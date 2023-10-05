萬聖節2023｜香港樂高探索中心「小魔怪狂歡派對」載譽歸來 帶來5大驚喜

香港樂高®探索中心由即日起至2023年10月31日止舉辦萬聖節限定活動「小魔怪狂歡派對」，現誠邀各位小魔怪一同戴上限定詭怪面罩，參與好玩詭秘的各項體驗，感受熱烈節日氣氛。

驚喜一：全新萬聖節狂歡慶典 賓客於週末及指定日子前來參與「全新萬聖節狂歡慶典」，將有機會與各位小魔怪盡情載歌載舞，讓歡樂氣氛蔓延全場。各位參與歌舞慶典的小魔怪更能獲得以獲得精美小禮品乙個（數量有限，送完即止）。

全新萬聖節狂歡慶典

驚喜二： 4D 動感體驗──小魔怪追逐戰 限定4D動感體驗「小魔怪追逐戰」於指定時間放映，一同投入驚喜體驗，盡享感官刺激。故事提及四位樂高®搖滾音樂狂熱粉絲贏得「小魔怪狂歡派對」門票並有幸與偶像會面，他們參與派對 途中難關重重，驚險刺激。投入「驚」喜連連的派對當中，感受與別不同的狂歡之旅。

驚喜三： Brick-or-Treat ──完成可愛樂高 ® 南瓜 巧妙利用樂高®顆粒完成獨一無二的樂高®小南瓜，親身感受現場萬聖節趣怪氣氛，同時不忘與拼砌達人團隊互相切磋交流，了解樂高®拼砌技巧。

驚喜四：萬聖節限定 ── 樂高 ® 創意工作坊 各位小魔怪可透過工作坊了解各款樂高®拼砌技巧，於限定期間學習拼砌神秘詭魅的萬聖節作品，成為拼砌達人。（名額有限，先到先得）

萬聖節限定 樂高®創意工作坊