和大家齊齊狂歡。賓客亦可於反斗奇兵大本營與久未露面的勞蘇見面，再次分享萬聖節樂趣！
迪士尼Halloween｜萬聖節限定美食
迪士尼Halloween｜萬聖節限定商品
Disney Halloween Time 2023
日期︰9月16日至10月31日
地點︰香港迪士尼樂園