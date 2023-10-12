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生活
2023-10-12 16:05:36

萬聖節2023｜Maggie Choo's 首辦懷舊瓷器鬼魅派對 早鳥優惠$300可自選1杯萬聖節調酒

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Maggie Choo's萬聖節10月31日晚惡夢降臨，以懷舊瓷器為題與眾鬼魅舉杯狂歡。

Maggie Choo's萬聖節10月31日晚惡夢降臨，以懷舊瓷器為題與眾鬼魅舉杯狂歡。

作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動，選以懷舊瓷器惡夢作為主題，帶領大家回到充滿誘人色彩的東方國度，在充滿神秘及恐怖裝飾包圍下，享用期間限定雞尾酒、欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演，以熱鬧氣氛置身集多元夜間娛樂表演的鬼魅派對當中。

作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動。

作為香港備受歡迎的沉浸式特色雞尾酒吧Maggie Choo's將會在10月31日星期二當晚舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動。

萬聖節2023｜Maggie Choo's網上預購票價只需$300

隨著夜幕降臨，Maggie Choo's舉辦Nightmares & Porcelain Dreams萬聖節活動將於10月31日星期二晚上7時開始舉行，票價每位HK$350（網上預購票價每位HK$300），每人包括1杯萬聖節雞尾酒特飲，每位入場朋友一同穿上萬聖節服飾加入Maggie Choo鬼魅行列，投身古典瓷器惡夢國度，沉浸在美酒、音樂及表演當中，探索好玩詭秘的節日氣氛。

在充滿神秘及恐怖裝飾包圍下，享用期間限定雞尾酒、欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演。

在充滿神秘及恐怖裝飾包圍下，享用期間限定雞尾酒、欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演。

萬聖節2023｜萬聖節雞尾酒特飲

每人包括自選萬聖節雞尾酒特飲，包括Porcelain雞尾酒，注入椰子的氈酒，混合Curaçao甜酒及白苦艾甜酒；混合石榴糖漿、蘋果汁、桑梅、辣椒及伏特加的Picante雞尾酒；還有選用Tajin 調味料，連同龍舌蘭、菠蘿、Curaçao甜酒及活性碳製成的Black Plague雞尾酒。

選用Tajin 調味料，連同龍舌蘭、菠蘿、Curaçao甜酒及活性碳製成的Black Plague雞尾酒。 Porcelain雞尾酒，注入椰子的氈酒，混合Curaçao甜酒及白苦艾甜酒；混合石榴糖漿、蘋果汁、桑梅、辣椒及伏特加的Picante雞尾酒。

萬聖節2023｜Maggie Choo's 萬聖節活動內容

  • 10月31日星期二晚上7時開始
  • 網上預購票價每位HK$300，即場售票每位HK$350，每人包括1杯雞尾酒特飲
  • 欣賞穿上全新鬼魅服裝舞蹈、現場DJ演奏、空中雜技及柔身術表演
  • 每位入場人士敬請穿上萬聖節服飾
  • 購票預訂www.eventbrite.hk/e/nightmares-porcelain-dreams-tickets-728724323067

 

地址：
中環荷李活道1至13號伊沙里地下1號
 
Instagram
@maggiechooshk 

每位入場朋友一同穿上萬聖節服飾加入Maggie Choo鬼魅行列。
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