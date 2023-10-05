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生活
2023-10-05 21:42:57

萬聖節2023｜香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」載譽歸來 帶來5大驚喜

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萬聖節2023｜香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」載譽歸來 帶來5大驚喜

萬聖節2023｜香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」載譽歸來 帶來5大驚喜

香港樂高®探索中心由即日起至20231031日止舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，現誠邀各位小魔怪一同戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛。

驚喜一：全新萬聖節狂歡慶典

賓客於週末及指定日子前來參與「全新萬聖節狂歡慶典」，將有機會與各位小魔怪盡情載歌載舞，讓歡樂氣氛蔓延全場。各位參與歌舞慶典的小魔怪更能獲得以獲得精美小禮品乙個（數量有限，送完即止）。

全新萬聖節狂歡慶典

全新萬聖節狂歡慶典

驚喜二：4D動感體驗──小魔怪追逐戰

限定4D動感體驗「小魔怪追逐戰」於指定時間放映，一同投入驚喜體驗，盡享感官刺激。故事提及四位樂高®搖滾音樂狂熱粉絲贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對 途中難關重重，驚險刺激。投入「驚」喜連連的派對當中，感受與別不同的狂歡之旅

4D動感體驗──小魔怪追逐戰

4D動感體驗──小魔怪追逐戰

驚喜三：Brick-or-Treat──完成可愛樂高®南瓜

巧妙利用樂高®顆粒完成獨一無二的樂高®小南瓜，親身感受現場萬聖節趣怪氣氛，同時不忘與拼砌達人團隊互相切磋交流，了解樂高®拼砌技巧。

Brick-or-Treat──完成可愛樂高®南瓜

Brick-or-Treat──完成可愛樂高®南瓜

驚喜四：萬聖節限定──樂高®創意工作坊

各位小魔怪可透過工作坊了解各款樂高®拼砌技巧，於限定期間學習拼砌神秘詭魅的萬聖節作品，成為拼砌達人。（名額有限，先到先得）

萬聖節限定 樂高®創意工作坊

萬聖節限定 樂高®創意工作坊

驚喜五：打卡熱點──巨型樂高®作品

與家人以萬聖裝扮變身不同造型於巨型樂高®南瓜打卡點留影，展現趣怪一面，記錄派對狂野派時

打卡熱點──巨型樂高®作品

打卡熱點──巨型樂高®作品

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