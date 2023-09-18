萬聖節2023｜迪士尼Halloween 5大必玩重點+美食商品！ 全新庫伊拉大宅舞會+Jack怪誕大餐

一年一度萬聖節又來了！今年香港迪士尼樂園舉辦「Disney Halloween Time 2023」，年度盛事當然少不了一眾惡人！除了每年的重點—「惡人舞動迪士尼」外，今年更有全新的「惡人大宅舞會」，以及一系列美食及商品。即睇詳情！

迪士尼 Halloween ｜惡人大宅舞會

今年迪士尼於展藝會舉辦全新「惡人大宅舞會」時尚至惡派對，時尚女魔頭庫伊拉邀來她的迪士尼惡人朋友，邀請每位參與舞會的賓客各展風騷，成為全場焦點！

場內設有七個不同打卡位，全部都是以不同惡人角色為主題，包括《白雪公主》的邪惡皇后、《愛麗絲夢遊仙境》的紅心皇后、《大力士》的凱帝斯、《小魚仙》的烏蘇拉、《睡公主》的黑魔后與《101斑點狗》的庫伊拉。地上亦有不停幻變的投影，大家一定要Cosplay入場，猶如走在時尚天橋，讓你搶盡「瘋」頭。

而庫伊拉更會壓軸登場，演繹原創「惡」曲《Shine》，邀請大家一同大放異彩。與她老友鬼鬼的邪惡皇后、紅心皇后與凱帝斯亦會逐一惡翻全場。造型出眾的賓客更有機會被欽點上台！