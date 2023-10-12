萬聖節2023｜Maggie Choo's 首辦懷舊瓷器鬼魅派對 早鳥優惠$300可自選1杯萬聖節調酒

Maggie Choo's萬聖節10月31日晚惡夢降臨，以懷舊瓷器為題與眾鬼魅舉杯狂歡。

作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動，選以懷舊瓷器惡夢作為主題，帶領大家回到充滿誘人色彩的東方國度，在充滿神秘及恐怖裝飾包圍下，享用期間限定雞尾酒、欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演，以熱鬧氣氛置身集多元夜間娛樂表演的鬼魅派對當中。

作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動。

萬聖節2023｜Maggie Choo's網上預購票價只需$300 隨著夜幕降臨，Maggie Choo's舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動將於10月31日星期二晚上7時開始舉行，票價每位HK$350（網上預購票價每位HK$300），每人包括1杯萬聖節雞尾酒特飲，每位入場朋友一同穿上萬聖節服飾加入Maggie Choo鬼魅行列，投身古典瓷器惡夢國度，沉浸在美酒、音樂及表演當中，探索好玩詭秘的節日氣氛。

萬聖節2023｜萬聖節雞尾酒特飲 每人包括自選萬聖節雞尾酒特飲，包括Porcelain雞尾酒，注入椰子的氈酒，混合Curaçao甜酒及白苦艾甜酒；混合石榴糖漿、蘋果汁、桑梅、辣椒及伏特加的Picante雞尾酒；還有選用Tajin 調味料，連同龍舌蘭、菠蘿、Curaçao甜酒及活性碳製成的Black Plague雞尾酒。