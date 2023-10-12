萬聖節2023｜Uma Nota $300即可無限暢飲紅白啤酒 現場DJ純享拉丁熱情萬聖節

中環卑利街以Boteco酒館作理念的日系巴西現代風餐廳Uma Nota ，為快將來到的萬聖節推出連串應節活動，10月27日及10月28日晚上舉行萬聖節限定Tentación拉丁派對及歡暢任飲之夜，餐廳亦會以萬聖節裝飾粉飾一番，四周充滿鬼靈精怪氣氛。
萬聖節2023｜$300 萬聖節無限任飲優惠
Uma Nota將於10月27日星期五的晚上9時至午夜12時提供萬聖節無限任飲優惠，每位HK$300即可享無限量暢飲紅白餐酒及啤酒。
萬聖節2023｜駐場DJ熱音Tentación拉丁派對
緊接隨後，於10月28日星期六的晚上9時30分至凌晨1時舉辦萬眾期待且令人心跳加速的Tentación拉丁派對，大家踏進熱情奔放的拉丁舞池，連同駐場DJ用強勁節拍帶動現場氣氛。
萬聖節2023｜最搞怪造型可贏Uma Nota雙人周末早午餐
Uma Nota誠邀大家在10月27日及10月28日晚上以應節搞怪造型裝扮出席，兩晚均可角逐服飾大獎贏取Uma Nota雙人周末早午餐，以音樂拍子、舞蹈旋律、暢飲美酒來釋放自己，投入巴西當地悠遊自在的生活方式。
萬聖節2023｜Uma Nota萬聖節活動內容
- 萬聖節無限任飲優惠在10月27日星期五，晚上9時至午夜12時舉行，每位HK$300可享3小時無限量暢飲紅白餐酒及啤酒
- Tentación拉丁派對在10月28日星期六，晚上9時30分至凌晨1時舉行，設有現場駐場DJ表演
- 10月27日及10月28日兩晚均可角逐服飾大獎，贏取Uma Nota雙人周末早午餐
地址：
中環蘇豪卑利街38號地下C號舖
預約查詢：
網址：uma-nota.com
電話：（852）2889 7576